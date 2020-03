Joukko suomalaisia yrityksiä on aloittanut hankkeen, jonka tavoitteena on lähes kaksinkertaistaa koronavirustestien määrä Suomessa. Noin kymmenen suurta suomalaisyritystä on mukana hankkeessa, jossa Suomessa tehtäviä covid-19-testejä lennätetään analysoitavaksi laboratorioon Etelä-Koreaan. Testit Suomessa tekee terveyspalveluyritys Mehiläinen, ja ne lähetetään Etelä-Koreaan Finnairin tilauslennoilla.

Ensimmäinen testejä kuljettava lento lähtee Helsinki-Vantaalta keskiviikkoiltana.

Esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut, että valtiot testaisivat kansalaisiaan mahdollisimman laajasti. Ongelmaksi on muodostunut testikapasiteetin riittävyys. Suomessa koronavirustestejä tehdään tällä hetkellä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla useassa laboratoriossa. Etelä-Koreasta hankittava laboratoriokapasiteetti lisää merkittävästi Suomen testikapasiteettia.

Tavoitteena on, että seuraavan kahden viikon aikana Etelä-Koreassa analysoitaisiin 18 000 Suomessa otettua näytettä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on tähän mennessä tutkittu runsaat 21 000 koronavirustestiä.

Mehiläisen lääkärikeskuksista vastaava johtaja Anssi Hartiala sanoo, että hanke käynnistyi pari viikkoa sitten. Ensin Mehiläinen yritti hankkia analysointiin tarvittavia laitteita Suomeen, mutta niitä ei enää ollut saatavilla. Siksi päädyttiin ostamaan palvelu ulkopuoliselta laboratoriolta. Testien lennättäminen ulkomaille ei ole mitenkään ennenkuulumatonta, vaan sitä tehdään esimerkiksi hyvin harvinaisten sairauksien diagnosoinnissa.

Euroopasta vapaata testikapasiteettia ei löytynyt, joten sitä etsittiin Aasiasta.

”Etelä-Koreassa tilanne on saatu testaaminen kautta hyvin hallintaan, ja testausmäärät ovat suuria. Vahvistui se käsitys, että se on järkevä paikka teettää testit”, Hartiala kertoo.

Etelä-Koreassa tehtävät testit maksavat selvästi enemmän kuin kotimaassa tehtävät.

Suomessa yksityisellä testit ovat maksaneet 195 euroa. Etelä-Koreaan analysoitavaksi lähetettävän testin hinta on 249 euroa.

Hartiala kertoo, että hankkeen kannattavuus perustuu siihen, että testejä tehdään riittävän suuri määrä. Yhdessä koneessa Etelä-Koreaan on tarkoitus lähettää kerralla 1 500 testiä.

Yrityskumppanit tulivat mukaan kuvioon juuri takaamaan sen, että testejä tehdään riittävän paljon. Mukana ovat Fazer, Kesko, Ensto, Kone, Metso, Metsä Group, Neste, OP, UPM, Wärtsilä, Tieto-Evry ja Valmet. Nämä kaikki ovat isoja työnantajayrityksiä.

”Työnantajayritysten tavoitteena on, että oireellisia saadaan testattua laajemmin kuin Suomessa tähän asti on ollut mahdollista”, sanoo keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Toisekseen ihmisten laajamittainen testaaminen helpottaa aikanaan koronaviruksen vuoksi asetettujen rajoitustoimien purkamista. Ihmisten liikkumista rajoittavat toimet ovat iskeneet rajusti talouteen. Keskuskauppakamarin arvion mukaan jokainen viikko sulkutoimia maksaa Suomen taloudelle 1,2 miljardia euroa.

Keskuskauppakamari oli auttamassa yritysryhmän kokoamisessa.

Vaikka hanke on yksityisrahoitteinen, mukana olevat yritykset eivät saa yksinoikeutta testeihin. Ne eivät myöskään lahjoita testejä julkiselle sektorille. Mehiläinen tarjoaa testejä yhtäläisin ehdoin kaikille suomalaisille. Hartiala sanoo, että yritys voi myydä testikapasiteettia myös julkiselle sektorille.

Testiin pääsee ainoastaan lääketieteellisen arvion perusteella. Positiivista testituloksista ilmoitetaan viranomaisten ohjeiden mukaan Suomen viranomaisille.