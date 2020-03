Sekä S-ryhmä että Kesko avaavat ruuan verkkokaupassa mukana oleviin kauppoihin lisää toimitusaikoja niin nopeasti kuin pystyvät. Samalla molemmat laajentavat verkkokauppa­mahdollisuutta sekä uusiin marketteihin että kokonaan uusille paikkakunnille. Ruuan keräilijöitä ja kuljettajia rekrytoidaan jatkuvasti lisää.

Se ei silti riitä vastaamaan koronavirustilanteen polkaisemaan rajuun kysynnän kasvuun. Toimitusaikoja myydään loppuun tai ne venyvät pitkälle päivien tai jopa viikkojen päähän.

”Kysyntä on räjähtänyt. Kun ennen ruokatoimituksen sai kaikilla alueilla seuraavaksi päiväksi, nyt meillä on alueita, joissa vapaat ajat menevät yli viikon päähän. Etenkin pääkaupunkiseudulla ja isoimmissa kaupungeissa on ruuhkaa”, kertoo Keskon verkkokaupan myyntijohtaja Antti Rajala.

Kaikkialla yli viikonkaan odottelu ei riitä. HS:n tiedossa on helsinkiläinen Citymarket, jossa ensimmäinen vapaa toimitusaika oli lähes kolmen viikon päässä. Turussa yhden Citymarketin ensimmäinen vapaa toimitusaika on 27. huhtikuuta eli lähes kuukauden päässä. Espoossa tilausta yrittänyt pariskunta ei saanut enää toimitusta minkäänlaisen ajan päähän.

Rajala myöntää, että kauppakohtaisesti odotusajat voivat olla hyvinkin pitkiä.

S-ryhmän verkkokaupassa toimitusajat eivät veny yhtä pitkälle – eivätkä voikaan, sillä S-kaupoista ruokaa saa tilata korkeintaan viikon päähän. Rajoitus on tekninen ja johtuu maksujärjestelmän katevarausominaisuudesta. S-kaupoissa verkkokaupassa myydään viiveen sijaan siis myös ei-oota.

”Aikoja kannattaa silti käydä katsomassa. Niitä avataan koko ajan lisää ja tilanne elää”, sanoo S-ryhmän verkkokaupan päällikkö Matti Torniainen.

Uudellemaalle toimittavalla Kauppahalli24:llä on yhtä lailla ruuhkaa. Siellä ensimmäinen vapaa kuljetusaika on 3. huhtikuuta. Kauppahalli on jo pidentänyt toimitusikkunaa, jossa ruoka luvataan saapuvaksi. Näin kuljetuksia yritetään päivään mahduttaa mahdollisimman paljon.

Kesko avaa verkkokauppamahdollisuuksia 15 uuden marketin viikkotahdilla. Ja olemassa olevien markettien toimitusaikoja lisätään. S-ryhmä tekee samaa. Kauppahalli24:ssä on jo siirrytty kahteen ostosten keräilyvuoroon ja kolmannen vuoron suunnittelu on käynnissä.

Tämä ei riitä vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään.

Helmikuussa K-kaupoista tilattiin ruokaa verkossa kuukaudessa noin 50 000 kertaa. Nyt melkein sama määrä tilauksia tulee sisään viikossa.

Tilausmäärät ovat siis lähes nelinkertaistuneet. Vauhti on kova, sillä K-kaupoissa alla on jo viimevuotinen ruuan verkkokaupan tilausmäärien kaksinkertaistuminen.

S-ryhmän Torniaisen mukaan S-kaupoissa myynti on ollut nyt poikkeustilanteessa 2–2,5-kertainen ruuan normaaliin verkkomyyntiin verrattuna. Viime vuonna S-ryhmä oli Suomessa ruuan verkkokaupan suurin toimija yli 50 miljoonan euron myynnillä.

Koronaviruksen aikana verkkokauppa on levinnyt myös uusille paikkakunnille.

K-kauppojen verkkokauppa on nyt saatavilla uutena Merikarvialla, Tammelassa, Tammisaaressa, Korppoossa, Nauvossa, Mäntässä, Karstulassa ja Nuorgamissa. Tällä viikolla verkkokauppa aukeaa myös Keuruulla, Kuortaneella ja Laihialla.

S-ryhmä on avannut ruuan verkkokaupan esimerkiksi Pietarsaaren, Ylivieskan ja Imatran Prismoihin sekä Siilinjärven S-marketiin.

Asiakkaalla on kuitenkin muutamia keinoja, joilla tilauksen voi saada ihan lähipäiviksi.

K-ryhmän verkkokaupassa kannattaa kokeilla vaihtaa toiseen kauppaan. Etenkin vaihtamalla isosta Citymarketista pienempään Supermarketiin tai K-marketiin, aikoja alkaa löytyä lähipäiviltä.

