Ruplan kurssi on heikentynyt tällä viikolla voimakkaasti. Kuva rahanvaihtopisteen ulkopuolelta Moskovasta torstaina. Kuva: Juri Kadobnov / AFP

Kun öljyn hinta syöksyi alaspäin ja rupla menetti vauhdilla arvoaan, venäläiset ottivat käyttöön vanhan lääkkeen, huumorin.

Usein vitseissä yhdistettiin presidentti Vladimir Putinin presidenttikaudet ”nollaava” perustuslain muutos ja Putinin alkuajan halpa öljy.

”Putin löysi rannalta kultakalan, joka lupasi toteuttaa yhden presidentin toiveen päästäkseen vapaaksi.

Hetken mietittyään Putin vastasi: ’Haluan seuraavan kauteni olevan ensimmäinen.’

Ja hetkessä öljy maksoi 25 dollaria barrelilta.”

Venäjän taloustilanne on kuitenkin vakava asia. Koronaviruspandemia ja öljyn voimakas halpeneminen lähelle 2000-luvun alun tasoa ovat ajamassa myös sitä vakavaan kriisiin.

Venäjä on merkittävä öljyntuottaja, joten öljyn hinnalla on sille iso merkitys. Viime viikon lopulta alkaen öljyn hinta on suunnilleen puolittunut helmikuulta, maanantaina sen hinta pyöri suunnilleen 25 dollarissa barrelilta. Monien asiantuntijoiden mukaan se voi koronaviruspandemian aikana vielä laskea lisää.

Öljyn halpenemiseen Venäjä on varautunut keräämällä puskurirahastoja, mutta pandemian aiheuttamaan kaksoisiskuun ei. Uutissivusto Meduzan mukaan jo nyt monet alat ovat vaikeuksia kulutuksen supistuksessa, eikä Venäjällä ole vielä edes asetettu kovin tiukkoja liikkumisrajoituksia.

Viranomaiset vakuuttavat Venäjän koronavirustilanteen olevan hallinnassa, mutta monet asiantuntijat pelkäävät maassa muhivan aikapommin viruksen suhteen.

Torstaina Putin kehotti venäläisiä olevan valmiita ”mihin tahansa käänteeseen” koronaviruksen suhteen, mikä tulkittiin merkiksi mahdollisista uusista tiukoista toimista.

Budjettiin on tulossa ainakin 7 miljardin euron aukko, sillä siinä on varauduttu öljyn maksavan 42 taalaa barrelilta. Taantumaa pidetään jo selvänä, pääomaa on paennut ennätysvauhtia.

Sanomalehti Moskovski Komsomolets kertoo, että Venäjän keskuskauppakamarin arvion mukaan noin 3 miljoonaa yritystä voi kaatua ja 8,6 miljoonaa ihmistä menettää työnsä.

”Valtio on tehnyt tiettyjä toimia valmistautuakseen globaalin talouden kielteisiin vaikutuksiin”, AMarkets-yhtiön pääanalyytikko Artjom Dejev sanoi sanomalehti Nezavisimaja Gazetalle.

Hän mainitsi erityisesti puskurirahastot, joita on kerätty tiukalla budjettipolitiikalla. Esimerkiksi kansallisen hyvinvoinnin rahastossa on käytettävissä summa, joka vastaa noin 11 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Se ei riitä välttämään taantumaa, joka voi tulla pian. Tämän vuoden aikana Venäjä muun maailman tavoin ajautuu globaaliin kriisiin, joka voi kestää, Dejev sanoi.

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja, pitkäaikainen finanssiministeri Aleksei Kudrin kutsui puolestaan koronaviruksen aiheuttamaa kriisiä ennenkuulumattomaksi ja kaikille elämänalueille vaikuttavaksi.

”Vaikutuksia on vielä vaikea edes arvioida”, hän sanoi uutistoimisto Tassin mukaan.

Perjantaina Venäjän keskuspankki kuitenkin ilmoitti pitävänsä ohjauskoron entisellään.

Analyysilaitos Alparin vanhempi ekonomisti Anna Bodrova sanoi Nezavisimaja Gazetassa ruplan kurssin heikkenemisen iskevän tavallisiin venäläisiin.

”Kurssin ja talouden tilanne voivat ajaa tavalliset venäläisperheet täyteen kriisiin”, hän sanoi.

Ruplan halpeneminen todennäköisesti kiihdyttää inflaatiota, koska tuontitavaroiden hinnat nousevat. Sillä voi olla vaikutusta mielialaan, sillä käytettävissä olevien tulojen supistuminen on ärsyttänyt ihmisiä jo pitkään.

