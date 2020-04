Maailman kaksi suurinta risteily-yhtiötä Carnival ja Royal Caribbean ovat joutuneet selviytymistaisteluun olemassaolostaan, kun koronavirus on iskenyt risteilyalan toimintaan ja tulevaisuudennäkymiin.

Yhtiöiden toiminnan romahduksella on ollut suoria vaikutuksia Suomen meriteollisuuteen. Yt-neuvottelut on jo käyty monissa telakka-alaa palvelevassa suomalaisyhtiöissä.

Varsinais-Suomeen ja Uudellemaalle keskittyneen meriteollisuuden varsinaisena pelkona eivät kuitenkaan ole lomautukset. Suurempi huoli on siitä, että voimakkaan kasvun vuosista nauttinut ala kokee pitkäaikaisemman kriisin.

”Kriisillä on tällä alalla suunnattomat vaikutukset”, sanoo Turun telakan suuriin alihankkijoihin lukeutuvan NIT:n toimitusjohtaja Sebastian Lagerlöf.

”Kaikki on risteilybisneksessä kiinni siitä, miten paljon asiakkaita on. Se on ollut nouseva trendi, mutta nyt se sukeltaa luultavasti ihan pohjalukemiin.”

Carnivalin ja Royal Caribbeanin osakkeet ovat pörssissä menettäneet noin kolme neljäsosaa arvostaan. Osa sijoittajista epäilee niiden selviämistä. Varmaa on, ettei yhtiöiden kasvu toteudu odotetusti.

Risteily-yhtiöiden aluksia seisoo satamissa, mutta niihin ei päästetä työmiehiä sisään, vaikka aika olisi otollista suunnitelluille modernisointiprojekteille. Jopa varaosatilaukset on jäädytetty. Royal Caribbeanin uuden pääkonttorin rakennusprojekti Miamin satamassa on pysäytetty.

Miljoonien päivittäiset kulut juoksevat, mutta tulot eivät. Molemmat risteilyjätit ovat varmistaneet lyhytaikaisen rahoituksen riittävyyden, mutta seinä tulee pian vastaan, jos uutta rahoitusta ei järjesty tai risteilyala ei palaa toimintaan pian.

Carnival kertoi tiistaina, että se pyrkii keräämään kuusi miljardia dollaria myymällä yhtiön osakkeita ja hakemalla lainaa.

Suomen meriteollisuuden keskipiste on Meyer Turku eli Turun telakka, joka on keskittynyt pelkästään risteilyalusten valmistukseen. Turku on yksi Euroopan neljästä risteilyalusten rakentamisen keskittymästä. Muut sijaitsevat Italiassa, Ranskassa ja Saksassa.

Turun telakalla ja sen alihankkijoilla on takana vuosia jatkunut nopea kasvu. Lisääntyneet matkustajamäärät ovat innostaneet varustamoita tilaamaan entistä suurempia ja komeampia aluksia.

Turussa tilauskirja on täynnä vuoteen 2025 saakka. Sen täyttävät seitsemän risteilyalusta, joissa kaikissa on tilaajana toinen risteilyjäteistä tai niiden kokonaan tai osittain omistama yhtiö.

Näkymien muutos Suomen risteilyalalla on ollut äkillinen. Vielä kuukausi sitten isoin ongelma oli ammattitaitoisen työvoiman puute.

Nytkin työvoiman puute on ongelma, mutta eri tavalla. Suurin osa Turun telakan työntekijöistä on ulkomaalaisia, ja osa heistä on kotimaissaan.

Pari telakkaa Euroopassa on sulkeutunut kokonaan, mutta Meyer on pyrkinyt pitämään ovensa auki. Turun telakalla on kuitenkin käynnissä yt-neuvottelut.

Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Elina Andersson sanoo, että alan toiminta jatkuu Anderssonin mukaan tällä hetkellä vielä melko normaalisti, kuitenkin väliaikaisesti jonkin verran alentuneella volyymillä. Avainhenkilöiden liikkuvuutta on rajoitettu, materiaalitoimituksissa on viiveitä ja Euroopan telakoiden haasteet heijastuvat myös suomalaisiin toimittajiin.

Anderssonin mukaan pitkälle ulottuva tilauskanta antaa meriteollisuudelle näillä näkymin aikaa toipua koronaviruksen aiheuttamasta häiriöstä.

”Alan näkemys on, että aikatauluja voidaan joutua siirtämään eteenpäin. Ainakaan vielä ei ole viitteitä rankemmista toimenpiteistä.”

Risteilylaivojen sisärakenteita toimittavan NIT:n toimitusjohtaja Sebastian Lagerlöf sanoo, että myös heidän tilauskirjansa ovat täynnä vuosiksi, jos kaikki tilaukset toteutuvat. Silti myös NIT on käynyt jo yt-neuvottelut.

”Nyt on riski, että kaikki tilaukset eivät tule toteutumaan. Loppukäyttäjillä eli varustamoilla häviää bisnes käytännössä täysin”, Lagerlöf sanoo.

