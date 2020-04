Jo 20 prosenttia palvelualojen yrityksistä on lomauttanut henkilöstöään. Kuva: Marja Airio / Lehtikuva

Päivittäistavaraketjuja pyörittävä pörssiyhtiö Kesko arvioi lomauttavansa noin 2 000 työntekijää Suomessa.

Syynä on koronaviruspandemia, jonka vaikutusten vuoksi yhtiö käy yhteistoimintaneuvotteluja parhaillaan.

Lomautukset kestävät enintään 90 päivää, ja ne voivat olla myös osa-aikaisia.

Kaikkiaan kaupan alan suurtoimijan erilaisten sopeuttamistoimien piirissä on noin 2500 työntekijää. Toimet tarkoittavat myös siirtoja yksikköjen välillä, joilla lomautustarvetta on pystytty yhtiön mukaan vähentämään.

Yhtiö tekee sopeuttamistoimia myös ulkomaantoiminnoissa Ruotsissa, Norjassa, Puolassa sekä Baltian maissa.

Kesko työllistää noin 12 000 työntekijää Suomessa ja ulkomailla saman verran.

Palvelualojen ahdinko keskellä koronaviruspandemian aiheuttamaa kriisiä pahenee jatkuvasti, varoittaa palvelualojen työnantajien etujärjestö Palta.

Jo 20 prosenttia palvelualojen yrityksistä on lomauttanut henkilöstöään. Tämän lisäksi puolet alan yrityksistä suunnittelee lomautuksia lähiviikoille. Tämä ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton 30.–31. maaliskuuta tekemästä kyselystä.

Siinä vain neljä prosenttia palvelualojen yrityksistä arvioi, ettei koronatilanne vaikuta niiden toimintaan.

Paltan arvion mukaan lomautusuhan alla on yli 120 000 palvelualojen työntekijää.

Ensi viikon kehysriihen alla etujärjestö patistelee hallitusta tiedotteessaan lisätoimiin, eritoten niin sanotun kriisipalkkatuen maksuun. Sillä katettaisiin palvelualojen yritysten palkkamenoja suoraan.

”Työvoimaintensiivisillä palvelualoilla välttämättömät henkilöstökulut kuten palkat ja erilaiset työnantajamaksut muodostavat merkittävän osan yritysten kuluista”, Paltan elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki sanoo tiedotteessa.

”Valtaosa kaikkien päätoimialojen työnantajista kertoo, etteivät tukitoimet ole riittäviä. Kaikista kriittisimpiä ovat EK:n kyselyn mukaan palveluyritykset, joihin koronakriisi ja sen johdosta tehdyt viranomaistoimet osuvat rankimmin.”

Palta huomauttaa tiedotteessa, että nyt käsillä oleva talouskriisi on poikkeuksellinen. Tavallisesti myös palveluille on kysyntää myös laskusuhdanteen keskellä, ja työllistävä vaikutus tasapainottaa taloutta. Nyt kriisi on osunut juuri palvelualoihin.

Perjantaina yrityskentältä kantautui jälleen tietoja uusista yhteistoimintaneuvotteluista.

Elintarvikkeita valmistava Valio ilmoitti aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut lomautuksista pääkonttoritoiminnoissaan. Neuvotteluihin kutsutaan 580 työntekijää.

Yhtiön mukaan lomautukset kestäisivät 90 päivää ja ne olisivat kokoaikaisia tai osa-aikaisia riippuen koronaviruspandemian suorista tai välillisistä vaikutuksista työtehtäviin.

”Pyrimme löytämään työntekijöillemme tilapäisiä töitä Valion tuotanto-toimitusketjun toiminnoista, joissa työmäärä on lisääntynyt sekä sopimaan mahdollisuuksien mukaan vapaiden käytöstä. Lisäksi etsimme muita säästömahdollisuuksia lomautusten minimoimiseksi. Yhteistoimintaneuvottelujen aikana tulemme arvioimaan lomautustarpeen, lomautusten pituuden ja tarvittavan tuen henkilöstölle tänä poikkeuksellisena aikana”, sanoo Valion henkilöstöjohtaja Teresa Laimio tiedotteessa.