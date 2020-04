Koronakriisin aiheuttamat rajoitustoimet ovat olleet Suomessa voimassa kaksi viikkoa, mutta ansiosidonnaisia työttömyysetuuksia rahoittavan Työllisyysrahaston lakisääteiset puskurivarat ehtyvät jo kovaa vauhtia.

Työllisyysrahasto arvioi, että tähän mennessä ansiosidonnaisia etuuksia on tulossa maksuun noin kahden miljardin euron verran, kun alun perin tälle vuodelle niitä oli budjetoitu noin 960 miljoonaa euroa.

”Me olemme saaneet kahdelta viikolta tarkkaa tilannetietoa työttömyyskassoista. Tarkkoja summia tai jakaumia rahoitustarpeesta ei ole tiedossa”, talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Oksanen sanoo.

Oksanen arvioi, että tämän lisäksi vastuut voivat kasvaa vielä sadoilla miljoonilla euroilla, kun yritykset ilmoittavat uusista lomautuksista ja irtisanomisista. Tarkkaa summaa on vaikeaa arvioida, sillä kukaan ei tiedä, kuinka pitkään ja syvään taantumaan koronaviruspandemia suomalaiset työnantajat ajaa.

Työttömyyskassojen jäsenet saavat ansiosidonnaista päivärahaa, jos työnantaja lomauttaa tai irtisanoo heidät. Kassojen jäsenmaksut kattavat kuitenkin vain noin 5,5 prosenttia ansiosidonnaisen työttömyysturvan kuluista. Loput katetaan kaikilta palkansaajilta kerättävillä työttömyysvakuutusmaksuilla sekä valtion budjetista.

Nämä varat ohjataan työttömyyskassoille Työllisyysrahaston kautta.

Rahasto vetosi keskiviikkona pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitukseen tiedotteessaan, jotta Työllisyysrahaston maksuvalmius turvataan. Valtiovarainministeriössä valmistellaan jo lainantakausta, mutta sen lisäksi rahasto vaatii valtiolta suoraa tukea sekä osallistumista lomautuspäivärahojen maksuun. Irtisanomistilanteessa valtion budjetista maksetaan peruspäivärahan suuruinen valtionosuus. Lomautuksissa näin ei ole, mikä syö Työllisyysrahaston puskureita entisestään.

”Haluamme nostaa tämän asian esille. Olemme havainneet sen, että työttömyys on lisääntynyt erittäin voimakkaasti. Voi tulla sellainen tilanne, etteivät puskurit riitä”, Oksanen sanoo.

Noin 15 prosenttia suomalaisista palkansaajista ei ole työttömyyskassan jäseniä. Heillä on oikeus Kelan maksamaan peruspäivärahaan. Myös osan niistä kattaa Työllisyysrahasto, joka oli budjetoinut näitä etuuksia maksettaviksi 220 miljoonaa euroa tänä vuonna.

Tämän summan kehittymisestä tietoja ei vielä ole, mutta Oksanen sanoo, että myös peruspäivärahoja haetaan tänä vuonna ennakoitua enemmän.

Hakemusten tulva on näkynyt sekä Kelan että työttömyyskassojen luukulla. Esimerkiksi Loimaan kassana tunnettu Yleinen työttömyyskassa YTK varoitti eilen, että työttömyysetuuksien maksuun on tulossa kohtuuttomia viiveitä, koska hakemuksia ei ehditä käsitellä riittävän nopeasti. YTK:n mukaan etuushakemuksia on tulossa yhden kuukauden aikana kahden vuoden työmäärän verran.