Lagerlöf uskoo, että varustamot pyrkivät kassaongelmissaan keskittymään siihen, että jo luovutettujen laivojen lainanlyhennykset saadaan hoidettua. Tulevat tilaukset tai rakenteilla olevat alukset pistetään herkemmin kiinni.

”Siksi tulevaisuus on äärimmäisen haasteellinen”, Lagerlöf sanoo.

Meyer Turku on viestinyt toistaiseksi kumppaneilleen, että tilaukset tullaan tekemään aikataulussa.

”Se on tietysti puppua”, sanoo erään toisen suomalaisyrityksen johtaja.

Hän ei halua puhua asiasta nimellään, koska tilanne on alalla herkkä.

”Totta kai yhtiöiden juristit miettivät parhaillaan, miten tilauksia voidaan perua tai siirtää.”

HS pyysi haastattelua myös Meyer Turulta, mutta sellaista ei järjestynyt.

Carnival-konserniin kuuluva Diamond Princess -risteilyalus oli Yokohaman satamassa maaliskuussa. Laivan 3700 matkustajasta ja miehistön jäsenestä 700 sai koronaviruksen. Kuva: Kazuhiro Nogi

Yhdysvaltojen massiivisesta 2 000 miljardin dollarin elvytyspaketista ei näillä näkymin ole herumassa rahaa Carnivalin ja Royal Caribbeanin pelastamiseen. Paketin ehtojen mukaan tuettavien yhtiöiden kotipaikan pitäisi olla Yhdysvalloissa ja niillä tulisi olla huomattavaa toimintaa ja työntekijöitä Yhdysvalloissa.

Carnivalin emoyhtiön kotipaikka on Panamassa ja Royal Caribbeanin kotipaikka Liberiassa. Yhtiöiden rakenne ja laivojen kotipaikat on järjestetty niin, että yhtiöt joutuvat maksamaan niukasti veroja Yhdysvaltoihin. Niiden työvoiman hankinta painottuu alhaisen tulotason maihin.

Yhtiöiden järjestelyjä on viime viikkoina arvosteltu Yhdysvalloissa tiukasti, mikä on vähentänyt yhtiöihin kohdistuvaa yleistä sympatiaa. Ympäristö- ja työntekijäjärjestöt ovat aktiivisesti kampanjoineet sen puolesta, että risteily-yhtiöt jätetään ilman valtion tukea.

Toisaalta risteilyalan välilliset vaikutukset Yhdysvaltoihin ovat turismin ja alihankkijoiden kautta merkittävät. Presidentti Donald Trump on sanonut, että risteily-yhtiöitä ei voi päästää konkurssiin.

Mahdolliset tukitoimet voitaisiin ehkä kohdistaa alan jättiläisille floridalaisten tytäryhtiöiden kautta.

NIT:n Lagerlöf uskoo, että jos risteily-yhtiöt joutuvat tinkimään laivatilauksista, ne projektit rakennetaan, joihin järjestyy paras rahoituskuvio. Tässä valtioilla on iso rooli. Risteilyalusten rakentaminen on levännyt vuoden 2008 finanssikriisistä asti valtioiden luottolaitosten takuiden varassa.

Tilausten vähentyessä voisi käynnistyä kilpailu, jossa valtiot pyrkivät säilyttämään oman maan sisällä olevat työpaikat.

Valtion yrityslainalaitoksen Finnveran toimitusjohtaja Pauli Heikkilä sanoo, että on vielä mahdotonta spekuloida valtion toimia risteily-yhtiöiden tilausten pelastamisessa.

Finnveralla on tällä hetkellä kädet täynnä. Sen vastuulle on annettu koronaviruksen takia ongelmiin ajautuneiden suomalaisyritysten lainamuotoisista tuista huolehtiminen.

”Suurin huomio on tällä hetkellä on kotimaisten yritysten pelastamisessa”, Heikkilä sanoo.

Risteily-yhtiöiden kaatuminen voisi laukaista Finnveralle jopa miljardiluokan tappiot. Risteilyalusten kauppaa on tehty vuoden 2008 finanssikriisistä asti valtioiden takaamilla lainoilla, ja Suomessa takuut on antanut Finnvera.

Finnveralla on 3,7 miljardin edestä takauksia Suomesta maailman merille lähteneistä aluksista. Jos varustamot ajautuisivat maksukyvyttömiksi, pankit voisivat pyytää rahoja Finnveralta.

Takauksista katastrofiskenaariossa syntyvää loppulaskua vähentäisi muun muassa se, että lainojen vakuutena ovat itse risteilyalukset. Niiden arvo tuskin menisi kokonaan nollaan.

Lopullinen lasku ei siis nousisi täyteen 3,7 miljardiin, mutta olisi silti roima.

Luottotappiot olisivat kuitenkin vain osa iskusta, jonka risteilyjättien kaatuminen Suomelle aiheuttaisi.

Samaan aikaan koko meriteollisuus ajautuisi pahaan kriisiin, joka kasvattaisi työttömyyttä ja söisi Suomen vientituloja, bruttokansantuotetta ja verotuloja.