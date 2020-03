Pankit ovat ohjanneet mahdollisimman paljon asiakkaita sähköisiin palveluihin. Ruuhkautumisesta johtuvia viipeitä on nähty niin pankkien puhelinpalveluissa kuin täysin elektronisessa osakekaupankäynnissä. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Pankkien asiakaspalvelut Suomessa ovat ruuhkautuneet, kun koronaviruksen talousvaikutukset ovat saaneet ihmiset liikkeelle. Lisääntyneet yhteydenotot pankkeihin ovat liittyneet muun muassa sijoitusmarkkinoiden myllerrykseen ja asuntolainojen lyhennysten järjestelyyn.

Asuntolainan maksuhuolista kertovien lyhennysvapaahakemusten moninkertaistuminen kertoo siitä, miten nopeasti koronaviruksen talousvaikutukset ovat Suomessa edenneet.

Samaan aikaan pankeilla on ollut haasteita oman työntekonsa järjestämisessä, kun asiakaspalvelijoita on jäänyt kotiin lasten etäkoulunkäynnin, karanteenien tai omien sairausoireiden takia.

”Asiakkaat ovat ottaneet valtavasti yhteyttä. Siellä on monenlaista huolta. Tyypillisesti ne ovat säästämiseen liittyviä kysymyksiä tai rahoitukseen liittyviä asioita”, sanoo Nordean henkilöasiakkaista vastaava johtaja Jani Eloranta.

OP:n vähittäispankkiliiketoiminnan johtaja Harri Nummela sanoo, että asiakaspalvelun paine on kertynyt puhelinpalveluun, johon asiakkaita on siirtynyt fyysisistä konttoreista. Monet soitoista liittyvät varallisuudenhoitopalveluihin.

”On paljon asiakkaita, joita markkinatilanne huolettaa. On myös niitä, jotka pohtivat, että olisiko kurssilasku jo niin suuri, että kannattaisi lähteä ostamaan.”

Nordeaan on kiireisimpinä päivinä tullut noin 60 prosenttia enemmän yhteydenottoja kuin normaalisti. Työntekijöitä on ollut töissä pahimmillaan 30 prosenttia tavallista vähemmän. Nordea on pyrkinyt helpottamaan ruuhkaa tasaamalla kyselyjä valtakunnallisen verkostonsa avulla ja ohjaamalla ihmisiä sähköisten palvelujen pariin.

Viime viikon lopulla fyysisten konttorien asiakasmäärät putosivat 80 prosenttia, joten konttorien väestä on pyritty saamaan apua yleisen asiakaspalvelun ruuhkaan.

Eloranta muistuttaa asiakkaita siitä, että ainakin toistaiseksi Nordean asiakaspalvelu on pystytty pitämään toiminnassa kellon ympäri.

”Kaikkein pahimpaan ruuhka-aikaan ei ehkä kannata soittaa.”

S-Pankin pankkiliiketoiminnan johtaja Aki Gynther sanoo, että asiakaspalvelu alkoi ruuhkautua toissa viikolla ja viime viikolla tilanne paheni. Pyynnöt asuntolainojen lyhennysvapaista ovat viisinkertaistuneet normaalista tasosta.

”Tällä hetkellä tilanne on parempi kuin viime viikolla, ja olemme pystyneet paremmin palvelemaan asiakkaita”, Gynther sanoo.

Ruuhkaa on kuitenkin edelleen. ”Valitettavasti kestää muutaman päivän, että kaikkiin viesteihin pystytään vastaamaan.”

Gynther arvioi, että asuntolainan lyhennysvapaiden tiivis hakeminen kertoo siitä, että lomautuksia jaellaan työpaikoilla nyt tiuhaan tahtiin.

”Se määrä, mitä lyhennysvapaahakemuksia on tullut asuntolainoihin ja myös vakuudettomiin lainoihin, kertoo siitä, että ihmisillä on aito tuska siellä takana. Joukossa voi olla niitäkin, jotka hakevat varmuuden vuoksi, mutta lähtökohtaisesti niitä haetaan aitoon tarpeeseen”, Gynther sanoo.

Käytännössä kaikki pankit ovat kriisin alkamisen jälkeen tarjonneet maksuttomana palveluna lyhennysvapaan hakemista asuntolainaan.

OP:ssa asuntolainojen lyhennysvapaita on haettu 5–10-kertainen määrä normaalitilanteeseen nähden. Määrien kasvu on aiheuttanut ruuhkaa hakemusten käsittelyyn.

”Olemme siirtäneet mahdollisimman paljon ihmisiä hoitamaan asuntorahoituksen tehtäviä. Lisäämme myös robotiikan käyttöä”, Nummela sanoo.

Lyhennysvapaiden hakeminen on Nummelan mukaan kaksijakoista.

Toisaalta taustalla ovat yt-neuvottelut, jotka tuovat lomautuksia isoille joukolle työntekijöitä. Osin liikkeelle ovat lähteneet myös ihmiset, joilla ei ole vielä selvää kuvaa siitä, miten koronavirus heidän talouteensa vaikuttaa.

Nummela arvioi, että jälkimmäinen ryhmä saattaa olla ensimmäistä suurempi.

Asuntokauppojen määrä painui Nordean Elorannan mukaan viime viikon lopulla alemmas. Pysähtynyttä asuntokauppa ei ole nytkään, vaan se on painunut viime vuonna tapahtunutta nousua edeltävälle tasolle.

Sijoituspuolella talouden epävarmuus ja osakemarkkinoiden heilunta ovat paisuttaneet kaupankäyntimäärät jopa moninkertaisiksi normaaliin nähden.

Perinteisten pankkien asiakkaat ovat tehneet kauppaa noin kaksinkertaisesti normaaliin nähden, mutta sijoittamiseen erikoistuneella Nordnetillä kaupankäyntimäärät ovat olleet jopa moninkertaisia.

Nordealla oli viime viikon perjantaina palvelussaan useiden tuntien katkos, jonka aikana toimeksiannot eivät menneet läpi. Elorannan mukaan kyseinen virhe on nyt korjattu, ja palvelu toimii normaalisti.

Monet pankkien asiakkaat ovat myös raportoineet kaupankäyntijärjestelmien tahmeudesta, kun tavallista tiiviimpi kaupankäynti on laittanut järjestelmät koville.

Nordean viesti piensijoittajille on ollut se, että pörssien kovasta laskusta huolimatta ei kannata panikoida, vaan jatkaa pitkäjänteistä sijoittamista.

”Valitettavan usein ei-ammattimaiset erehtyvät myymään liian myöhässä ja ostamaan liian myöhässä”, Eloranta sanoo.