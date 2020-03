Ainakin 303 524 suomalaista työntekijää on tai on ollut yhteistoimintaneuvottelujen piirissä koronavirustilanteen vuoksi, käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön tiistaina julkistamista luvuista.

Luvut sisältävät ne yritykset, joiden palkkalistoilla on vähintään 20 henkilöä eli ne, joiden on tehtävä yt-menettelystä ilmoitus te-toimistoille. Ne eivät kerro mahdollisista päättyneistä yt-neuvotteluista.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan lomautuslapun oli maanantaihin mennessä saanut yli 15 000 suomalaista, kun taas uusia työttömiä työnhakijoita on ilmoittautunut yli 5 000. Maanantai näkyy tilastoissa piikkinä, sillä uusia lomautusjaksoja kirjattiin 2 567 kappaletta ja työttömyysjaksoja 1 009 kappaletta.

Tiistaina ainakin Wärtsilä, Fazer, Normet ja Outotec ilmoittivat yt-neuvottelujen käynnistämisestä liiketoimintojen sopeuttamiseksi. Nämä yritykset eivät sisälly vielä työ- ja elinkeinoministeriön koostamiin tilastoihin, jotka ovat edelliseltä päivältä.

”Pandemia on vaikeuttanut toimintaympäristöämme kaikilla markkina-alueillamme mukaan lukien Suomen toimintomme. Valitettavasti neuvotteluiden kohteena olevat toimenpiteet ovat välttämättömiä kustannustasomme sopeuttamiseksi muuttuneessa liiketoimintatilanteessa”, sanoo Outotecin toimitusjohtaja Markku Teräsvasara tiedotteessa.

Kaivostekniikkaa kehittävä yhtiö kutsuvansa lomautuksia koskeviin yhteistoimintaneuvotteluihinsa kaikki 1 400 työntekijäänsä Suomessa. Suunnitellut lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää.

Maanalaiseen rakentamiseen laitteita valmistava Normet tiedotti niin ikään aloittavansa koko Suomen henkilöstöään koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Lomautusten lisäksi niissä käsitellään enintään yhdeksän henkilön irtisanomisia. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 315 miljoonaa euroa, ja se työllisti keskimäärin 378 henkilöä.

Wärtsilä puolestaan kertoi ryhtyvänsä vähentämään työtunteja, aloittamaan lomautuksia, rajoittamaan rekrytointia ja vähentämään ulkoisen henkilöstön ja konsulttien käyttöä.

Koronakriisin aiheuttama epävarmuus heijastuu myös kuluttajia lähempänä oleviin toimialoihin. Fazer Group ilmoitti tiistaina aloittavansa yt-neuvottelut, jotka koskevat kauppojen leipomoissa työskentelevää henkilöstöä. Neuvottelujen piirissä on 597 työntekijää Suomessa, ja yhtiö suunnittelee lomauttavansa heistä osan.

Yhtiön mukaan koronvirusepidemia on muuttanut kuluttajien ostokäyttäytymistä.

”Pakattu leipä käy hyvin kaupaksi, mutta myymäläleipomoissa käsin leivotun, paperipussiin pakatun leivän sekä irtotuotteiden myynti on kääntynyt useissa myymälöissä laskuun”, sanoo Fazer Leipomot Suomen toimitusjohtaja Markus Hellström tiedotteessa.

Palvelualojen ammattiliitto ja Kaupan liitto ilmaisivat yhteisessä tiistaina tiedotteessa huolensa erityisesti erikoiskaupan puolesta. Etujärjestöjen mukaan erikoiskaupoissa myynti on romahtanut 80–90 prosenttia.

Joissakin yrityksissä yt-neuvottelut on jo saatu päätökseen. Helsingin pörssiin listattu tehoelektroniikkavalmistaja Enedo kertoi lomauttavansa Suomen 40 työntekijäänsä enintään 90 päiväksi. Yhtiö aloittaa vastaavat lomautukset myös Italiassa. Konsernin johtoryhmä aloittaa palkkojaan määräajaksi. Johdon palkkojen leikkauksiin on päätynyt myös konepajayhtiö Metso, joka on aiemmin kertonut lomautustarpeistaan.

Sopeutustarpeet näkyvät myös Kelassa kasvavina määrinä työttömyysetuushakemuksia. Työttömyysturvahakemuksia saapui viime viikolla noin 16 100 kappaletta, kun kaksi viikkoa aiemmin lukema oli noin 6 100.

Suureen osaan työehtosopimuksia on jo lyhennetty lomautuksia koskevia ilmoitusaikoja. Viimeistään huhtikuun alussa ilmoitusaika lomautuksista lyhenee väliaikaisesti 14 päivästä viiteen päivään, ja neuvottelujen kesto lyhentyy. Samalla työnantajilla on tavanomaista pidempi takaisinottovelvoite, jos työntekijöitä päädytään irtisanomaan tuotannollisista syistä.