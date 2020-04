Hallitus valmistelee parhaillaan useita esityksiä, joiden avulla pyritään helpottamaan koronavirusepidemian takia taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden yksityishenkilöiden ja yritysten tilannetta.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoivat perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa seuraavista uusista väliaikaisista toimista:

Pikavippien korkokattoa lasketaan 20 prosentista 10:een. Lisäksi pikavippien suoramarkkinointi kielletään.

Tarkoituksena on Henrikssonin mukaan hillitä maksuhäiriömerkintöjen yleistymistä kriisin aikana. Jo 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä.

”On helpompaa tehdä pitkäjänteisiä päätöksiä, jos kukaan ei houkuttele lainanottoon tekstiviestitse tai kirjeellä”, Henriksson sanoi.

Ulosottolakia pyritään soveltamaan nykyistä joustavammin. Tämä voi oikeusministerin mukaan tarkoittaa esimerkiksi lyhennysvapaita kuukausia tai maksuaikojen myöhentämistä.

Muutos koskee sekä yksityishenkilöitä että yrittäjiä.

Henrikssonin mukaan keskeistä on, että koronaviruksesta aiheutuvat tarpeettomat konkurssit vältetään.

”Ei ole yrittäjän vika, että maailma on pandemian kourissa.”

Perintälakia muutetaan niin, että kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismääriä sovellettaisiin myös yrityssaatavien perintään, kun velallinen on pieni tai keskisuuri yritys.

Velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin rajoitetaan.

Yhtiökokouksia koskevaa lainsäädäntöä muutetaan niin, että yhtiökokouksia voidaan lykätä normaalin aikarajan yli. Niissä voidaan myös käyttää valtuutettuja ja järjestää kokouksia etänä.

Valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi aloittaa 14. huhtikuuta uuden rahoitusohjelman keskisuurille yrityksille. Valtio suuntaa ohjelmaan 150 miljoonaa euroa. Ohjelmasta rahoitetaan yrityksiä, joiden liikevaihto on vähintään 10 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät yli 50 ihmistä. Liiketoiminnan on oltava ollut kannattavaa ennen kriisiä.

Elinkeinoministeri Lintilän mukaan edessä on yritysten hätärahoituksen ”kolmas aalto”. Kahdessa ensimmäisessä aallossa hallitus on suunnannut tukea eniten yksinyrittäjille sekä pienille- ja keskisuurille yrityksille, joilla välitön tuen tarve on ollut suurin.

Lintilä kertoi, että kysyntä aiemmin julkistetuille Business Finlandin ja ely-keskusten suorille tuille sekä Finnveran lainatakauksille on ollut kovaa.

”Hallituksen tavoitteena on pelastaa suomalaiset työpaikat”, Lintilä sanoi.

Hallitus pyrkii antamaan esitykset lähiviikkoina. Muutosten on määrä olla voimassa vuoden loppuun saakka.