Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) keskiviikkona päivittämien lukujen mukaan 320 615 suomalaista työntekijää on tai on ollut yt-neuvottelujen piirissä koronavirustilanteen vuoksi.

Luvut ovat tiistailta, ja niissä on kasvua edellispäivään noin 20 000.

Luvut sisältävät yritykset, joiden palkkalistoilla on vähintään 20 henkilöä eli ne, joiden on tehtävä yt-menettelystä ilmoitus te-toimistoille. Luvut eivät ota huomioon mahdollisia päättyneitä yt-neuvotteluita.

TEM:n mukaan tiistaihin mennessä yli 17 000 suomalaista oli lomautettu, kun taas uusia työttömiä työnhakijoita oli ilmoittautunut noin 5 990.

Keskiviikkona yt-neuvotteluista kertoivat muun muassa Tikkurila, Pihlajalinna, Ahlstrom-Munksjö ja Yleiselektroniikka.

Hotellioperaattori Scandic Hotels kertoi sopeuttavansa toimintaansa sulkemalla hotellejaan, ja rakennusyhtiö YIT perui loppuvuoden tulosohjeistuksensa.

Tikkurilan neuvottelujen piirissä on yhtiön Suomen-henkilöstö. Yhtiö valmistautuu sopeuttamaan toimintaansa myös muissa toimintamaissa.

Terveydenhoitoyhtiö Pihlajalinna ilmoitti kutsuvansa kaikki työntekijänsä yhteistoimintaneuvotteluihin, koska koronaviruspandemia on vähentänyt sen palveluiden kysyntää.

Yhtiön mukaan yhteistoimintaneuvotteluissa on tarkoitus käyttää työsuhteen joustoja ja tilapäisiä siirtymisiä toiseen tehtävään tai toiseen yksikköön töiden vähentyessä.

Ahlstrom-Munksjö käynnistää yt-neuvottelut lasikuitumateriaaleja valmistavalla Karhulan tehtaallaan. Neuvottelujen piirissä on koko tehtaan henkilöstö, noin 85 henkilöä.

Rakennusyhtiö YIT perui keskiviikkona vuoden 2020 tulosohjeistuksensa lisääntyneen epävarmuuden ja heikentyneen näkyvyyden vuoksi. Yhtiö kertoo samalla siirtyvänsä neljännesvuosittaiseen ohjeistukseen.

Yhtiön pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet säilyvät ennallaan.

Yleiselektroniikka ilmoitti käynnistävänsä koko konsernin henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Ne koskevat noin 150 työntekijää, jotka työskentelevät Yleiselektroniikka Oyj:n, Machinery Oy:n, Noretron Komponentit Oy:n ja Tornokone Oy:n palveluksessa.

Hotellioperaattori Scandic Hotels kertoi sulkevansa hotellejaan Suomessa. Tiedotteessa ei kerrota, kuinka suuri osa hotelleista suljetaan.

Scandicin mukaan avoimeksi jääneet hotellit on valittu kysynnän ja keskeisen sijainnin mukaan. Myös niiden palveluissa on rajoituksia.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n keskiviikkona julkistaman kyselyn mukaan 18 prosenttia työnantajista pelkää konkurssia.

”Työnantajien taloudellinen hätä on syventynyt nopeasti. Lomautukset ovat jyrkässä kasvussa, mutta irtisanomisten kynnys on kriisiaikanakin korkea. Yrityskyselyn valitettava johtopäätös on se, että edessä voi olla jopa 90-luvun lamaa vakavampi jättityöttömyys ja konkurssiaalto”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo tiedotteessa.