Viime juhannusaattona odottelimme ystäviä mökille, kun huomasin että kitara oli unohtunut. Ei hätää, ystävät eivät olleet vielä ehtineet lähteä matkaan. Sovimme puhelimessa, että he koukkaavat kotimme kautta.

Kun he olivat oven takana, kliksautin kännykän sovelluksella ulko-oven lukon auki, ja kitara saatiin mukaan.

Minun ei tarvitse enää miettiä, tuliko avain mukaan, tai piilotella vara-avaimia pihalle salakätköön. Oven saa aina auki näpyttelemällä lukkoon oman koodin. Ja jos senkin sattuisi unohtamaan, puoliso voi avata oven kännykällä etänä.

Digitaalinen lukitus valtaa nyt vauhdilla Suomen taloja. Jo pitkään digitaalisia lukkoja ja kulunhallintajärjestelmiä on ollut yrityksissä, mutta asunnoissa lukitus on ollut mekaanista ja käytännössä kotimaisen Abloyn lähes monopoli.

Runsas kymmenen vuotta sitten Abloylle tuli haastaja, oululainen Iloq. Asuntojen lukot olivat pysyneet mekaanisina muun muassa siksi, että digitaalinen ja sähköinen lukitus vaatii sähköä. Sen vetäminen jokaiseen oveen olisi kallista. Iloq keksi lukon, jossa avaimen työntöliike lukkoon tuottaa lukon tarvitseman sähkön.

Perinteisiin mekaanisiin lukkoihin verrattuna Iloqin lukoissa oli huomattava etu. Jos avain hukkuu tai asunnon asukas vaihtuu, avain pystytään poistamaan käytöstä tietojärjestelmän kautta. Taloyhtiöillä ja niiden asukkailla kuluu paljon rahaa ja vaivaa kadonneiden avainten metsästämiseen ja lukkojen uudelleen sarjoittamiseen.

”Kateisiin jääneillä avaimilla pystyy sitä paitsi pääsemään edelleen talon yhteisiin tiloihin, vaikka asunnon lukko olisi uudelleen sarjoitettu. Se on turvallisuusongelma. Digitaalisessa lukitusjärjestelmässä avain voidaan tehdä käyttökelvottomaksi kaikissa lukoissa”, lukkoliike Helsingin Avain-Palvelun toimitusjohtaja Joni Kaitosalmi sanoo.

Lukko saa tarvitsemansa sähkövirran avaimen työntöliikkeestä. Tekniikan kehitti ensimmäisenä oululainen Iloq. Kuva: Sami Kero / HS

Helsingin Kruununhaassa Maneesikadulla olevaan taloyhtiöön asennetaan ulkona jylläävästä virusepidemiasta huolimatta uusia digitaalisia lukkoja. Yli 100-vuotiaassa 51 asunnon taloyhtiössä on pian alkamassa iso perusparannusremontti. Sitä ennen päätettiin uusia lukot.

”Oli tärkeätä saada avaintenhallinta turvalliseksi ennen perusparannushankkeen alkua. Isoissa remonteissa taloyhtiön yleisavainten hallinta on hankalaa ja myös iso turvallisuusriski. Perinteiset avaimet ovat nykyään myös liian helposti kopioitavissa”, isännöitsijä Jouko Ahonen sanoo.

Taloyhtiö päätyi Abloyn pari vuotta sitten markkinoile tuomaan Pulseen, joka toimii samalla periaatteella kuin Iloqin lukot. Osa asuntojen lukoista on alkuperäisiä Abloyn lukkoja 1900-luvun alkupuolelta.

Pahimmillaan remonttimiehet joutuvat vanhoissa taloyhtiöissä kantamaan mukanaan suurta nippua peruslukkojen ja turvalukkojen avaimia, kun lukkoja ei ole sarjoitettu yhteen lainkaan. Kruununhaan taloyhtiössä lukot ovat kolmessa eri sarjassa eli niihin tarvittiin kolme eri yleisavainta.

Tieto siitä, mitä lukkoja kullakin avaimella voi avata on lukkojärjestelmässä itsessään. Avaimen voi poistaa kokonaan käytöstä myös tietojärjestelmän kautta. Kuva: Sami Kero / HS

Ahosen mukaan moni taloyhtiö harkitsee nyt sähköiseen lukitukseen siirtymistä. Abloyn ja Iloqin lisäksi kilpailussa on mukana myös kokonaan avaimettomia vaihtoehtoja. Esimerkiksi ruotsalaisen SCA-Securityn lukitusjärjestelmä toimii kännykkäsovelluksella ja monilta työpaikoilta tutulla kulkulätkällä.

”Se on hyvin yleinen uusissa taloissa Ruotsissa. Meillä se on koekäytössä yhdessä kohteessa. Lukot vaativat pariston, mutta järjestelmä kertoo etukäteen, kun jonkun lukon paristo on loppumassa ja se voidaan käydä vaihtamassa”, Ahonen kertoo.

