Ravintola-alalla harva asia säilyy pitkään samanlaisena. Mutta Etu-Töölöstä on saanut pizzaa vaikka keskiyöllä, jos nälkä sattuu yllättämään.

Ravintola Manala on pitänyt keittiönsä auki silloinkin, kun monet muut paikat menevät jo kiinni.

Se sijaitsee Ostrobotnian talossa eli Bottalla, jossa on lisäksi laajat juhlatilat ja olutravintola St. Urho’s Pub. Talossa juhlitaan, ruokaillaan ja juodaan lähes ympäri vuoden.

Nyt koronaepidemian vaikutukset ovat tavoittaneet myös kaupungin tunnetuimpiin kuuluvan ravintolakorttelin. Keskiviikkona Manala päätti kaikessa hiljaisuudessa sulkea ovensa toistaiseksi.

HS oli paikalla seuraamassa ravintolan toistaiseksi viimeistä iltaa.

Keskiviikkona alkuillasta ravintolassa on hiljaista, mutta asiakkaita riittää edelleen. Ikkunapöydässä istuu Jack Seeley. Hän on kuullut vasta HS:n kuvaajalta, että ravintola on menossa kiinni.

Seeley on ammatiltaan kiropraktikko, jonka yrityksen toimitila on muutaman korttelin päässä Manalasta. Hän on päättänyt poiketa syömään ennen kotiin menoa.

Hän on kotoisin Britanniasta, josta hän muutti Suomeen vuonna 2011. Seeley käy Manalassa säännöllisesti, koska se muistuttaa häntä perinteisestä, kotoista brittipubista.

Jack Seeley työskentelee kiropraktikkona Manalan lähellä. Hän tuli pizzalle ja oluelle kotimatkalla. Kuva: Niklas Meltio

Hän kertoo ymmärtävänsä tuskaa, jota monessa ravintolassa tällä hetkellä koetaan. Seeley on itsekin pienyrittäjä, jonka tuloissa koronaviruspandemian vaikutus on näkynyt selvästi.

Helsingin ohella hän on ottanut vastaan asiakkaita Oulussa. Nyt hän joutuu sulkemaan toisen vastaanottonsa kokonaan. Helsingissä asiakkaita on käynyt edelleen, mutta määrä on tippunut alle puoleen tavallisesta.

Moni asiakas on jo kertonut hänelle joutuneensa lomautetuksi. Myös Seeley pelkää, että tulevina viikkoina peruutuksia tulee lisää.

Hallitus kertoi tiistaina, että se alkaa valmistella lakiehdotusta ravintoloiden sulkemisesta siten, ettei niihin voisi enää jäädä nauttimaan ruokaa.

Seeley ei kuitenkaan vielä näe tarvetta lopettaa ravintolassa käymistä kokonaan. Hän arvioi, että vielä tällä hetkellä ravintolat saattavat olla usein juuri niitä paikkoja, joissa puhtaudesta pidetään parhaiten huolta.

”En tietenkään halua olla holtiton, ja toki huolehdin hygieniasta annettujen ohjeiden mukaisesti. Mutta en näe syytä olla tulematta hiljaiseen ravintolaan”, Seeley sanoo.

Manala kertoi jo maanantaina Facebook-tilillään, että keskiviikkona ravintola on viimeistä päivää auki. Ovella ei kuitenkaan näy ilmoitusta, eikä viimeisestä illasta ole tehty sen suurempaa numeroa.

Ravintolaa ja koko taloa hallinnoi Botta-yhtiö, joka puolestaan on Helsingin yliopiston kolmen pohjalaisen osakunnan omistuksessa.

Koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät ravintoloissa. Manalassa osa pöydistä on poistettu käytöstä. Kuva: Niklas Meltio

Osakuntalaisesta tausta huolimatta Bottasta on tehty kannattavaa liiketoimintaa. Viime vuosina yhtiön liikevaihto on pyörinyt vuosittain neljän miljoonan euron tasolla.

Toimitusjohtaja Tomi Söderström on ehtinyt työskennellä yrityksen johdossa vuoden ajan. Se on ollut taloudellisesti hyvä, Söderström kertoo.

