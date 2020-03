Ensin suomalaiset hamstrasivat vessapaperia ja säilykkeitä, mutta nyt monen ruokakaupan hyllyistä näkee, että kyse on paljon suuremmasta ilmiöstä. Hyllyissä alkaa olla paljon tyhjää monien tuoteryhmien kohdalla.

Ruoan kysyntä onkin nyt kasvanut pidemmäksi aikaa. Suomen yli puoli miljoonaa peruskoululaista, ja sen lisäksi lukiolaiset, ammattia opiskelevat, yliopisto-opiskelijat sekä suurin osa toimistotyötä tekevistä on siirtynyt etätöihin.

Se tarkoittaa, että suurin osa siitä ruoasta, mikä normaalisti syödään koulu- ja työpaikkaruokaloissa, ostetaan nyt kaupasta ja syödään kotona.

”Suomessa ei ole varmasti vuosikymmeniin laitettu näin paljon ruokaa kotona. Meidän joidenkin tuotteiden myynti on kasvanut kahden viime viikon aikana useita kymmeniä prosentteja”, Valion myynnistä vastaava johtaja Elli Siltala sanoo.

Mitä suomalaiset nyt siis ostavat ja miten paljon enemmän?

HS sai S-ryhmältä tuoteryhmäkohtaiset tilastot siitä, miten paljon myynti on kasvanut. Luvut ovat valtavia.

Hurjin kasvu nähtiin viikolla 11, kun hallitus kertoi ensimmäisistä koronaviruksen leviämiseen liittyvistä rajoituksista. Vaikka päätöksistä kerrottiin torstaina, suomalaiset ehtivät loppuviikon aikana tehdä niin paljon ruokaostoksia, että esimerkiksi jauhoja myytiin tuolla viikolla 2,4 kertaa normaaliviikon verran.

Myös näkkileivän ja hapankorppujen myynti enemmän kuin kaksinkertaistui.

Pelkästään pastaa ja riisiä ostettiin yhteensä yli miljoona kiloa S-ryhmän kaupoista.

Kokonaisuudessaankin myynti kasvoi neljänneksen normaalista, mutta suurin ostoryntäys keskittyi tiettyihin tuotteisiin.

Kaikenlaisia pakasteita hamstrattiin kotipakastimet täyteen. Ruokapakasteiden myynti kasvoi 60 prosenttia normaaliviikkoon verrattuna. Esimerkiksi pakastettuja kalaruokia, kuten kalapuikkoja ostettiin 60 prosenttia tavallista enemmän. Jäätelöä ostettiin lähes kolmannes enemmän.

Säilykkeiden myynti kaksinkertaistui. Kuivahedelmät, pähkinät ja siemenet näyttävät olevan suomalaisten mielestä niin ikään hyvää kriisiajan valmiusruokaa. Niiden myynti kasvoi neljänneksen. Jostain syystä myös mausteita ostettiin 50 prosenttia normaalia enemmän.

Olutta ihmiset ehtivät ostaa kriisitunnelman lievittäjäksi 11 prosenttia tavallista enemmän, ja limsaa kymmenen prosenttia tavallista enemmän.

Ehkä vähän yllättäen myös tuoreen lihan menekki kasvoi roimasti. Lihaa ja lihavalmisteita myytiin noin kolmannes normaalia enemmän.

Vessapaperin ja nestesaippuan myynnissä rikottiin perjantaina 13.3. viiden vuoden päivämyyntiennätykset. Samoin kävi monissa ruokatuotteissa.

Huomattavasti normaalia vilkkaampi myynti on jatkunut myös ensimmäisen hamstrausviikonlopun jälkeen. Viikolla kaksitoista kasvuprosentit vähän pienenivät, mutta monissa tuoteryhmissä myynti oli silti kymmeniä prosentteja normaalia suurempaa.

Miten kauppa selviää näin suuresta kysynnän kasvusta?

”Tämä on ollut koko ketjulle aivan valtava kysyntäpiikki. 25 vuotta olen ollut alalla, enkä ole nähnyt mitään vastaavaa”, SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine sanoo.

Kauppa on tottunut kausittaisiin kulutuspiikkeihin, kuten jouluun, pääsiäiseen tai juhannukseen, mutta nyt normaalia vilkkaampaa kysyntää on kestänyt jo pari viikkoa.

”Tämä on aiheuttanut hetkellisen häiriön joidenkin tuotteiden saatavuudessa, mutta tilanne on tasaantumassa. Seuraavina viikkoina nähdään, minkä suuruinen pysyvä etätyöstä johtuva kysynnän kasvu on”, Laine sanoo.

Häiriö tarkoittaa, että hyllystä ei nyt välttämättä löydy normaalia valikoimaa tomaattimurskaa, erilaisia leipiä tai säilykkeitä. Tarjolla on ehkä vain pari vaihtoehtoa, aina ei sitäkään.

