Päivän kurssikihityskäyrä New Yorkin pörssissä perjantaina 20. maaliskuuta. Kuva: LUCAS JACKSON / Reuters

Osakesijoittajat ovat saaneet vuosia nauttia poikkeuksellisesta sijoitusten arvon noususta, kun keskuspankkien elvytys on nostanut osakkeiden arvoa vuodesta toiseen.

Koko maailman osakemarkkinoita kuvaavan MSCI-indeksin kokonaistuotto oli viime vuosikymmenellä 216 prosenttia. Yhdysvaltojen osakemarkkinoita kuvaava S&P 500 -osakeindeksi puolestaan nousi noin 190 prosenttia. Kun mukaan lasketaan osingot, joita yhtiöt ovat maksaneet osakkeenomistajille, tuotto nousee 260 prosenttiin.

Uutta vuosikymmentä ei ehditty paljon alkua pidemmälle, kun vuosikymmenen mittaiset juhlat päättyivät koronaviruspandemian käynnistämään paniikkiin.

Pörssien asteittainen alamäki käynnistyi jo helmikuussa, ja ensimmäinen raju kurssipudotus nähtiin 9. päivä maaliskuuta. Globaali pörssiromahdus tapahtui 12. maaliskuuta. Edellisenä päivänä Maailman terveysjärjestö (WHO) oli julistanut koronaviruksen pandemiaksi.

Yhdysvalloissa rajuin päivänsisäinen romahdus nähtiin 16. maaliskuuta, jolloin pörssit romahtivat noin 12 prosenttia, eniten sitten lokakuun 1987.

Liikkeet ovat olleet rajuja myös toiseen suuntaan: runsaan kahden viikon sisään Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla on nähty kaksi lähes kymmenen prosentin nousupäivää, viimeksi tiistaina.

Tiistain nousuhuumasta huolimatta iso kuva on se, että Helsingin pörssin yhtiöiden markkina-arvosta on haihtunut helmikuun huipun jälkeen runsas kolmannes. Tiistaina Helsingin pörssin yleisindeksi nousi yli 6 prosenttia ja päätyi 7279 pisteeseen. Viimeksi indeksi on ollut samalla tasolla keväällä 2014.

Suomalaisten piensijoittajien sijoitussalkut koostuvat tyypillisesti lähinnä suomalaisten yhtiöiden osakkeista. Suomi-salkun arvosta pyyhkiytyi parissa viikossa kuuden vuoden kurssinousu.

Vaan ei sijoittajaa olisi auttanut, vaikka osakesijoitukset olisivat olleet hajautettuna Suomen ulkopuolella. Pudotus on ollut samanlainen Euroopassa.

Myös Yhdysvaltojen 500 suurinta yhtiötä seuraava S&P 500 -indeksi piirtää samanlaisen käyrän. Yhdysvalloissa osakkeiden kallistuminen on tosin viime vuosina ollut niin paljon nopeampaa kuin Euroopassa, että koronaromahduksen jälkeenkin esimerkiksi S&P 500 -indeksi on vuoden 2017 alun tasolla.

”Onhan tämä ollut äärimmäisen nopea ja raju korjaus osakkeiden ja monien muiden omaisuusluokkien hinnoissa”, kuvaa Evlin markkinastrategi Tomas Hildebrandt.

Hänen mukaansa koronaviruksen leviämisen vauhti ja valtioiden voimakkaat toimet tartuntojen estämiseksi ovat yllättäneet useimmat sijoittajat.

”Vielä kuukausi sitten useimmat arvelivat, että epidemia on ohi ja talttuu ehkä toukokuussa. Mutta nyt kun on nähty arvioita, joiden mukaan kuolonuhreja voi tulla miljoonia ja voimme nähdä vielä epidemian toisen aallon, niin tätä huonointa skenaariota on nyt hinnoiteltu nopeasti markkinoilla.”

Kurssiromahdus on ollut jopa nopeampi kuin vuosien 2008–2009 finanssikriisissä.

”Asiat ovat muuttuneet finanssikriisin ajoista. Asiat hinnoitellaan markkinoilla heti. Ja kun kaikki vetävät saman johtopäätöksen samalla kertaa, liikkeet ovat suuria.”

Lasku on ollut niin nopea, etteivät sijoittajat ole ehtineet punnita yksittäisten yhtiöiden vahvuuksia tai heikkouksia uudessa markkinatilanteessa, Hildebrandt sanoo.

”Markkinariski on painanut kaikkia osakkeita alaspäin. Jonkin verran toimialakohtaisia eroja näkyy, mutta useimmat sijoittajat haluavat vain osakeriskistä eroon. Myöhemmässä vaiheessa aletaan erotella jyviä akanoista.”

Joitain toimialakohtaisia eroja on kuitenkin jo nähtävissä.

Matkustus- ja liikkumisrajoitukset ovat iskeneet lentoyhtiöihin, matkatoimistoihin ja ravintoloihin. Lentoalalla puhutaan jo kaikkien aikojen rajuimmasta kriisistä. Stoxx 600 -indeksiin kuuluvien matkailu- ja vapaa-ajanyritysten arvosta on hävinnyt puolet.

Suomessa ravintoloita operoivan Noho Partnersin markkina-arvosta on pyyhkiytynyt kaksi kolmasosaa. Finnairin markkina-arvo on lähes puolittunut.

Öljy-yhtiöihin koronakriisi iskee kahta kautta: Kun talouden kasvu hidastuu, öljyn kysyntä vähenee. Lisäksi öljyn hinta on romahtanut Saudi-Arabian käynnistämän hintasodan vuoksi. Suuret öljy-yhtiöt ovat kertoneet isoista säästöohjelmista ja peruvat aikeitaan jakaa voittoja omistajille. Eurooppalaisten öljy- ja kaasuyhtiöiden osakkeet ovat halventuneet selvästi muita yhtiöitä jyrkemmin, mutta suurimmassa pulassa ovat amerikkalaiset liuskeöljytuottajat.

Yksi sijoittajien hylkimäksi tullut sektori ovat pankit. Stoxx 600:n pankki-indeksi on laskenut helmikuun huipusta 43 prosenttia, selvästi yleisindeksiä jyrkemmin. Nordean arvosta on hävinnyt 41 prosenttia.

”Finanssikriisin jälkeen pankit eivät muutenkaan ole olleet kovin muodikas toimiala. Perinteistä pankkibisnestä ei nähdä kasvutoimialana. Nyt tämä tilanne vielä rasittaa perusbisnestä eli luotonantoa. Pankit antavat lainaa hyvin pienellä marginaalilla ja joutuvat tulemaan asiakkaita vastaan oman kannattavuuden kustannuksella myöntämällä lyhennysvapaita”, Hildebrandt sanoo.

Helsingin pörssin vaihdetuimmista osakkeista vähiten iskuja ovat ottaneet teleoperaattori Elisa ja asuntosijoitusyhtiö Kojamo. Kojamon osake on halventunut helmikuun huipusta vain noin 8 ja Elisan 12 prosenttia. Molemmat yhtiö toimivat toimialoilla, jotka eivät ole koronakriisistä vielä juurikaan kärsineet.

”Kuten kaikki etätöissä olevat tietävät, tarvetta teleoperaattoreiden palveluille on nyt. Ja jossain pitää asua, vaikka maailma kuinka muuttuisi”, Hildebrandt kuvaa.