Maaliskuun alkupuolella hän oli lomamatkalla ulkomailla, kun puhelin alkoi soida. Näytti siltä, että iso osa varauksista alkoi peruuntua.

Söderström päätti keskeyttää lomamatkansa kolmen päivän jälkeen. Pian kävi selväksi, että asiakasvirroissa oli tapahtunut jyrkkä pudotus. Se tuntui etenkin isoja seurueita kestitsevän tilausravintolan Bottan puolella.

”Meiltä oli lyhyessä ajassa peruuntunut 250 000 euron edestä ryhmätilauksia toukokuulle asti”, Söderström kertoo puhelimessa.

Kun vielä lisäksi lounas- ja illallisasiakkaiden määrä oli romahtanut, päätettiin yhtiössä aloittaa yt-neuvottelut. Niitä Söderström johti kotoa käsin, sillä hän oli itsekin karanteenissa ulkomailta palanneena.

Samalla yritettiin käynnistää kotiinkuljetuksia aikaisempaa tehokkaammin. Mutta se ei millään riittänyt yli 40 ihmisen palkan maksamiseen.

Nyt lähes koko talon henkilökunta on lomautettu torstaista eteenpäin seuraavaksi kolmeksi kuukaudeksi. Söderströmin mukaan päätös oli vaikea, mutta ainoa mahdollinen.

Sanna Virtanen on työskennellyt ravintola-alalla vuodesta 2006. ”Tämä on ensimmäinen kerta, kun joudun työttömäksi.” Kuva: Niklas Meltio

”Henkilökunnalta on tullut myös ymmärrystä, että nopealla sopeuttamisella halutaan varmistaa mahdollisuus aloittaa ravintolatoiminta uudelleen, kun tilanne jossain vaiheessa helpottaa”, Söderström sanoo.

Hänen mukaansa talon henkilökunta on poikkeuksellisen sitoutunutta. Moni on työskennellyt talossa vuosia, eikä vuokratyövoimaa käytetä juuri lainkaan.

Baaritiskin takana seisova Juho Sormunen on tänään viimeistä iltaa töissä. Manalan henkilökuntaan hän on kuulunut jo kahdeksan vuoden ajan. Sormusen mukaan työntekijät ovat ottaneet lomautusuutisen pääosin rauhallisesti vastaan.

”Ei sitä yllätyksenä voinut pitää. Puolentoista viikon aikana tuli vähitellen selväksi, että näin tulee käymään. Emme ole ainoita tällä alalla, jotka joutuvat lomautetuiksi”, Sormunen sanoo.

Viimeisenä iltana Manala tarjoilee supistettua ruokalistaa. Nieriän, maksan ja poronpotkan sijaan tarjolla on ainoastaan pizzaa. Mutta sitähän iso osa asiakkaista tulee ravintolasta hakemaan.

Iltaseitsemän aikaan ruokasalin puolella istuu muutamia kahden hengen seurueita. Paul Kauste ja Sirkka Kärkkäinen ovat tilanneet pizzat mukaan. Lisäksi heillä on edessää pullo kuohuvaa.

Sitä juodaan ravintolan viimeisen illan kunniaksi.

Paul Kauste (vasemmalla) ja Sirkka Kärkkäinen halusivat tulla ravintolaan, koska kuulivat sen olevan viimeistä iltaa auki. Kuva: niklas meltio

Myös Kauste ja Kärkkäinen ovat sitä mieltä, ettei ravintoloissa käymistä ole syytä lopettaa kokonaan. Asiakkaat voivat kyllä tulla ravintolaan, jos he ovat terveitä ja pitävät huolta käsihygieniasta.

”Kyllä ravintoloita pitää tässä tilanteessa tukea. Halusin nimenomaan tulla tänne, kun kuulin, että paikka on viimeistä päivää auki”, Kärkkäinen sanoo.

Viestintäalalla työskentelevä Kärkkäinen viettää tavallisesti puolet vuodesta Italiassa. Nyt hän ei ole käynyt maassa marraskuun jälkeen, mutta tietää hyvin, kuinka sekaisin hänen toisen kotimaansa asiat ovat.

