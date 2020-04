Lähes viidennes suomalaisyrityksistä pelkää koronakriisin johtavan konkurssiin, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) tekemästä kyselystä.

Yrityksille suunnatussa kyselyssä 18 prosenttia vastaajista katsoi, että yritys on vaarassa ajautua konkurssiin seuraavien kolmen kuukauden aikana koronavirusepidemian ja sitä vastaan käyttöön otettujen rajoitustoimien vuoksi.

”Työnantajien taloudellinen hätä on syventynyt nopeasti. Lomautukset ovat jyrkässä kasvussa, mutta irtisanomisten kynnys on kriisiaikanakin korkea. Yrityskyselyn valitettava johtopäätös on se, että edessä voi olla jopa 90-luvun lamaa vakavampi jättityöttömyys ja konkurssiaalto”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo tiedotteessa.

EK:n kyselystä käy myös ilmi, että noin puolet yrityksistä tarvitsee toiminnassaan hengitysmaskeja, hanskoja ja muita suojavarusteita. Näistä yrityksistä 65 prosenttia oli huolissaan siitä, että suojavarusteita on saatavilla riittävästi.

EK:n kysely tehtiin 30.–31. maaliskuuta, ja siihen vastasi 1 873 yritysjohtajaa ja yrittäjää. Tuloksia on painotettu toimialojen ja yrityskoon mukaan vastaamaan koko yrityskenttää.

Vastausten perusteella eniten pandemiasta kärsii palveluala, vähiten rakennusala.

Edellisen kerran etujärjestö teki vastaavan kyselyn 17. maaliskuuta. Tuohon kyselykierrokseen verrattuna aiempaa useampi työnantaja katsoi, että koronaviruspandemia heikentää yrityksen tilannetta melko tai erittäin paljon. Nyt näin arvioi 63 prosenttia yrityksistä, kun kaksi viikkoa aiemmin lukema oli 40 prosenttia.

Erityisen paljon on kasvanut niiden yritysten osuus, jotka katsovat koronaviruspandemian heijastuvan yrityksen toimintaan ja taloudellista tilannetta erittäin paljon. Näin arvioivien yritysten osuus oli kohonnut 42 prosenttiin aiemmasta 17 prosentista.

Kyselyn mukaan 39 prosentin vähemmistö yrityksistä ei ole lomauttanut henkilöstöään eikä myöskään suunnittele lomautuksia koronavirustilanteen vuoksi. EK:n tulosten perusteella ylivoimainen enemmistö yrityksistä kuitenkin katsoo, ettei niiden tarvitse turvautua irtisanomisiin. Näin kertoi arvioivansa 82 prosenttia vastaajista.

Suomalaisyritysten synkkenevät näkymät tulivat esiin myös Keskuskauppakamarin yrityskyselyssä.

Sen mukaan yt-neuvottelut on kutsuttu tai lomautusvaroitus annettu 41 prosentissa yrityksiä. Lisäksi 54 prosenttia vastaajista katsoi, että koronavirustilanne laskee yhtiön liikevaihto yli 20 prosenttia seuraavien kahden kuukauden aikana.

Keskuskauppakamarin kysely tehtiin 30. maaliskuuta.