Asiakkaat ovat hämmästelleet muun muassa tyhjiä säilyke- ja hillohyllyjä sekä pakastealtaita. Myös ketsuppi näyttäisi olevan vähissä monissa kaupoissa. Tuoreita leipiä ei ole aina riittänyt myytäväksi iltaan asti. Joinain päivinä lihatuotteetkin ovat olleet vähissä.

S-ryhmän logistiikkayhtiön Inex Partnersin varastolla Sipoossa on ollut kiireistä. Tavaranlajittelija Mauri Rissanen kuljetti maanantaina kuivaelintarvikkeita. Kuva: Juha Metso

Laineen mukan S-ryhmä on pyrkinyt huolehtimaan, että kysytyimpiä tuotteita olisi saatavilla.

”Olemme joutuneet jonkin verran priorisoimaan tuotteiden kuljetuksia, että suurimenekkisimmät tuotteet on saatu kulkemaan. Myymälöissä ei ole enää juurikaan varastoja, joten tällaisiin kysyntäpiikkeihin on hyvin vaikea ennalta varautua”, Laine sanoo.

Kauppoihin on siis kuskattu ensisijassa eniten myytäviä peruselintarvikkeita, jotta niitä riittäisi. Maustekastikkeita, hilloja tai kaikkia pakasteita ei välttämättä ole siinä kiireessä ehditty täydentää menekin tahdissa.

Runsas puolet S-ryhmän myymästä ruoasta jaellaan Sipoossa sijaitsevan Inex Partnersin valtavan logistiikkakeskuksen kautta. Kuorma-autot tuovat jatkuvana letkana tavaraa ruoantuottajilta ja satamista valtavaan kylmävarastoon. Siellä se kerätään pitkälti automaattisesti lavoille ja rullakoihin kauppojen tekemien tilausten mukaan.

Toiset kuorma-autot sitten noutavat nuo lavat ja rullakot ja kuljettavat ne kauppoihin ympäri maata. Kun ruoan kysyntä kasvoi odottamattomasti ja nopeasti, logistiikkakeskuksella on ollut haasteita pysyä tahdissa mukana.

Kylmärekat hakevat kauppojen tilauksia logistiikkakeskuksesta ja kuljettavat ne alueterminaaleihin ja kauppoihin ympäri Suomea. Kuva: Juha Metso

Huolta ruoan loppumisesta ei Laineen mukaan ole. Esimerkiksi tuonti ulkomailta toimii toistaiseksi entiseen malliin, vaikka ihmisiltä Suomen rajat on suljettu. Myös kotimaiset ruoantuottajat ovat sopeutuneet tilanteeseen. Ruoan kokonaiskulutus ei ole kasvanut samassa määrin kuin kaupan myynti. Kulutus on vain muuttanut muotoaan.

S-ryhmän markkinaosuus Suomen päivittäistavarakaupasta on viimeisten lukujen mukaan noin 46 prosenttia.

Esimerkiksi meijeriyhtiö Valio on joutunut tekemään muutoksia pakkauslinjoilla, kun ravintoloiden suurpakkausten kysyntä on pienentynyt ja kuluttajapakkausten kysyntä kasvanut.

”Meidän kotimaan ravintola- ja hotelli- eli horeca-myynnistä on hävinnyt puolet. Normaalisti Valion kotimaan-myynnistä 20 prosenttia menee suurkeittiöihin. Vähittäiskaupan myynti on kuitenkin kasvanut enemmän kuin mitä horeca-puolelta on vähentynyt”, Valion Elli Siltala sanoo.

Hän arvelee, että kysynnän rajuun kasvuun on vaikuttanut hamstrauksen ja kotona syömisen lisäksi sekin, että ulkomailla olleet suomalaiset ovat palanneet sankoin joukoin Suomeen. Normaalisti suuri joukko suomalaisia on samaan aikaan ulkomailla työ- ja vapaa-ajan matkoilla. Se on pois kotimaan kulutuksesta.

Valiolla joidenkin tuotteiden myynti on kasvanut useita kymmeniä prosentteja. Eniten on kasvanut yhden Oltermanni-juustotuotteen myynti, jonka kysyntä kaksinkertaistui Siltalan mukaan 180 000 kiloon viikossa.

”Kodeissa ilmeisesti syödään paljon juustovoileipiä ja myös leivotaan, koska erään vispikermatuotteen myynti kasvoi myös todella paljon”, Siltala sanoo.

Tuotannon kasvattaminen onnistuu Siltalan mukaan siksi, että Valion 4 700 omistajatilan tuottamasta maidosta noin kolmasosa kuivataan yleensä maitojauheeksi, joka myydään elintarviketeollisuudelle enimmäkseen ulkomaille. Tätä osuutta voidaan tarvittaessa pienentää.

Valio jalostaa 1,8 miljardia litraa maitoa vuodessa. Osuusliikkeellä on 12 maidonjalostustehdasta eri puolilla Suomea.