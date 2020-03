Sijoittaminen

Kultaharkot uhkaavat loppua myymälöistä ympäri maailman. Helsingin keskustan kahdesta liikkeestä toinen sulki ovensa tiistaina ja toinen myy viimeisiä harkkoja korotettuun hintaan.

Maailmanlaajuisen kultaharkkopulan taustalla on koronavirus. Taloudellinen epävarmuus on saanut piensijoittajat haalimaan turvallisena sijoituskohteena pidettyä metallia. Samaan aikaan harkkojen saatavuus on heikentynyt, koska kultayhtiöillä on tuotanto-ongelmien koronaviruksen takia.

K. A. Rasmussenin toimitusjohtaja Niklas Sundman sanoo, että yhtiö joutui tänään sulkemaan Etelärannassa sijaitsevan myymälänsä. Tavaraa ei enää riittänyt hyllyssä, ja ihmisten saapuminen paikalle alkoi olla riski koronaviruksen leviämisen kannalta.

”Liian moni yrittää tulla samalla oven avauksella”, Sundman sanoo.

”Meillä on pienet tilat ja ihmiset ahtautuvat sinne, eikä se ole nykytilassa suotavaa. Siirsimme kaupan sähköiseen muotoon. Silloin kaikki pysyvät rehellisesti jonossa.”

K.A. Rasmussenin kultaseppä Timo Mattson myi kultaa Etelärannan myymälässä elokuussa 2019. Kuva: Outi Neuvonen / HS

Fabianinkadun Tavexilla on edelleen hyllyssä tavaraa, mutta poikkeuksellisen tilanteen takia hinnat ovat nyt koholla.

Yleensä fyysisten kultaharkkojen hinta on muutaman prosentin yli virallisen maailmanmarkkinahinnan, mutta nyt eroa on noin 17 prosenttia.

”Meillä on vielä saatavilla kultaa, mutta tilanne on ongelmallinen”, sanoo Tavexin kultapuolen johtaja Meelis Atonen.

Atosen mukaan Tavexin kultamyynti on konsernitasolla kasvanut noin viisinkertaiseksi. Maailmalla toimijat kertovat samantasoisesta kysynnän noususta.

Samaan aikaan uusien harkkojen hankkiminen on vaikeutunut, koska viranomaiset sulkivat suuria harkkoja valmistavia jalostamoja Sveitsissä viime torstaina. Valcambi, Pamp ja Argor-Heraeus sijaitsevat vain muutaman kilometrin päässä Italian rajasta – alueella, jolla koronavirus on riehunut voimakkaasti.

Saatavuusongelmat koskevat myös Australian ja Kanadan tehtaita. Kultakolikoista on yhtä lailla pulaa kuin harkoista.

Koronavirus on aiheuttanut haasteita myös kultatuotteiden kuljetuksiin, joita tehdään vain valikoiduilla lennoilla.

Tavexin Meelis Atosen mukaan jotkut alan kauppiaat myyvät tällä hetkellä vain lupauksia tulevista kultatoimituksista.

”Meillä Tavexissa on sellainen politiikka, että emme myy lupauksia. Me myymme vain fyysistä kultaa, jota on paikalla. Tällä hetkellä meillä on vähän, mutta ei se rajaton määrä ole”

K.A. Rasmussenin Sundman sanoo, että harkkoja on yhtiölle yhä saatavilla. Seuraava toimitus saapuu keskiviikkona ja siihen on 90 ostajan jono.

K.A. Rasmussenin harkot tulevat sveitsiläiseltä UBS-pankilta, joka on luvannut toimitusten jatkuvan.

Financial Timesin mukaan kultaharkkojen saatavuusongelma on harvinaislaatuinen ja maailmanlaajuinen.

Tavalliset piensijoittajat Euroopassa ja Yhdysvalloissa ovat lisänneet kultaharkkojen ja hopean ostamista kahden edellisen viikon aikana suojatakseen varallisuuttaan osakkeiden ja monien valuuttojen hintojen romahdukselta.

BullionbyPost-yhtiön toimitusjohtaja Rob Halliday-Stein sanoi FT:lle, että tilanne on ennenkuulumaton. Yhtiö myy kaiken kullan, jonka saa käsiinsä.

”Meitä rajoittaa se, mitä saamme hankittua. Tämä on vähän kuin vessapaperirullien kanssa”, Halliday-Stein sanoi.

Lontoon pankkien holveissa kultaharkkoja riittäisi, mutta ne ovat pääosin suursijoittajille tarkoitettuja 400 unssin harkkoja. Piensijoittajat suosivat harkkoja yhdestä unssista (31 grammaa) yhteen kiloon eli 35 unssiin.

Yhden unssin (31 grammaa) ja yhden kilogramman kultaharkot ovat kooltaan kaksi ääripäätä, kun puhutaan tavallisten sijoittajien ostamista harkoista. Unssin kultaharkko maksaa noin 1 500 euroa ja kilon kultaharkko noin 50 000 euroa Kuva: Outi Neuvonen / HS

Pienimpänä sijoituskokona pidetyn unssin harkon hinta on liikkunut viime aikoina 1 500 euron yläpuolella, mutta tiistaina Tavexilla hinta oli 1 750 euroa.

Kullan hinta on käyttäytynyt koronaviruksen aiheuttaman talouskriisin aikana monia kummastuttaneella tavalla. Yleensä kullan hinta nousee talouden epävarmuuden kasvaessa, koska sitä pidetään sijoitusvarojen turvasatamana.

Nyt kullan hinta nousi seitsemän vuoden huippuunsa maaliskuun alussa, mutta kriisin kärjistymisen myötä se lähti laskuun.

Yllättävän laskun syyksi on tulkittu pakkomyynnit. Monet sijoittajat ovat joutuneet myymään myös kultaomistuksiaan, kuten kaikkea muuta likvidejä omistuksia, mikä on laskenut kullan markkinahintaa.

Suuri osa pakkomyynneistä kuitenkin koskee kullan johdannaissopimuksia tai kultaan sidoksissa olevia ETF-rahastoja. Fyysisen kullan markkinoilla hinnat ja tilanne voivat elää nyt eri tahdissa.