Monien asiantuntijoiden mukaan reaalipalkkojen supistuminen on myös ollut monien mielenosoitusten taustalla, vaikka näkyvä syy olisikin ollut jokin muu.

Virallisen linjan mukaan vaikutus ei kuitenkaan ole niin suuri, koska pakotteiden aikana Venäjän omavaraisuus on kasvanut.

Keskuspankki on myös yrittänyt jarruttaa ruplan heikkenemistä, eikä rupla olekaan romahtanut samaa tahtia öljyn hinnan kanssa. Keskuspankki pelkää ihmisten alkavan vaihtaa ruplia muiksi valuutoiksi.

Myös Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos Bofit julkaisi perjantaina oman arvionsa Venäjän taloudesta.

”Näissä oloissa ennustamiseen liittyvät riskit ovat poikkeuksellisen suuria ja Venäjän talouskehitys voi osoittautua huomattavasti odotettua heikommaksi, jos epävarmuus maailmantaloudessa pitkittyy”, tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen varoittaa tosin heti alkuun.

Bofitin mukaan Venäjän pitkän aikavälin kasvuedellytykset ovat edelleen vaatimattomia, koska rakenneuudistuksia ei ole näköpiirissä. Venäjän talouden se ennustaa supistuvan tänä vuonna prosentilla.

”Ei ennuste kovin hyvältä näytä, kuten ei muuallakaan. Vienti sakkaa ja yksityinen kulutus todennäköisesti supistuu”, Korhonen sanoo puhelimessa.

Bofitin mukaan Venäjän talouden supistumista jarruttaa se, että tuonti vähenee vientiä selvästi enemmän.

Öljyn hinnan ja kysynnän lasku pienentää vientituloja, mikä taas vähentää tuontia ja verotuloja.

”Vararahastoja on kuitenkin kerätty, joten verotulojen merkittävä supistuminen ei välttämättä näy julkisissa menoissa. Oletamme, että tammikuussa tehdyt päätökset julkisten menojen kasvattamisesta toteutetaan”, Korhonen sanoo.

Öljyn hinta alkoi laskea jo ennen kuin EU-maissa ja Yhdysvalloissa havahduttiin pandemiaan, kun Venäjän ja öljyntuottajamaiden Opec-järjestön sovinto tuotantorajoituksista purkaantui aiemmin tässä kuussa.

Venäjällä erityisesti Putinin lähipiiriin kuuluva öljy-yhtiö Rosneftin pääjohtaja Igor Setšin oli vastustanut rajoituksia, koska hänen mukaansa ne vahingoittivat Venäjän etuja ja tukivat yhdysvaltaisia liuskeöljyn tuottajia.

Venäjä olikin rikkonut tuotantorajoituksia, mutta lopullisesti sopimus hajosi alkukuusta. Sen jälkeen Saudi-Arabia lisäsi tuotantoaan voimakkaasti, ja öljyn määrän lisääntyminen alkoi laskea hintaa. Se on myrkkyä yhdysvaltalaisille liuskeöljyn tuottajille, koska niiden tuotantokulut ovat isommat.

Nyt öljyn kysyntä on romahtanut pandemian vuoksi, mikä painaa hintaa lisää. Venäjä ei kuitenkaan ole leikkaamassa tuotantoaan. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Kreml arvelee Venäjän kestävänsä hintasotaa pidempään kuin Saudi-Arabia, joka on Venäjää riippuvaisempi öljystä. Läheskään kaikki asiantuntijat eivät ole yhtä varmoja.

Setšin on puolustanut päätöstä. Perjantaina hän sanoi televisiohaastattelussa öljyn voivan maksaa loppuvuodesta 60 dollaria barrelilta, kun liuskeöljy on saatu pois markkinoilta. Sitä pidetään tosin Venäjälläkin ”optimistisena” arviona, lauantaina ensimmäinen varapääministeri Andrei Belousov sanoi Kommersantin mukaan arvioivansa hinnan palaavan välille 35–40 dollaria barrelilta.

Venäjällä on kuitenkin myös pohdittu ääneen, oliko päätös sopimuksen riitauttamisesta oikea.

Maan toiseksi suurimman öljyntuottajan Lukoilin varapääjohtaja Leonid Fedun sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan, että sopimuksesta irtaantumista kannattaneet yhtiö ”eivät olisi voineet pahimmissa painajaisissaankaan kuvitella” öljyn maksavan 25 taalaa barrelilta.

Koska nyt taistellaan markkinaosuuksista, uutistoimisto Reuters kertoi maanantaina Venäjän päässeen sopuun Valko-Venäjän kanssa öljyn hinnasta. Kiista kesti kuukausia ja Venäjä rajoitti siksi öljyn myyntiä Valko-Venäjälle vuoden alussa.