Jos esimerkiksi aiemmin mainitun turkulaisen Citymarketin toimituspäivä venyy kuukauden päähän, läheisestä Supermarketista toimitusaika löytyy kolmen päivän päähän. Jos espoolaispariskunta vaihtaa Citymarketin yhden K-marketiin Otaniemeen, toimituksen saa seuraavalle päivälle.

S-ryhmä puolestaan on avannut uuden verkkokaupan Stockmannin yhteydessä olevaan Herkkuun. Sen toimitusaikoja ihmiset eivät ehkä ole vielä löytäneet, sillä sen verkkokauppa on omassa osoitteessaan eikä S-kaupan muun verkkokaupan yhteydessä.

Sekä S-ryhmän Torniainen että Keskon Rajala kertovat, että kaupoissa ponnistellaan jatkuvasti, että toimitukset saadaan nostettua kasvaneen kysynnän tasolle. Kirimisessä vain kuluu jonkin aikaa.

Pullonkaula eivät niinkään ole kylmäautot tai niiden kuljettajat. ”Kuljetuspuoli on pystynyt hyvin vastaamaan kysyntään tähän mennessä”, Torniainen sanoo.

Sen sijaan keräilyä ei pystytä lisäämään yhtä ripeästi kuin ihmiset tilaavat. Joissakin K-kaupoissa rajoittavana tekijänä on ollut kylmätilat, joissa keräiltyjä ruokatilauksia saadaan säilytettyä.

Näistä syistä pulaa on ollut myös ruuan noutoajoista, ei vain kotiovelle asti kuljettamisesta.

Keräilijöistä on ollut suurissa kaupungeissa pulaa jo ennen lisääntynyttä kysyntää. Lisäkäsipareja ei siis kovin helposti saa mistään.

S-kaupat ovat onnistuneet saamaan lisää keräilijöitä S-ryhmän hotelleista ja ravintoloista, joissa työt ovat koronatilanteen takia vähentyneet ja joita on suljettu.

”Mutta vaikka meillä normaalisti olisi enemmän keräilijöitä ja nyt saatu lisääkin, toisaalta meillä on nyt tarkka ohjeistus, että pienimmässäkään nuhassa ei saa tulla töihin. Eli ihmisiä on nyt pois pienten oireiden takia, koska emme halua ottaa mitään riskiä terveysnäkökulmasta”, S-ryhmän Torniainen sanoo.

Uudellamaalla toimivan Kauppahalli24:n ruokakeräily käynnissä Vantaalla. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Keskon Rajala muistuttaa, että uudet keräilijät on perehdytettävä ja senkin jälkeen kestää ennen kuin keräilijät oppivat tehokkaiksi eli löytämään oikeat tuotteet nopeasti.

Erityisesti osaamista vaatii tuotteiden korvaaminen. Kun tilattu tuote puuttuu, keräilijän on ymmärrettävä, millä tuotteella sen voi korvata ja mikä taas menee ohi asiakkaan tarpeesta. Ja koronaviruksen takia toimitusketjuissa on nyt katkoja ja lisäksi ihmiset hamstraavat, eli korvattavia tuotteita joudutaan nyt keksimään poikkeuksellisen paljon.

Tuotepuutteista asiakkaita varoittavat nyt niin K-kaupat, S-kaupat kuin Kauppahalli24:kin.

Sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa on näkynyt vetoomuksia, että terveet työikäiset jättäisivät verkkokaupan nyt koronaviruksen riskiryhmille. Sekä S-ryhmän Torniainen että Keskon Rajala vakuuttavat, että verkkokauppa on tarkoitettu kaikille ja tarjontaa nostetaan koko ajan niin, että kaikki sitä myös pääsevät käyttämään.

”Kenenkään ei nyt tästä kannata olla huonossa omatunnossa. Kun on kysyntää, palvelu varmasti tulee perässä. Sitä paitsi meille on tullut verkkokaupan ohi myös kauppakohtaisia kauppakassipalveluita eli asiakas tilaa puhelimessa ja paikallinen taksiyrittäjä vie kotiin”, Rajala Keskosta sanoo.

Kesko on lisäksi avannut normaaliinkin verkkokauppaansa puhelintilauksen ikäihmisille. Kauppalistan voi soittaa puhelimella ja kaupan työntekijä syöttää tilauksen järjestelmään.

Vasta avattuun puhelintilaukseen on tullut jo satakunta ruokatilausta.

S-ryhmässä yli 70-vuotiaiden puhelintilaus onnistuu ainakin Helsingissä, jossa HOK-Elanto tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin ja seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Yhteistyöllä ikäihmisille toimitetaan ruokatilauksia puhelintilauksen perusteella.

HOK-Elannon työntekijät ottavat tilauksen puhelimessa vastaan ja syöttävät järjestelmään, ja myös lasku maksetaan tätä kautta. Sen jälkeen kaupungin tai seurakunnan työntekijät tai vapaaehtoiset käyvät tietyissä S-marketeissa keräämässä ostokset ja vievät ne ikääntyneen kotiin.

Kokemuksia palvelun suosiosta ei vielä ole, koska käytännössä se käynnistyi vasta maanantaina.