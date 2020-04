Euroalueen talouden ahdinko oli maaliskuussa jopa ennakkotietoja pahempi, koska kysyntä on vähentynyt voimakkaasti sekä teollisuudessa että palveluissa koronaviruspandemian takia.

Talouskasvua verraten luotettavasti ennakoiva ostopäälliköiden indeksi oli maaliskuussa 29,7 pistettä, mikä on selvästi vähemmän kuin ennakkotietojen mukaan. Ennakkotietojen perusteella indeksi oli maaliskuussa 31,4 pistettä.

Indeksi ei ole koskaan aikaisemmin romahtanut yhtä nopeasti ja yhtä heikoksi kuin maaliskuussa. Edes vuonna 2008 kärjistyneessä rahoitusmarkkinoiden kriisissä se ei ollut yhtä heikko kuin maaliskuussa. Helmikuussa 2009 indeksi oli 36,2 pistettä, mikä oli vuosikausia sen huonoin lukema.

Kysynnän lisäksi myös tarjonta on vähentynyt voimakkaasti, koska tartuntojen määrä on kasvannut ja ihmisten liikkumista on rajoitettu. Siksi talouden romahdus on hyvin laaja-alainen.

Jos indeksi on yli 50 pistettä, se ennakoi bruttokansantuoteen kasvavan. Jos se on alle 50 pistettä, bruttokansantuote supistuu. Bruttokansantuote tarkoittaa loppukäyttöön tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa.

”Tiedot viittavat siihen, että euroalueen talous olisi supistumassa kymmenen prosentin vauhdilla tänä vuonna ja pahin on väistämättä vasta edessä”, sanoo indeksin tuottavan markkinatutkimusyhtiö IHS Markitin ekonomisti Chris Williamson tiedotteessa.

Pandemia on vahingoittanut ainakin vaiheessa enemmän palvelualoja kuin teollisuutta.

Italiassa palveluiden indeksi oli maaaliskuussa 17,4 pistettä, Espanjassa 23,0 pistettä, Ranskassa 27,4 pistettä ja Saksassa 31,7 pistettä.

”On selvää, että talous supistuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin rauhan aikana”, sanoi tutkimusyhtiö Capital Ecoomicsin ekonomisti Jack Allen-Reynolds uutistoimisto Reutersille.

Suomen tavaraviennin arvosta 40 prosenttia menee muualle euroalueelle. Siksi taantuma euroalueella kolhii pahoin myös Suomen taloutta.

Suomen Pankki arvioi kaksi viikkoa sitten, että Suomen bruttokansantuote supistuisi tänä vuonna neljä prosenttia. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan talous supistuisi todennäköisesti viisi prosenttia tänä vuonna.