Epävarmuus alkoi näkyä jo maaliskuun alussa.

Ravintolayrittäjä Lotten Lindborg-Suhonen oli palannut lomamatkalta Suomeen. Silloin hän huomasi, että suuret ryhmävaraukset hänen omistamastaan Söder-ravintolasta alkoivat kadota, eikä uusia näyttänyt tulevan enää ollenkaan.

Hän päätti kuitenkin vielä seurata tilannetta. Varauksia ravintolaan oli edelleen paljon.

Söder on Helsingin Uudenmaankadulla sijaitseva illallisravintola, jolla on omalaatuinen konsepti. Ravintolassa tarjoillaan vain alkuruokia ja jälkiruokia. Se johtuu ravintoloitsijan omista mieltymyksistä.

Lindborg-Suhonen on porvoolainen yrittäjä, joka on ollut mukana myös paikallisessa One-ravintolassa. Se on nyt koronapandemian vuoksi suljettu toistaiseksi.

Söder ehti olla vuoden verran auki. Kun pandemian vakavuus alkoi käydä selväksi, ravintola lopetti varausten ottamisen kokonaan. Se oli kurja tilanne yrittäjälle ja työntekijöille.

Pienen ravintolan henkilökunnasta valtaosa on jouduttu lomauttamaan.

Lindborg-Suhonen totesi, että hän haluaa tehdä kaikkensa, jotta yrityksen toiminta voisi jatkua. Aikaisemmin samassa paikassa oli hänen johtamansa pizzeria Piece ’N’ Love.

Nyt se on herätetty uudelleen henkiin.

Tiistai-iltapäivänä Uudenmaankadulla käy kova kuhina. Keittiöpäällikkö Roope Smedroos on työskennellyt Söderin ohella aikaisemmin esimerkiksi perinteisessä Maxill-ravintolassa.

Nyt hän on muuttunut yhdessä yössä pizzakokiksi.

Kokki Richard Scott työskentelee Piece ’N’ Lovessa tuntityöläisenä. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Kyllä se osaavalta keittiömestarilta sujuu, mutta koko ravintolalle muutos on valtava. Ilta- ja lounasajan fine dining -ravintolasta on tullut pizzeria, joka toimii ainoastaan noutoravintolana.

Söderin väellä ollut onnea ainakin yhdessä asiassa. Edellisen ravintolan aikainen pizzauuni oli edelleen tallessa varastossa.

Isoimpia haasteita on tilausten toimittaminen ravintolan ulkopuolelle. Koska moni ravintola pohtii tällä hetkellä samaa, on ruoankuljetuspalvelu Woltissa ja Foodorassa niin paljon ruuhkaa, että toimitusketjun saaminen käyntiin voi viedä useita viikkoja. Siksi ravintolasta voi nyt vain tilata suoraan puhelimitse.

Toinen iso ongelma on koronaepidemian aiheuttama tartuntariski.

”Päätimme, että työntekijät eivät voi enää tulla julkisilla liikennevälineillä töihin. Sen sijaan olemme järjestäneet kimppakuljetuksen”, Lindborg-Suhonen sanoo.

Tällä hetkellä ravintolassa työskentelee vain kolme ihmistä: Smedroosin ohella ravintolapäällikkö Ria Rantanen sekä yksi tuntipalkkainen kokki. He kaikki käyttävät töissä suojakäsineitä ja kasvosuojia.

Suomessa on juuri nyt valtava määrä ravintoloita, joissa yrittäjät ja työntekijät ovat tukalassa tilanteessa. Kokonaismäärää ei varmuudella tiedä kukaan, mutta luku on jossain 15 000 – 20 000 ravintolan paikkeilla, arvioi matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä edustavan Maran toimitusjohtaja Timo Lappi.

Hänen mukaansa noutoruoan toimittaminen on osalle ravintoloista mahdollinen toimintamalli. Koko alalle siitä ei ole ratkaisuksi.

”Normaalitilanteessa ravintoloiden liikevaihdosta noin kymmenen prosenttia koostuu take away -myynnistä. Varmasti se tulee jonkin verran kasvamaan, mutta tuskin kuitenkaan tarpeeksi”, Lappi sanoo puhelimessa.

Ravintola Söderissä käy tiistaina illalla selväksi, että varautuminen on kannattanut. Hallitus kertoo sulkevansa ravintolat, kahvilat ja pubit ruokailulta ja oleskelulta koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Ruokaa voi yhä ostaa mukaan, ja työpaikkaruokaloiden toiminta saa jatkua.

Lakimuutokset on tarkoitus saada läpi eduskunnassa jo tämän viikon lauantaina, eli rajoitukset tulevat voimaan nopeasti. Lain on tarkoitus pitää ravintolat kiinni 31. toukokuuta asti.

¨Lotten Lindborg-Suhonen laittoi Uudenmaankadulla sijaitsevaa ravintolaa uuteen asuun. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Ensimmäisenä päivänä Piece ’N’ Loven pizzoja meni reilut 30. Sillä ei vielä ravintolan kuluja makseta, mutta Lindborg-Suhonen uskoo, että liiketoimintamallin muutos antaa ainakin mahdollisuuden pelastaa yrityksen toiminta.

”Kassa on käytännössä tyhjä, joten tämän on pakko onnistua”, Lindborg-Suhonen sanoo.

Ravintola tekee paljon pienellä korvauksella, jotta asiakkaita löytyisi. Tällä hetkellä yli 20 euron tilauksille luvataan ilmainen toimitus Helsingin kantakaupunkiin. Toimitukset tehdään samalla autolla, jolla henkilökunta haetaan aamuisin töihin.

Kauempaankin voi tilata, jos on valmis hyväksymään sen, että ruoka saattaa olla jo vähän viileää perille saapuessaan.

Matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä edustavassa Marassa ymmärretään, että hallituksen pakkotoimet ovat koronaepidemia vuoksi välttämättömiä. Samalla Timo Lappi toteaa, että valtion on tultava avuksi, mikäli työttömyyden raju kasvu ja yritysten konkurssiaalto halutaan estää.

”Meidän alamme on tähän mennessä ainoa, jonka toiminta on pysäytetty viranomaisten päätöksellä kokonaan. Matkailu- ja ravintola-ala tarvitsee nyt suoraa tukea valtiolta”, Lappi sanoo.

Toinen alan yrityksiä huolestuttava asia on tilanne, jossa vuokrat täytyy edelleen maksaa, vaikka kassavirta on pysähtynyt käytännössä kokonaan. Mara on lähestynyt vuokranantajia, jotta nämä tulisivat yrittäjiä vastaan hankalassa tilanteessa.

”Pienet vuokranantajat ovat toimineet ilahduttavasti ja lähteneet mukaan yhteisiin talkoisiin. Sen sijaan suurilta vuokranantajilta on tullut pääasiassa viestiä, etteivät he näe mitään syytä tulla vuokrissa vastaan”, Lappi sanoo.

Jos tilanne jatkuu tällaisena, tulee Mara esittämään hallitukselle, että lakiin liikehuoneistojen vuokrauksesta tehtäisiin väliaikainen muutos. Se tarkoittaisi toteutuessaan käytännössä vuokrien jäädyttämistä määräajaksi.