Asuntokaupan ammattilaisilla on edessään haastava tehtävä: Miten pitää käynnissä ala, jolle koronavirus on antanut kaksoisiskun?

Ensimmäinen isku tulee koronaviruksen aiheuttamasta epävarmuudesta. Asuntokauppa on tavalliselle ihmiselle elämän suurin ostos, ja talouden nopea syöksy saa monet epäröimään kauppojen tekemistä.

Toinen isku liittyy asuntokaupan pyörittämiseen käytännön tasolla. Perinteiset asuntonäytöt ovat pysähtyneet käytännössä kokonaan. Nyt kiinteistönvälittäjät joutuvat markkinoimaan asuntoja muilla keinoin.

Tilanne on alalla vaikea, koska seuraavat kuukaudet ovat tyypillisesti asuntokaupan huippusesonkia.

”Huhti–toukokuu on monille kiinteistösegmenteille parasta myyntiaikaa. Sillä tavalla tämä tulee harmilliseen aikaan”, sanoo Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä.

Oheinen kuvio näyttää osakeasuntojen kauppamäärät vuoden eri aikoihin. Kevään merkitys on vielä selvästi suurempi omakotitalojen kaupassa, joka ei ole luvuissa mukana.

Koronavirus osuu Suomen asuntokauppaan tilanteessa, jossa se on samaan aikaan sekä haavoittuvainen että voimakas.

Tilannetta rauhoittaa se, että vanhojen asuntojen hinnat ovat nousseet maltillisesti, pääkaupunkiseudullakin vuodesta 2015 kymmenisen prosenttia. Merkittävää kuplaa hinnoissa tuskin on. Hyvää on myös se, että Suomen työllisyys on vahvassa tilassa kriisiin sukellettaessa.

Uusien asuntojen osalta tilanne voi olla haavoittuvaisempi. Asuntoja on rakennettu viime vuodet kovaa tahtia. Ennen kriisiäkin uudisasuntoja oli kaupan runsaasti.

Myynnin lyhytkin tyssääminen kiristää rakennusyhtiöiden tilannetta.

Yksi asuntomarkkinoita rauhoittava tekijä on se, että pankit ovat tarjonneet oma-aloitteisesti asuntovelallisille lyhennysvapaita kuukausia. Uusia hakemuksia onkin tullut pankeille tuhatmäärin.

Lomautetut työntekijät voivat lyhennysvapaiden avulla välttää asuntolainojen maksuvaikeudet ja pahimmassa tapauksessa pakkomyynnit.

Kiinteistönvälittäjät sanovat, että koronavirus ei ole vielä ehtinyt vaikuttaa suuresti asuntojen myyntiin.

Heidän mukaansa kauppa-ajat ovat kuitenkin venyneet jonkin verran. Jotkut mahdolliset ostajat ovat jääneet tarkkailemaan tilannetta. Erityisesti asuntosijoittajat ovat nyt hypänneet sivuun, mikä on jo näkynyt sijoitusasuntolainojen vähenemisenä.

”Toimeksiantoja on tälläkin viikolla tehty, mutta joitain toimeksiantoja on laitettu odottamaan”, Sp-koti Urbaanien toimitusjohtaja Anna-Maija Kuosmanen sanoo.

”Myynnissä oleva varasto käy kaupaksi kohtuullisen hyvin. Se, missä näkyy hidastumista, on asuntojen laittaminen myyntiin”, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Anu-Elina Hintsa sanoo.

Hintsan mukaan olennaista asuntokaupan kehitykselle lähikuukausina on se, missä määrin ihmiset kokevat epävarmuutta omasta taloudestaan ja terveydestään. Totaaliseen kaupan seisahtumiseen Hintsa ei usko.

”Todennäköisesti se ei kokonaan pysähdy. Jos asunnolle on akuutti tarve, ostettava kohde yleensä löytyy.”

Kiinteistömaailman Kyhälä uskoo v-kirjaimen muotoiseen toipumiseen asuntokaupassa. V:n ylänurkasta toiseen kuluisi aikaa kolme kuukautta, ja ajan juokseminen alkaisi huhtikuussa. ”Se on huhti–touko–kesäkuu”, Kyhälä uskoo.

Kiinteistömaailmassa talous on hoidettu Kyhälän mukaan niin, että kolmen kuukauden tyssäys asuntokaupassa kestetään.

”Enemmän huolestuttavat pienemmät yritykset, jotka elävät kädestä suuhun. Kuka tahansa voi miettiä, että jos otetaan kolmen kuukauden tulot pois ja kulut juoksevat, niin rumaa jälkeä se tekee kenelle tahansa”, Kyhälä sanoo.

Kyhälä ennustaa, että koronaviruksen väistyttyä asuntomarkkinoilla otetaan menetykset kiinni.

”Häiriön takia syntyy tilanne, joka purkautuu myöhemmin. Kyllä kaikki kaupat tehdään jonain päivänä.”

Yksi keino pitää asuntokauppaa yllä koronaviruksen oloissa on digitaalisuuteen panostaminen.

Kuosmanen sanoo, että SP-koti Urbaanit on alkanut tehdä jokaisesta kohteesta videon tai virtuaaliesittelyn. Virtuaaliesittelyt antavat kodinostajalle mahdollisuuden kävellä virtuaalisesti huoneistossa ja katsella siellä ympärilleen kääntelemällä kuvaa hiirellä.

Sp-koti Urbaanien asunnonvälittäjä Sari Salmela (vas.) ja Zentuvo oy:n Jaakko Haapanen kuvasivat asunnon virtuaaliesittelyä Helsingin Hakuninmaalla. Kuva: Kimmo Räisänen

Yksi digitaalisten ratkaisujen tarjoajista on startup-yritys Linear.

Yhtiön toimitusjohtajan Miro Erikssonin mukaan varsin harvat välittäjät ovat tähän saakka teettäneet virtuaaliesittelyjä kotisivuilleen tai Oikotien ja Etuoven myynti-ilmoituksiin. Koronavirustilanne on kuitenkin tuonut tilanteeseen jo nyt muutoksen.

”Välittäjien kiinnostus virtuaaliesittelyihin on kasvanut paljon”, Eriksson sanoo.

Syy on hänen mukaansa yksinkertainen. Julkisten asuntonäyttöjen korvaaminen yksityisnäytöillä on välittäjille työlästä tai jopa mahdotonta, jos asunnolle on jopa kymmenittäin mahdollisia ostajia.

Virtuaaliesittelyt toteutetaan Matterport-nimisellä 3d-kameralla ja alustalla, joka kuvaa asunnon huoneet kolmiulotteisesti ja yhdistää kuvat virtuaaliseksi kokonaisuudeksi.

Katso tästä linkistä, millainen perjantaina kuvatusta virtuaaliesittelystä tuli.

Linear tekee asuntojen virtuaaliesittelyjen ohella myös virtuaalistailauksia. Se on palvelu, jolla voidaan muunnella kalustamatonta tai kalustettua asuntoa digitaalisesti kuvia muokkaamalla. Tarkoituksena on näyttää, miltä asunto voisi näyttää oman maun mukaan sisustettuna.

Myös etänä tehtävät asuntokaupat mahdollistava Dias-palvelu kertoo kasvun kiihtyneen koronaviruksen takia.

Dias-kaupassa paperinen osakekirja siirtyy suoraan holvista toiseen, ja kaiken muun hoitavat pankit ja välittäjät digitaalisesti. Myös kauppakirja allekirjoitetaan digitaalisesti.