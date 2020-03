Odotukset mittavasta elvytyspaketista sai pörssikurssit nousuun jo tiistaina. Peloton tyttö -pronssipatsas katselee New Yorkin pörssiä. Kuva: Angela Weiss / AFP

Odotukset Yhdysvaltain mittavasta elvytyspaketista koronaviruksen runtelemalle taloudelle saivat pörssikurssit nousemaan rajusti tiistaina.

Yhdysvaltain pörssin keskeisimmät osakeindeksit sulkeutuivat voimakkaassa nousussa, kun Dow Jones kohosi 11,3 prosenttia, S&P 500 -indeksi yli 9 prosenttia ja Nasdaq yli 8 prosenttia.

Teollisuusosakkeiden hintakehitystä kuvaavan Dow Jones Industrial Average -indeksin päiväkohtainen nousu oli korkein sitten vuoden 1933.

S&P 500 puolestaan nousi yhtä paljon viimeksi lokakuussa vuonna 2008. Nasdaqin vastaava nousu taas tapahtui 13. maaliskuuta, jolloin koronaviruspandemia oli jo alkanut levitä maailmalla.

Yhdysvalloissa saatiin keskiviikkoaamuna Suomen aikaa päätös 2 000 miljardin dollarin, eli noin 1 800 miljardin euron paketista talouden pönkittämiseksi pandemian aiheuttamien tappioiden vuoksi.

Myös Aasian pörssit ovat olleet nousussa Yhdysvaltain markkinoiden kallistumisen jäljessä.

Tokion pörssin Nikkei-indeksi sulkeutui keskiviikkona kahdeksan prosentin nousuun.

Hongkongin Hang Seng -indeksi on noussut 2,6 prosenttia ja Shanghain Composite-indeksi 1,8 prosenttia.

Aasian pörssit jatkoivat myötätuultaan edellispäivän nousun jälkeen. Aasiassa sijoittajat ovat odottaneet luottavaisin mielin Yhdysvaltain elvytyspakettia.

Koronavirustilanne ja pandemian aiheuttama epävarmuus ovat laskeneet pörssikursseja ympäri maailmaa pitkin kevättä ja aiheuttaneet levottomuutta markkinoilla. Esimerkiksi S&P 500 -indeksi on tiistain nousunkin jälkeen 27 prosenttia alemmalla tasolla kuin korkeimmillaan 19. helmikuuta.

Talouden kokonaiskuva on edelleen synkkä pandemian vuoksi. Myös euroalueen talous on todennäköisesti romahtanut maaliskuussa, koska palvelujen kysyntä on vähentynyt poikkeuksellisen voimakkaasti.

Talouskasvua verraten luotettavasti ennakoiva ostopäälliköiden indeksi heikkeni ennakkotietojen mukaan helmikuun 51,6 pisteestä 31,4 pisteeseen, eli enemmän kuin koskaan aiemmin.