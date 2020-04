Kyltti Saurahuone-kahvilan edessä Helsingin Käpylässä kertoo take away -aukioloajoista. Kuva: Outi Pyhäranta / HS

Ruokaa ulos myyvät ravintolat ovat nyt havahtuneet hakemaan myös alkoholin vähittäismyyntilupaa. Sellaisen on voinut saada jo vuoden 2018 keväästä lähtien uuden alkoholilain myötä, mutta kiinnostus on ollut vähäistä.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston mukaan hallituksen päätös sulkea ravintolat koronaepidemian takia on saanut noutoruokaa myyvät harkitsemaan nyt myös alkoholijuomien myymistä annosten painikkeiksi asiakkaiden mukaan.

Näillä näkymin loputkin ravintolat pannaan kiinni lauantaista lähtien aina toukokuun loppuun asti lukuun ottamatta juuri noutoruokapaikkoja ja henkilöstöruokaloita.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston alkoholihallintoyksikön päällikön Riku-Matti Lehikoisen mukaan vireillä on paraikaa 15 vähittäismyyntiluvan hakemusta. Maaliskuun aikana lupia on myönnetty 19.

”Ei nyt vielä mitään hirveän isoa rynnistystä ole, mutta selvästi hakemuksia on enemmän kuin yleensä tähän aikaan, sillä vähittäismyyntilupa ei ole ollut mikään hittituote”, Lehikoinen sanoo.

Lehikoinen lupaa, että vähittäismyyntilupahakemukset käsitellään nyt jopa muutamassa päivässä, kun normaalisti siihen menee pari viikkoa tai jopa kuukausi.

Kaikista Suomen anniskeluravintoloista alkoholin vähittäismyyntiluvan on tähän mennessä hakenut ja saanut vain kymmenkunta prosenttia eli alle 900 ravintolaa, Lehikoinen laski viime viikon lukuja.

Mitään viinejä tai viinoja ei nykyisenkään alkoholilain mukaan voi ravintoloista mukaan ostaa, vaan kyseeseen tulevat enintään 5,5 prosentin vahvuiset oluet, siiderit ja lonkerot eli samanvahvuiset juomat, joita myös vähittäiskaupoissa on tarjolla.

Ulosmyyntiaikakin on rajallinen eli kello 9–21. Mietoja alkoholijuomiakaan ei voi tilata kuljetettaviksi kotiovelle, vaan ne pitää itse noutaa ravintolasta. ”Ravintola ei voi ulkoistaa vastuuta taksille tai ruokalähetille”, Lehikoinen huomauttaa.

Ennen koronaepidemiaa lupia on haettu vähän, koska myöskään kysyntää ei juuri ole ollut: onhan marketteja, muita vähittäiskauppoja ja myös Alkon myymälöitä on varsin tiheässä, ja niistä yleensä saa oluet ja muut miedot juomat halvemmalla kuin ravintolasta.

Vähittäismyyntiluvasta ravintola joutuu myös maksamaan ensin 250 euroa, jonka lisäksi tulee 210 euron valvontamaksu vuodessa lukuun ottamatta ensimmäistä vuotta.

”Onhan se hyvä hyvä lisä palveluun, jos myy jo noutoruokaa. Eivät nuo lupamaksutkaan kauhean korkeita ole”, Lehikoinen arvioi.

Joillekin nekin voivat olla liikaa, kun tulovirta on muutenkin pysähtynyt. Lehikoisen mukaan maksuaikajoustoja voisi olla, jos ohjeistava valtiovarainministeriö niin päättäisi.

”Tuntuisi nyt järkevältä, että ravintolat pystyisivät tässä tilanteessa myymään ruoan mukana myös juomia järkevään hintaan, niin vältettäisiin niinkin koronariskin levittämistä kaupassa tai Alkossa”, Lehikoinen arvioi.

Toimitusjohtaja Timo Lappi matkailu- ja ravintolapalveluita edustavasta järjestöstä Marasta sanoo, ettei alkoholin vähittäismyyntilupien yleistyminenkään pelasta ravintola-alaa tässä kassakriisissä, mutta auttaisi osaltaan pitämään ravintoloita hengissä.

Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Lapin mukaan koronakriisin jälkeen tulisi vakavasti pohtia, että ravintoloille voitaisiin myöntää edes määräaikaisesti tai kokeiluna myös mietojen viinien vähittäismyyntilupa: ”Aika monet ruokaa ravintolasta noutavat haluaisivat siihen oheen pullon etenkin sellaista viiniä, jota ei välttämättä Alkosta edes saa.”

Samaa mieltä on ravintoloitsija Ville Forsman, jonka ravintoloilla on ollut alkoholin vähittäismyyntilupa alusta asti: ”Lähinnä on myyty erikoisoluita, joita varmaan taas pääsiäismenuiden kanssa menee, mutta kyllä asiakkaat ovat jo kovasti kyselleet, voisiko nyt saada myös pullon hyvää viiniä. Emmehän me mitään bulkkiviinejä olisi myymässä.”

Forsman on jo joutunut sulkemaan Ruoholahden ravintolansa asiakkaitten puutteessa, mutta Lauttasaaren Blue Peter -ravintola pyritään toistaiseksi pitämään auki noutoasiakkaille. Työvoimaa on jo vähennetty 26:sta neljään.

Lupavirastossakin on nyt Lehikoisen mukaan erityisen hiljaista, vaikka yleensä kevät on sesonkiaikaa, kun anniskelulupia haetaan terasseille ja festivaaleille.

”Ensimmäistäkään festarilupaa ei ole haettu, mutta patoutunutta kysyntää voi tulla, jos epidemia hellittää. Olemme varautuneet käsittelemään määräaikaiset hakemukset kahdessa viikossa, jos hakemus saadaan viikkoa ennen tapahtumaa”, Lehikoinen lupaa.