Koronaviruspandemia aiheuttaa monille suomalaisille osakeyhtiöille erittäin merkittäviä taloudellisia ongelmia. Siksi niiden täytyy arvioida tarkasti, onko niillä ylipäätään perusteita maksaa osinkoja tänä keväänä.

Osakeyhtiölain mukaan varoja ei saa jakaa, jos siitä päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.

Kyseessä on siis varojenjaon maksukykytesti. Säännöksen tavoitteena on, että osakeyhtiö kykenee jatkamaan toimintaansa normaalisti osingonmaksun jälkeenkin.

Janne Ruohonen

”Yhtiön on arvioitava, onko se mahdollisesti vaarassa vajota maksu­kyvyttömyyteen. Jos tällainen vaara on olemassa, osingon­maksusta pitäisi pidättäytyä. Yhtiöiden hallitusten pitäisi huolellisesti arvioida, miten koronaviruspandemia vaikuttaa maksukykyyn. Osassa yhtiöistä hallitukset ovat jo päätyneet muuttamaan voitonjakoesityksiään”, sanoo Itä-Suomen yliopiston yritysoikeuden professori (ma.) Janne Ruohonen.

Yritykset ovat poikkeuksellisen suurissa vaikeuksissa, koska koronaviruspandemian takia sekä kysyntä että tarjonta ovat supistuneet voimakkaasti.

Helsingin yliopiston kauppaoikeuden professori Seppo Villa kannustaa myös yhtiöitä harkitsemaan huolellisesti osinkojen maksamista, jos koronaviruspandemia uhkaa aiheuttaa niiden liiketoiminnalle suuria vaikeuksia.

”Varojen jakaminen koskee sekä osingonmaksua että omien osakkeiden ostamista. Jos hallitus pystyy luotettavasti arvioimaan maksukyvyttömyyden olevan mahdollista, pitäisi osinkojen maksamisesta ja omien osakkeiden hankinnasta pidättäytyä.”

Seppo Villa

Villa kuitenkin painottaa, että osakeyhtiön­lain säännös on hyvin suurpiirteinen.

”Säännöksen ongelma on, että se velvoittaa yhtiöitä arvioimaan kassavirran ja vaka­varaisuuden kehittymistä, vaikka se on yleensä hyvin vaikeaa. Ei ole olemassa mitään mittaria, millä liiketoiminnan kehittymistä pitäisi arvioida, vaan arviointi tehdään aina yhtiökohtaisesti.”

Osinkojen maksamista pitää arvioida aina eri vaiheissa.

Ensi vaiheessa se pitää arvioida, kun hallitus tekee osinkoesityksensä. Sen jälkeen kun hallitus on esityksensä tehnyt, pitäisi vielä ennen yhtiökokouksen päätöstä arvioida mahdollisen maksukyvyttömyyden vaara. Tällainen maksukykytesti koskee siis kaikkia osakeyhtiöitä eikä pelkästään esimerkiksi pörssiyhtiöitä.

Ruohosen mielestä monissa yhtiöissä saattaa olla tarkoituksenmukaista pidättäytyä osingonmaksusta kokonaan koronaviruspandemian aiheuttamien taloudellisten ongelmia vuoksi.

”Tällaisessa kriisissä yhtiökokoukset voivat myös päätyä valtuuttamaan hallituksen päättämään mahdollisesti osingonjaosta myöhemmin. Valtuutusta käytetään esimerkiksi juuri sellaisissa tilanteissa, kun yhtiön taloudellinen asema on yhtiökokoushetkellä heikohko tai epävarma. Hallituksen on tietysti arvioitava maksukyky uudelleen päättäessään voitonjaosta valtuutuksen nojalla.”

Professori Villa muistuttaa myös, että muutenkin on hyvin suositeltavaa, että hallitus arvioi kestääkö yhtiön maksukyky osinkojen maksamisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Erityisen tärkeää se on silloin, jos saadaan uutta informaatiota yhtiön kassavirtojen kehityksestä.

”Osakeyhtiölain säännös on yhtiökokouksen päätöstä vahvempi. Jos siis yhtiökokouksen päätöksen jälkeen mutta ennen osinkojen maksamista liiketoiminnasta on tapahtunut jotain poikkeuksellista, joka vaarantaa maksukyvyn, hallituksen on syytä tehdä päätös osingon maksamisen lykkäämisestä”, Villa sanoo.

Ruohosen mukaan yhtiöt saattavat päätyä lykkäämään osingonjakopäätöstä myös silloin, kun yhtiön maksukyvyn kanssa ei varsinaisesti ole ongelmia, mutta poikkeustilanteen aiheuttaman taloudellisen epävarmuuden vuoksi osingonjakopäätöstä halutaan varmuuden vuoksi lykätä.

Keskiviikkona pörssiyhtiö Yleiselektroniikan hallitus ilmoitti koronaviruspandemian takia muuttavansa aikaisempaa esitystään yhtiökokoukselle. Uuden esityksen mukaan osinkoa ei maksettaisi lainkaan keväällä. Tosin hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan päättämään myöhemmin enintään 0,34 euron osingon maksamisesta osaketta kohden.

Perjantaina vastaavasta päätöksestä ilmoitti elektroniikkayhtiö Teleste.

Osakeyhtiöiden hallitusten on tarkasteltava yhtiön maksukykyä nimenomaan tulevaisuuden näkökulmasta. Pelkkä menneisyyden tunnuslukujen tarkastelu ei riitä.

Jos yhtiön taloudellinen asema on epävarma, hallitus voi joutua arvioimaan maksukykyä esimerkiksi kassavirtalaskelmilla. Etenkin, jos yhtiön myynti on romahtanut, arvioinnissa tulee olla huolellinen.

”Suomessa osakeyhtiön hallituksella ei ole velvollisuutta dokumentoida maksukykytestiä. Mielestäni näin poikkeuksellisina aikoina yhtiön hallituksen kannattaa ehdottomasti dokumentoida tekemänsä maksukykyarvio, jotta se voi tarvittaessa jälkikäteen osoittaa toimineensa arvioinnissa huolellisesti”, Ruohonen sanoo.