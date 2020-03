Måndag-markkinointitoimiston toimitusjohtaja Arto Sivonen tyhjällä kadulla Katajanokalla. Sivonen puuhaa Sisumarket-projektia, jonka tarkoitus on yhdistää pienyrittäjät ja asiakkaat poikkeusaikana ja mahdollisesti myöhemminkin. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Arto Sivonen kirjoitti viikko sitten sunnuntaina sivulleen Facebookissa pienten yrittäjien ahdingosta. Mitäs jos ostetaan yrittäjiltä nyt ja käytetään myöhemmin, Sivonen pohti.

Ajatus sai niin paljon keskustelua aikaan, että Sivonen päätti ryhtyä itsekin töihin. Sen jälkeen on alkanut tapahtua.

Koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen kriisin takia Suomessa on jo lomautettu noin 160 000 ihmistä.

Monilta yrittäjiltä tulot ovat käytännöllisesti kadonneet kokonaan. Hallitus päätti jo, että yrittäjät saavat nyt poikkeuksellisesti väliaikaisesti oikeuden työttömyyspäivärahaan.

Ahdinko on patistanut tavallisia ihmisiä keksimään tapoja auttaa yrittäjiä. Verkosta löytyy jo useita kampanjoita, joilla autetaan esimerkiksi kivijalkakauppoja löytämään uusia asiakkaita.

Arto Sivosen käynnistämä projekti on yksi niistä.

Vaikuttajatoimisto Måndagin toimitusjohtajana työskentelevä Sivonen laittoi viestejä, että olisi talkoot tarjolla, ja ihmisiä tuli. Sellaisia jotka hallitsevat markkinointia tai digiratkaisuja.

Nyt viikkoa myöhemmin projektille on kehitetty nimi Sisumarket, tarina ja sivuston graafinen ilme. Seuraavaksi alkaa markkinointi, jotta sivulle löytävät apua tarvitsevat yrittäjät ja heidän asiakkaansa.

Sisumarket on hieman kuin digitaalinen ilmoitustaulu, josta voi helposti löytää eri alojen tekijöitä.

”Joillakin on valmiiksi jo omat verkkosivut, mutta toiset lähtevät ihan alusta. Kun vanha toiminta on kaatunut alta, on pitänyt keksiä uusia ideoita.”

Sisumarketin pyörittäjät tekevät töitä ilmaiseksi. Sivonen arvelee, että talkoisiin tarvitaan vielä lisää ihmisiä, jos yrittäjiä tulee sivustolle paljon.

Sivonen onkin jo miettinyt, että olisiko Sisumarketissa jollekin muulle pitempikin projekti, oma työ.

”Onhan se mahdollista, että tälle olisi pitempäänkin tarvetta, kun kriisi on ohi. Sisumarket on vähän kuin pienen yrittäjän vastaisku isoja korporaatioita ja marketteja vastaan. Tapa pitää kivijalkayrityksiä hengissä.”

Ehkä nyt on se hetki, että on syytä antaa ihmisen puhua itse.

Verkkokauppatoimittaja Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski nimittäin kertoo, miten hän voisi auttaa koronaviruksen takia kriisiin ajautuneita yrittäjiä.

Korkiakosken yhtiö lupaa kuuden kuukauden ajan luoda kivijalkakauppiaille omia verkkokauppoja. Ilmaiseksi.

”Se ei edes vaadi kauppiaalta paljon – kunhan osaa vähän kirjoittaa suomenkieltä ja käyttää tietokoneen selainta. Sitten vaan kassakone laulamaan verkossa”, Korkiakoski sanoo.

Korkiakosken Tampereella sijaitseva Vilkas-yhtiö on 25 vuoden ajan rakentanut verkkokaupan ratkaisuja pienille ja keskisuurille yrityksille. Oman ilmoituksensa mukaan sillä on noin 1 700 asiakasta.

”Kokemusta on kertynyt niin paljon, että tiedämme etukäteen ne kauppiailta tulevat kysymykset.”

Korkiakoski sanoo viime viikon tapahtumien olleen koko kaupan alalle hirvittävä sokki. Yhtäkkiä oltiin tilanteessa, että liikkeen ovesta ei enää tullut ketään, Korkiakoski sanoo.

”Heräsin viikko sitten lauantaina, että minun pitää tehdä jotain hyödyllistä.”

Ja nyt olisi valmista: pelastetaankauppa.fi -sivusto. Sitä kautta Korkiakosken yritys tarjoaa tavan siirtää toimintaa verkkoon.

”Tarkoituksena on yhdistää kotimainen kauppa ja asiakas. Eiväthän asiakkaat ole mihinkään kadonneet, ne vaan ovat kotona.”

Vilkaksella on kiinnostuneille yrittäjille verkkokauppaa varten rakennettu alusta. Siihen on liitetty useita maksuoperaattoreita ja logistiikkakumppaneita.

Tämä tarkoittaa, että verkkokaupassa on maksamiselle ja kuljetuksille valmiina vaihtoehtoja, kuten Pakettikauppa, Klarna, Avarda ja Checkout Finland. Ne ottavat osuuden vain, jos kauppaa syntyy.

”Kauppiaalle riittää, että hän avaa verkkokauppaan tilinsä ja tekee kaupastaan näköisensä. Pitkässä juoksussa verkkokaupassa on tietysti paljon tekemistä, mutta tällä pääsee liikkeelle tässä ja nyt.”

Korkiakoski tunnustaa uskovansa, että kaikessa karmeudessaan koronakriisistä saattaa koitua jotain hyötyäkin: kivijalkakauppojen digiloikka.

”Nyt tapahtuu enemmän kuin edellisen kymmenen vuoden aikana.”

Kuopiolainen panimoyrittäjä Samuli Huuhtanen mietti vaihtoehtoja ensin itsekseen viikonlopun verran.

”Maanantaina uskalsin aukaista suuni. Ehdotin kaverille, että tehdään jotain suomalaisen yrittäjän puolesta. Tiistaina ryhdyttiin töihin ja perjantaina avattiin Kotona kotimaista -sivusto.”

Kampanjassa on jo mukana lähes tuhat yritystä. Tarjolla on alusta, josta on helppo löytää vaikka oman lähialueensa kauppoja ja yrittäjiä.

Mukaan pääsee, jos on laillista toimintaa ja Suomessa toimiva yrittäjä, muita rajoituksia ei ole, Huuhtanen sanoo.

”Kampanja on ensisijaisesti pienille yrityksille, mutta työpaikat ovat lopulta ihan yhtä tärkeitä isoissa ja pienissä yrityksissä.”

Projektissa on aktiivisesti mukana ”kourallinen ihmisiä”. Huuhtanen hoitaa viestintää ja markkinointia yhtiökumppaninsa Janne Seppälän kanssa.

”Makkosen Antti koodaa ja yrittää pitää palvelun pystyssä.”

Makkosella on ollut tekemistä. Huuhtasen mukaan sivustolle on ollut yllättävänkin paljon liikennettä.

Huuhtanen on tehnyt markkinointinsa hyvin, hän on saanut kampanjalle kummeiksi tukun julkisuudesta tuttuja ihmisiä Vappu Pimiästä Pippa Laukkaan.

”Sellaiset satakunta puhelua olen soittanut, ihmisille, järjestöille ja yrityksille. Kaikki ovat tulleet mukaan. Luulen, että tällaisista tilanteista voi joskus seurata myös hyviä asioita.”

Perjantaina tarkoituksena on viettää Kotona kotimaista -päivää. Ajatuksena on ostaa jotain, ja esittää se sosiaalisessa mediassa #kotonakotimaista -tunnuksella.