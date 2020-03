Koronavirusepidemiasta on tulossa vertaansa vailla oleva isku Suomen ja koko maailman taloudelle. Kukaan ei tiedä, mitä tuleman pitää ja kuinka kauan tätä kestää. Mutta sen verran voi todeta, että asiat voisivat olla jo tässä vaiheessa paljon pahemminkin.

Nimittäin, jos meillä ei olisi ollut 12 vuotta sitten finanssikriisiä, Euroopan koko pankkijärjestelmä voisi olla pian vaikeuksissa.

Se taas tarkoittaisi monin verroin pahempia ongelmia taloudessa, kun niin sanotun reaalitalouden eli yritysten ja työntekijöiden lisäksi pelastettavana olisivat myös pankit.

Finanssikriisin iskiessä monien eurooppalaisten pankkien vakavaraisuus oli kehno, likviditeettiä eli käteiseksi nopeasti muutettavia varoja oli vähän ja riskiä oli paljon.

Monet pankit olivat sijoittaneet rahojaan arvopaperimarkkinoille, myös kriisin ytimessä olleisiin, pienituloisille myönnetyistä asuntolainoista paketoituihin sijoitustuotteisiin.

Kun kriisi iski, luottamus pankkien välillä romahti ja niiden välinen rahoitusmarkkina niin sanotusti kuivui. Pankit eivät siis uskaltaneet enää luotottaa toisiaan, ja talletuspakojakin nähtiin.

Muutaman kuukauden kuluessa useita pankkeja joutui maksuvaikeuksiin ja valtiot joutuivat pelastamaan niitä esimerkiksi Britanniassa, Irlannissa, Espanjassa, Hollannissa, Yhdysvalloissa ja Saksassa.

Euroopan keskuspankki (EKP) tarjosi pankeille rahoitusta, mutta muuten reagointi oli varovaista. Niin sanottujen epätavallisten keinojen käyttöönotosta käytiin pitkään periaatteellista kiistaa keskuspankin johdossa.

Nyt tilanne on aivan toisen näköinen. Euroopassa on edelleen ongelmapankkeja, joiden kannattavuus on kehno ja joilla on paljon järjestämättömiä luottoja.

Kaiken kaikkiaan pankkien vakavaraisuus on kuitenkin jopa moninkertainen siihen verrattuna, mitä se oli ennen finanssikriisiä.

Pankkien sääntelyä on kiristetty monin tavoin. Niillä pitää olla paljon suuremmat likviditeettireservit kuin aiemmin. Tappioita kantavaa omaa pääomaa pitää olla enemmän suhteessa annettuihin lainoihin. Pankin ottamat riskit myös vaikuttavat suoraan vaadittavan pääoman määrään.

Euroalueen yhteinen pankkivalvonta aloitti toimintansa runsas kuusi vuotta sitten. Se kaitsee suoraan euroalueen suurimpia pankkeja. Se on yhdenmukaistanut pankkien riskienhallintaa ja ohjannut esimerkiksi Italian pankkeja kädestä pitäen ongelmaluottojen siivoamisessa ja pankkifuusioissa.

Jokaiselle suurelle pankille on laadittu suunnitelma, miten pankki pilkottaisiin ja pelastettaisiin, jos se ajautuisi vaikeuksiin.

Pankeille on rakennettu myös yhteinen kriisinratkaisumekanismi, jonka kautta muut alueen pankit ainakin teoriassa rahoittaisivat tarvittavat pankkipelastukset.

Systeemi on kaukana täydellisestä. Kuitenkin ilman tätä pankkiunioniksi kutsuttua järjestelmää ja vakavaraisuuden yleistä kohenemista moni pankki voisi olla jo koronakriisin tässä vaiheessa kärsimässä hätää sijoittajien ja rahoittajien luottamuksen menettämisen takia.

Luottamus on kovilla nytkin. Pankkien osakkeet ovat romahtaneet vielä rajummin kuin osakemarkkinat yleensä. Myös pankkien luottoriskijohdannaisten hinnat ovat nousseet. Yksi orastavan luottamuspulan merkki on euriborkorkojen kohoaminen, vaikka keskuspankkikorkojen ei odoteta nousevan. 12 kuukauden euribor on noussut maaliskuun alusta pari prosentin kymmenystä.

Euroopan keskuspankki on reagoinut epäluottamuksen lisääntymiseen nopeasti. Jo kaksi viikkoa sitten EKP ilmoitti pankkien pitkäaikaisen rahoituksen ehtojen höllentämisestä. Kansalliset keskuspankit niin Suomessa kuin muualla ovat ilmoittaneet ostavansa yritysten lyhytaikaisia velkapapereita.

EKP on sittemmin ilmoittanut ostavansa 750 miljardilla eurolla valtioiden ja yritysten joukkolainoja. Pankeille on myös annettu joustoa vakavaraisuusvaatimuksissa. EKP ohjeistaa pankkeja joustavuuteen jopa kirjanpitosääntöjen tulkinnassa, ettei kenties vain väliaikaisiin ongelmiin ajautuneiden yritysten luottoja liian herkästi kirjattaisi luottotappioiksi.

Koronaviruskriisi on vasta alussa, mutta ainakin toistaiseksi rahoituskanavat tuntuisivat toimivan. Ilman toimivia pankkeja valtionkin olisi vaikea yrityksiä auttaa.

Edessä on kuitenkin pitkä ja ennennäkemätön urakka.