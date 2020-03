SKOP eli Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ajautui 1990-luvulla selvitystilaan. Kuva syyskuulta 1993. Kuva: Matti Tapola / IS

”Aloitamme koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut.”

Tämä on viesti, jonka moni suomalainen on saanut työnantajaltaan viimeisen parin viikon aikana. Kun koronapandemia on lamauttanut etenkin palvelusektorin yrityksiä, joutuu moni niistä etsimään nopeasti säästöjä.

Työ- ja elinkeinoministeriön perjantaina julkaisemien lukujen mukaan lähes 260 000 suomalaista on tällä hetkellä yt-neuvottelujen piirissä.

Käytännössä se tarkoittaa, että yli kymmenen prosenttia työllisistä on vaarassa joutua lomautetuksi. Neuvotteluja käydään jo lähes kolmella tuhannella työpaikalla ympäri maata.

Monelle tällaiset lukemat tuovat mieleen edelliset lamat. Mutta kuinka poikkeuksellisesta lomautusaallosta on kysymys Suomen lähihistoriaan verrattuna?

Tähän mennessä koronan työllisyysvaikutusten jyrkin muutos nähtiin maanantaina 23. maaliskuuta. Silloin yhden päivän aikana uusia lomautettuja ilmoittautui lähes kolme tuhatta ja uusia työttömiä yli 1 600.

Torstaihin mennessä korona oli jo johtanut yli 10 000 työntekijän lomautukseen. Lähiviikkoina lukema voi vielä nousta huomattavasti.

”Poikkeuksellista tässä on ollut ennen kaikkea nopeus. Ei tällaista piikkiä ole ollut koskaan”, sanoo ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta puhelimessa.

Viime viikon rajut muutokset johtuvat hänen mukaansa siitä, että koronan aiheuttamat riskit alkoivat muuttua todeksi. Kuluttajat pysyivät entistä tiukemmin kotona, ravintoloita alettiin sulkea ja liikkumisrajoituksia valmistella.

Monelta yritykseltä yksinkertaisesti loppui kassavirta lähes tyystin, kun asiakkaat katosivat. Silloin ei jää muita vaihtoehtoja kuin lomauttaa työntekijöitä.

”Osin on tarkoituskin, että kun tulee äkillinen muutos taloudessa, voidaan sitä purkaa lomautusten kautta”, Kaukoranta sanoo.

Suomalaisten työmarkkinoiden historiaa tarkastellessa nousee esiin eräs mielenkiintoinen yksityiskohta. Toisen maailmansodan jälkeisenä aikana työttömyysaste pysyi pitkään poikkeuksellisen alhaalla.

Esimerkiksi vuonna 1975 suomalaisesta työvoimasta työttömiä oli 2,2 prosenttia, kun Yhdysvalloissa vastaava luku oli 8,3 prosenttia ja OECD-maissa keskimäärin 5,1 prosenttia.

1980-luvulla koettiin pitkä nousukausi, jonka aikana talouden sääntelyä purettiin. Suomi vapautti samanaikaisesti rahamarkkinat ja piti yllä vahvan markan politiikkaa. Suomen pankki vapautti luoton hakemisen ulkomailta vuonna 1986.

Syntyi tilanne, jossa kotimaisilla markkinoilla oli enemmän rahaa tarjolla kuin koskaan aikaisemmin, mikä johti kiinteistöjen hintojen nousuun. Lisäksi teollisuuden hintakilpailukyky heikkeni.

Kun vielä Neuvostoliitto romahti, joutui Suomi historiansa pahimpaan talouskriisiin, joka johti massatyöttömyyteen. Pahimmillaan työttömiä oli yli 16 prosenttia työvoimasta: vuonna 1994 työttömiä oli yli 400 000.

Voisiko tällainen tilanne toistua?

Suomen työllisyysaste ehti kehittyä ennen koronakriisin alkua suotuisasti. Helmikuussa työttömyysaste oli Tilastokeskuksen mukaan 6,9 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 7,4 prosenttia. Työttömiä oli 187 000.

Synkimpiin lukuihin on siis vielä matkaa. Ilkka Kaukorannan mukaan myös koronan aiheuttama kriisi on vakava, mutta luonteeltaan erilainen aikaisempiin verrattuna.

”On liian aikaista sanoa, että nyt oltaisiin menossa edellisten lamojen aikaiseen tilanteeseen”, hän sanoo.

1990-luvun lamassa vauhti oli hitaampi, mutta sen jälkiseuraukset näyttävät jääneen pysyviksi. Työttömyys laski vuosikymmenen aikana, mutta ei koskaan lamaa edeltävälle tasolle.

Esimerkiksi kesäkuussa 2000 työttömyysaste oli edelleen yli kymmenen prosentin, ja työttömiä työnhakijoita oli 326 000. Alimmillaan 1990-luvun laman jälkeinen työttömyys oli vuonna 2008, juuri ennen finanssikriisiä. Silloin työttömyysprosentti oli 6,4.

Finanssikriisin jälkeen lukemat ovat jälleen olleet korkeita. Toukokuussa 2015 työttömiä oli jälleen selvästi yli 300 000.

Ennen koronakriisiä Suomen työmarkkinat näyttävät olleen paremmassa kunnossa kuin vuosiin. Nyt pudotus on vain ollut poikkeuksellisen raju yhdellä kertaa.

”Esimerkiksi finanssikriisin aikana yksityinen kulutus piti talouden pyörimässä. Nyt käy ensimmäistä kertaa niin, että vientiteollisuus ja kotitalouksien kulutus hyytyvät samaan aikaan”, sanoo historian dosentti Tapio Bergholm Itä-Suomen yliopistosta puhelimessa.

Bergholm on tutkinut etenkin työväenliikkeen ja työmarkkinoiden historiaa. Yhtenä poikkeuksena aikaisempaan hän nostaa esiin ammattiliittojen roolin koronan aikana.

”On melko ennenkuulumatonta, että ammattiliitot vaativat tehtaiden sulkemisesta. Nyt näin on tapahtunut esimerkiksi Italiassa ja Yhdysvalloissa, joissa autotehtaita on suljettu koronan aiheuttaman terveysriskin vuoksi”, Bergholm sanoo.

Ilkka Kaukoranta uskoo, että Suomella on paremmat mahdollisuudet päästä koronan jäljiltä takaisin jaloilleen kuin esimerkiksi 1990-luvulla. Silloin valtio kärsi välittömästä kassakriisistä, eikä elvyttämiseen ollut riittäviä keinoja.

Nyt lomautukset ovat ekonomistien ja yritysten näkökulmasta kipeä mutta tarpeellinen keino, joilla yritysten on mahdollista sopeuttaa toimintaansa nopeasti.

”Mielestäni se on jäänyt vähälle huomiolle, että lomautuksia voitiin nopeuttaa jo ennen hallituksen esittämän lain voimaantuloa, koska toteutuksesta sovittiin työehtosopimusten kautta”, Kaukoranta sanoo.

Myös yrittäjien suunnalta on tullut viestiä, että lomautusten nopeuttaminen on nyt elintärkeä työkalu, joka mahdollistaa monen yrityksen selviämisen pahimman yli.

Koronapandemian kesto ei vielä kukaan tiedä varmasti. Toiveena on, että rajoitukset alkavat purra mahdollisimman nopeasti. Silloin lomautetut pääsevät takaisin töihin, ja heidät työllistävät yritykset ovat vielä pystyssä.