Sähköisiin lukitusjärjestelmiin voi liittää monenlaisia kulunhallintaan ja turvallisuuteen liittyviä lisäpalveluja. Taloyhtiöillä voi olla käytössä esimerkiksi sauna- ja pesutupavuorojen sähköinen varausjärjestelmä, joka on liitetty lukitukseen niin, että saunatiloihin pääsee omalla avaimella vain varatun vuoron aikana.

Joissain uusissa taloyhtiöissä, esimerkiksi Iloqin lukoilla toimivassa Helsingin Triplassa, on aulassa näyttöjä, joista voi tarkistaa uudet tiedotteet ja käyttää varausjärjestelmää.

Samalla lukkoliikkeiden työ ja liiketoiminta on muuttunut. Kun avain hukkuu, lukkojen paikan päällä sarjoittamisen sijasta avain poistetaan käytöstä tietojärjestelmän kautta. Siinäkin riittää työtä, mutta se on erilaista kuin ennen.

Pientaloissa ja kesämökeillä yleistymässä ovat paristoilla toimivat digitaaliset lukot. Ne voidaan avata usein koodilla, kulkulätkällä tai kännykkäsovelluksella etänä. Niihinkin voi yhdistää turvallisuuspalveluja.

Lukituksen murros on tarkoittanut haastetta perinteisille mekaanisten lukkojen valmistajille, kuten Abloylle. Alalle on tullut kokonaan uusia toimijoita.

Suomalainen Abloy tosin fuusioitui jo 26 vuotta sitten ruotsalaisen Assan kanssa. Assa Abloy on sittemmin kasvanut yritysostoilla maailman suurimmaksi lukitusalan yritykseksi. Sen liikevaihto oli viime vuonna 94 miljardia kruunua eli noin 8,6 miljardia euroa. Abloyn osuutta liikevaihdosta yhtiö ei erikseen raportoi.

Työntekijöitä Abloylla on Suomessa 700. Lisäksi myyntiyhtiöissä ulkomailla on noin 300 henkeä töissä.

Murroksesta huolimatta mekaanisten lukkojen menekki on yhä suuri. Moniin uusiinkin taloihin laitetaan mekaaniset lukot kustannussyistä. Sähköiset lukot ovat asennusvaiheessa kaksi tai kolme kertaa kalliimpia kuin mekaaniset.

Abloyn menestys ei ole riippuvainen vain kotien lukituksesta. Tavallisille kuluttajile näkymätön ja iso osa liiketoimintaa ovat yhteiskunnan toimintojen kannalta kriittisten kohteiden sähköiset lukitusjärjestelmät. Näitä kohteita ovat esimerkiksi ydinvoimalat tai teleoperaattoreiden tilat. Liiketoiminta on hyvin kansainvälistä.

Abloyn toimitusjohtajan Jari Toivasen mukaan myös esimerkiksi British Museumin ja Pietarin Eremitaasin aarteita suojaavat Abloyn sähköiset lukot.

Kriittisten kohteiden lukitsemisessa tärkeää on kyberturvallisuus. Järjestelmien pitää olla ehdottoman turvassa tietomurroilta. Tähän osaamiseen Assa Abloy on Toivasen mukaan panostanut paljon.

Myös Suomen markkinoilta aloittanut Iloq on laajentunut vähitellen Pohjoismaihin ja moniin Keski-Euroopan maihin. Yhteensä vientimaita on toimitusjohtaja Heikki Hiltusen mukaan 20.

”Tämä on monissa maissa hyvin suojeltu ja konservatiivinen markkina. Lukkopesätkin ovat erilaisia. Siksi uuden toimijan ei ole ihan helppo laajentua kansainvälisesti. Pohjoismaissa kasvu on ollut erittäin nopeaa”, Hiltunen sanoo.

Viime vuonna Iloqin liikevaihto oli 61 miljoonaa euroa. Viisi viime vuotta liiketoiminta on ollut myös voitollista. Iloqin lukkoja on asennettu ennen kaikkea asuintaloihin, mutta nyt yritys on suuntaamassa liiketoimintaa yhä enemmän myös vaativiin julkisiin rakennuksiin. Esimerkiksi koko Triplan kokonaisuus Helsingin Pasilassa on lukittu Iloqin lukoilla. Siihen kuluu kauppakeskus, asuntoja, toimistoja ja hotellikin.

Iloq on kehittänyt myös lukon, jonka voi avata avaimen sijasta kännykällä. Tämäkään lukko ei tarvitse paristoa, vaan se ottaa virran sähköinduktion avulla matkapuhelimesta, kun lukkoa kosketaan.

”Niissä on se etu, että avainta ei tarvita lainkaan ja lukkoa voi hallita myös etänä”, Hiltunen kertoo.