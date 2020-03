Kansantalous

Koronavirus on aiheuttanut Suomen taloudelle poikkeuksellisen nopean ja rajun iskun jo nyt. Mutta millainen isku on tarkalleen ottaen ollut, sitä ekonomistit joutuvat nyt pohtimaan hyvin puutteellisin tiedoin.

Isku on ollut niin nopea, että tavanomaiset taloudelliset mittarit tulevat auttamatta myöhässä. Esimerkiksi tuorein virallinen bkt-tilasto kertoo, mikä oli talouden tila 2–5 kuukautta aiemmin. Tilastokeskuksen kokeellinen pikaestimaatti valmistuu sekin 18–20 päivää kuun päättymisen jälkeen. Helmikuun pikaestimaatti valmistui viime viikolla ja ennusti tuotannon kasvun pysähtyneen helmikuussa.

Tiedetään, että palveluala on kärsinyt kovasti ihmisten liikkumisen rajoittamisesta, mutta palvelualan liikevaihtotilastot Tilastokeskukselta julkaistaan puolentoista kuukauden viiveellä. Tammikuun tilastot julkaistiin hiljattain. Tiedetään myös, että hotellit ovat pulassa, mutta tällä viikolla julkaistaan vasta helmikuun majoitustilastot.

HS kokosi yhteen mahdollisimman reaaliaikaisia indikaattoreita, jotka kertovat siitä, millaisen iskun koronavirus Suomen taloudelle antoi. Menetelmä ei ole tieteellinen: tiedot ovat hajanaisia, mutta ne täydentävät kokonaiskuvaa.

Ravintolat ahdingossa

Ravintolavaraukset ovat vähentyneet maaliskuussa dramaattisesti, osoittavat varausalusta Table Onlinen tilastot. Alustalla on mukana noin 400 ravintolaa, joihin tehdään vuodessa yhteensä noin miljoona pöytävarausta.

Torstaihin mennessä uusien pöytävarausten määrä oli laskenut yli 90 prosenttia kuun alun lukemista. Varaukset kääntyivät jyrkkään laskuun maaliskuun 12. päivä, jolloin Suomessa ryhdyttiin rajoittamaan ihmisten liikkumista ja kokoontumista. Tuolloin hallitus kielsi yli 500 hengen yleisötapahtumat.

Monille koronaviruksen aiheuttaman uhan vakavuus valkeni viimeistään silloin, ja ihmiset alkoivat rajoittaa vapaaehtoisesti liikkumistaan ja kanssakäymistään muiden ihmisten kanssa. Ravintolaillalliset saivat jäädä.

Hiustenleikkuu saa odottaa

Myös kauneus- ja hyvinvointipalveluiden kysyntä on vähentynyt koronaviruksen vuoksi asetettujen kokoontumis- ja liikkumisrajoitusten vuoksi, osoittavat ajanvarauspalvelu Timman varaustilastot. Timma toimii kampaamoiden, kauneushoitoloiden ja hierojien varauspalveluna. Alustalla on noin 9 000 palveluntarjoajaa.

Varaustilastot noudattavat selkeää kaavaa: maanantaina on varauspiikki, josta varausmäärät laskevat loppuviikkoa kohti. Viikkotasolla ajanvarausmäärissä on melko vähän heilahtelua, poikkeuksena esimerkiksi pikkujoulukauden kaltainen sesonki, kuvaa Timman liiketoimintajohtaja Jaakko Hyytiäinen.

Ensimmäiset rajoitukset ihmisten kokoontumiselle Suomessa asetettiin torstaina 12. maaliskuuta, ja tämä näkyi heti seuraavan päivän ajanvarausten määrässä. Viime viikon maanantain ja torstain välisenä aikana uusia ajanvarauksia tehtiin 30 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona keskimäärin helmi–maaliskuussa.

”Tämä on hyvin poikkeuksellinen pudotus”, Hyytiäinen sanoo.

