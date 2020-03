Luottamus talouteen on pudonnut jyrkästi euroalueella sekä laajemmin EU-maissa, käy ilmi Euroopan komission julkaisemista talousindikaattoreista.

Komission mukaan euroalueen luottamuksessa on mitattu sen mittaushistorian jyrkin kuukausitason lasku.

Luottamus on romahtanut niin kuluttajien kuin elinkeinoelämän keskuudessa. Erityisen jyrkkä lasku on nähty palvelujen ja vähittäiskaupan osalta. Myös teollisuudessa luottamus on laskenut huomattavasti.

Suurista euromaista lasku on ollut jyrkintä koronaviruksen pahoin koettelemassa Italiassa. Myös Saksassa, Ranskassa, Hollannissa ja Espanjassa lasku on ollut merkittävää.

Komissio huomauttaa, että indikaattorin aineisto on kerätty suurilta osin ennen kuin koronavirusepidemian hidastamiseksi asetetut rajoitustoimet astuivat voimaan monissa maissa.

Suomessa luottamus on niin ikään laskussa. Erityisesti vähittäiskaupan alalla luottamus on huomattavassa laskussa.