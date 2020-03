Pörssiin listattu ravintolayhtiö Noho Partnersin kassa on liki tyhjä eikä se pysty maksamaan laskujaan, ilmenee Helsingin Sanomien hankkimista tiedoista. Toisin sanoen yhtiö on lähes maksukyvytön.

Yhtiön toimitusjohtaja Aku Vikström on kertonut asiasta sisäisesti ja joillekin yhteistyökumppaneille. Helsingin Sanomat on varmistanut tiedot kolmesta eri lähteestä.

”Ei se [kassa on tyhjä] pidä ihan paikkansa. Olen sanonut työntekijöille, että olemme tilanteessa, jossa liikevaihto on pysähtynyt totaalisesti eli 90 prosenttia liikevaihdosta on mennyt. Sanoin, että meillä ei ole kriisin aikana tulorahoitusta ja olemme käyttöpääomarahoituksen varassa. Sen voin sanoa, että kassamme on tiukilla.”

Vikströmin mukaan yhtiö käy parhaillaan neuvotteluja uudesta rahoituksesta, mutta niistä yhtiö aikoo kertoa myöhemmin. Sillä välin yhtiö pyrkii supistamaan kulujaan niin paljon kuin mahdollista.

”Olen tänään kertonut, että palkat voidaan maksaa normaalisti niin kuin aina. Meillä oli vähän aikaa asiat sekaisin, koska emme tienneet miten tämä kriisi kehittyy. Ensi viikolla voimme todennäköisesti maksaa laskujamme pienille tavarantoimittajille ja olemme tehneet sopimuksia pitkäaikaisten kumppaniemme kanssa.”

Yhtiön kokonaan tai osittain omistamia ravintoloita ovat esimerkiksi Savoy, Palace, Elite ja Strindberg.

Erikoista on se, että pörssiyhtiönä Noho Partners ei ole kertonut kassakriisistään pörssitiedotteella.

Euroopan unionin markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan tällainen sisäpiiritieto pitäisi julkistaa mahdollisimman pian. Jos tietoa pantataan, yhtiö ottaa riskin sijoittajien harhaan johtamisesta.

NoHo Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Finanssivalvonta korosti viime viikolla, että velvollisuutta julkistaa sisäpiiritieto ei voi poikkeuksellisissakaan tilanteissa ohittaa eikä lykätä.

”Ravintoala on sesonkiluonteista ja tässä vaiheessa vuotta ollaan perinteisesti tiukilla. Tulemme tiedottamaan asioista, kun rahoituskokonaisuus on saatu aikaan.”

Vajaat kaksi viikkoa sitten Noho Partners antoi tulosvaroituksen. Siinä se ilmoitti peruvansa arvionsa liiketoimintansa näkymistä tänä vuonna eikä se pystynyt arvioimaan lainkaan, miten liikevaihto ja kannattavuus kehittyvät tänä vuonna.

Tulosvaroituksessa kerrottiin myös hallituksen ehdottavan yhtiökokoukselle, että 0,15 euron lisäosinkoa ei maksettaisi toukokuussa. Sen sijaan se ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus s valtuutetaan päättämään lisäosingon maksamisesta myöhemmin.

Noho Partnersilla on 250 ravintolaa Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Viime viikolla se ilmoitti lomauttavansa kaikki 1 300 työntekijäänsä Suomessa enintään 90 päiväksi.

Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli 273 miljoonaa euroa ja liikevoitto 31 miljoonaa euroa. Yhtiö on pahoin velkaantunut, sillä sen nettovelkaantumisaste oli vuoden lopussa 195 prosenttia. Rahavarat olivat vuodenvaihteessa 3,6 miljoonaa euroa.

Onko Noho Partners vaarassa vajota konkurssiin tai maksukyvyttömäksi?

”Ei ole”, sanoo Vikström.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut ravintoloille erittäin suuria ongelmia, koska asiakkaat ovat kaikonneet.

Matkailu- ja ravintola-alan edunvalvontajärjestön arvioi perjantaina toimialan yritysten myynnin on supistuneen lyhyessä ajassa 70–100 prosenttia.

Liiketoiminta loppuu vähitellen liki kokonaan, koska hallitus esittää lainmuutoksella ravintoloiden, kahviloiden ja anniskelupaikkojen sulkemista. Ruoan ulosmyynti asiakkaille olisi kuitenkin sallittua.