Suomalaiset etsivät tietoa lomautuksista

Maailman suosituimman internethakukoneen Googlen hakusanatilastot kertovat, mikä ihmisiä puhuttaa, kiinnostaa ja huolettaa. Tieto hakusanojen yleisyydestä on saatavilla reaaliajassa Google Trends -palvelussa. Siksi ekonomistit ovat yrittäneet valjastaa hakutilastot talouden ennakoinnin välineeksi.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) on havainnut, että erilaisten työttömyysturvaan liittyvien hakusanojen yleisyys ennustaa hyvin työllisyyden kehitystä Suomessa. Jos ihminen uhkaa jäädä työttömäksi, hän hakee verkosta tietoa työttömyysturvasta.

Google-hakutilastoista voi vetää johtopäätöksen, että moni suomalainen pelkää nyt joutuvansa lomautetuksi. Vielä alkukuusta sanalla lomautus ei tehty käytännössä lainkaan hakuja. Tilanne muuttui maaliskuun 12. päivän jälkeen, ja todellinen piikki hauissa nähtiin viime viikolla.

Samansuuntainen käyrä piirtyy myös esimerkiksi hakusanoilla ”ansiosidonnainen päiväraha”.

Tavara kulkee yhä

Noin 85 prosenttia Suomen sisäisestä tavaraliikenteestä liikkuu teitä pitkin. Etlan tutkija Paolo Fornaro on valjastanut kuorma-autojen liikennetilastot talousennusteiden tekemisen välineeksi ja havainnut, että liikennemäärät ennakoivat tarkasti taloudellisen aktiviteetin kehitystä. Liikennevirtoja mitataan automaattisesti kameroilla eri puolilla Suomea, ja Väylävirasto julkaisee datan päivän viiveellä. Fornaro tutustui tuoreimpiin liikennetilastoihin HS:n pyynnöstä.

Maaliskuun alun tilastot kertovat, että kuorma-autoliikenne Uudellamaalla lisääntyi 5 prosenttia vuodentakaisesta. Tälle on ainakin kaksi mahdollista selitystä.

Ensimmäinen on se, että koronavirus ei vaikuttanut useimpien suomalaisten elämään mitenkään vielä maaliskuun alussa. Toinen on se, että hallituksen määräämät rajoitukset ihmisten liikkumiselle ja kokoontumiselle eivät juurikaan vaikuta tavaraliikenteeseen. Vaikka esimerkiksi matkustamista on Euroopassa rajoitettu hyvin tiukasti, päättäjät ovat samalla halunneet kaikin keinoin turvata tavaraliikenteen jouhevan kulun. Tästä syystä tavaraliikenne kauppoihin ja tehtaisiin kulkee normaalisti.

”Luulen, että kuorma-autojen liikennemäärät putoavat pian. Mahdollisesti kuun lopussa näemme jyrkän pudotuksen, jos tilanne heikkenee”, Fornaro arvioi.

Sähkön kulutus tasaista

Koronavirus ei vielä ole iskenyt laajasti teollisuustuotantoon Suomessa. Näin voi päätellä siitä, ettei sähkön kulutustilastoissa näy äkillistä pudotusta. Suomessa teollisuus kuluttaa noin puolet sähköstä. Suurimpia sähkönkuluttajia ovat metsä-, teräs- ja kemianteollisuus. Kun tuotanto vähenee tai pysähtyy, se näkyy välittömästi sähkön kulutuksessa.

Esimerkiksi Kiinan taloutta seuraavat ekonomistit käyttävät sähkön kulutusta yhtenä mittarina talouden aktiviteetille, kun virallisiin bkt-lukuihin ei ole luottaminen. Suomessa finanssikriisi vähensi selvästi sähkön kulutusta.

Kulutus on alkuvuonna ollut poikkeuksellisen vähäistä, mutta syy siihen on ennen kaikkea ennätyksellisen lämmin talvi, sanoo energiayhtiö Fortumin analyytikko Riku Merikoski. Äkillistä pudotusta kulutuksessa ei ole vielä näkynyt missään Pohjoismaissa.

Tämä voi muuttua. Teollisuuden aktiviteetin vähenemistä ennakoi, että esimerkiksi Turun telakka, metsäkoneyhtiö Ponsse ja Uudenkaupungin autotehdas ovat kertoneet laajoista lomautuksista.

Italiassa, missä koko maa on asetettu karanteeniin, sähkön kulutus on jo vähentynyt yli 10 prosenttia, Merikoski kertoo. Myös Ranskassa, Espanjassa, Puolassa ja Britanniassa kulutus on vähentynyt.