”Suurimpia virheitä oli, että italialaiset jatkoivat matkustamista vielä senkin jälkeen, kun epidemia oli puhjennut”, Kärkkäinen sanoo.

Nyt hän ei usko pääsevänsä Italiaan ennen ensi syksyä.

Yleisellä tasolla Kärkkäinen ja Kauste sanovat ymmärtävänsä, että koronaviruksen taltuttamiseksi tarvitaan tiukkoja toimenpiteitä. Heidän mielestään se ei kuitenkaan saa tarkoittaa, että yritysten annetaan kaatua.

”Yrittäjille tämä on hirveä isku. Nyt pitäisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta ei pääse syntymään samanlaisia velkaantumiskierteitä kuin edellisten lamojen aikana”, Kauste sanoo.

Hänen mukaan valtion ohella myös yksityisten vuokranantajien on tultava mukaan talkoisiin ja tarjottava pienyrittäjille helpotuksia vuokranmaksuun. Kauste aikoo itse jatkaa lähialueen ravintoloiden tukemista tilaamalla mahdollisimman usein take away -ruokaa.

Manala sulki koronaepidemian alettua osan ravintolan pöydistä kokonaan. Kuva: Niklas Meltio

Toisaalta molemmat ovat sitä mieltä, ettei ravintoloiden karanteenia voi venyttää liian pitkälle, tai taloudelliset seuraukset nousevat liian korkeiksi.

”Tavoitteeksi pitää ottaa, että ravintolat saadaan viimeistään vapuksi takaisin auki”, Kauste sanoo.

Manalan ovesta tulee vielä illan mittaan sisään pieniä seurueita. Hieman ennen kello kahdeksaa Juho Sormunen joutuu kertomaan asiakkaille huonot uutiset: pizzaa ei enää keittiöstä saa.

Muutkin ruokavarannot on tyhjennetty tulevaa sulkemista varten.

Tuoretavarat yritettiin toimitusjohtaja Tomi Söderströmin mukaan antaa ruokajakelua järjestävälle Heikki Hurstille. Lopulta Manalan ylimääräiset ruoka-aineet luovutettiin seurakuntien ylläpitämään Myllypuron ruoka-apuun.

Sieltä ne jaellaan valmiina ruokakasseina ilmaiseksi eteenpäin.

Sormunen alkaa vähitellen tyhjentää juomahyllyjä. Viskit, konjakit ja katkerot kerätään laatikoihin. Se antaa hieman haikealla tavalla viestin, että nyt baari on ihan oikeasti menossa kiinni.

”Onhan tässä hieman epätodellinen olo, vähän sellainen maailmanlopun meininki”, sanoo Sanna Virtanen.

Hän on työskennellyt Manalassa vasta puoli vuotta, mutta ravintola-alalla jo toistakymmentä vuotta. Lisäksi hän työskentelee risteilyjä järjestävän Sunlines-yhtiön palveluksessa. Nyt edessä on lomautus molemmista töistä.

Juho Sormunen laittoi keskiviikkona Manalan oven kiinni toistaiseksi. Kuva: Niklas Meltio

Virtanen käy vielä laskuttamassa viimeisiä asiakkaita.

”Monet ovat olleet todella kannustavia, käyneet vielä erikseen kiittämässä”, Virtanen sanoo.

Kello yhdeksän jälkeen Manalan sisäänkäynti pannaan lukkoon. Ulko-oveen teipataan ilmoitus kolmella kielellä: suljettu toistaiseksi. Asiakkaiden täytyy noutaa yöpizzansa toistaiseksi muualta.

Henkilökunnan täytyy keksiä tuleviksi kuukausiksi muuta tekemistä.

Mutta täysin hiljaiseksi talo ei tule koskaan. Myyntipalvelu jatkaa edelleen puolipäiväisenä, samoin kirjanpitäjä.

”Huomenna tulee siivooja. Perjantaina pestään oluthanat”, Sormunen sanoo.