Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tapaa tänään perjantaina öljy-yhtiöiden johtoa Valkoisessa talossa. Aiheena on öljyn hinnan historiallinen lasku. Hintaromahduksessa taustalla on paitsi koronaviruspandemian aiheuttama öljyn kysynnän supistuminen, myös Venäjän ja Saudi-Arabian erimielisyyksien aloittama hintasota.

Uutistoimisto Reuters kertoo, että perjantain tapaamiseen odotetaan öljyjättien kuten Exxon Mobilin ja Chevronin edustajia, mutta myös pienten öljyntuottajien ja jalostamoiden edustajia.

Trump saattaa tarjota yhdysvaltalaisille öljyntuottajille tukia kriisivaiheen ylittämiseen. Reutersin lähteiden mukaan tämä voisi tarkoittaa tulleja ulkomaiselle raakaöljylle tai huojennuksia maksuihin, joita tuottajien on suoritettava liittovaltion mailla tehdystä porauksesta.

Tuontitullit eivät ole alan etujärjestön mieleen, sillä merkittävä osa amerikkalaisista öljynjalostamoista on rakennettu käsittelemään Lähi-idän öljyä, joka on raskaampaa kuin amerikkalainen liuskeöljy.

Öljyn markkinahintojen voimakas lasku on kasannut synkkiä pilviä amerikkalaisen öljyntuotannon ylle. Liuskeöljyn tuottajahinta on viime vuosina laskenut, mutta ei yhtä paljon kuin öljyn hinta alkuvuoden aikana. Näköpiirissä on velkaantuneiden porausyhtiöiden konkurssiaalto.

Helpotuksia amerikkalaisyhtiöt ovat jo saaneet. Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluvirasto on jäädyttänyt ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon eli yrityksiä ei rangaista ilman tai vesistön saastuttamisesta Yhdysvalloissa.

Viime päivinä spekulaatiot hinnat romahduttaneen Saudi-Arabian ja Venäjän kärhämän päättymisestä ovat kuitenkin saaneet lisää vauhtia. Trump ilmoitti pikaviestipalvelu Twitterissä saaneensa aikaan sovun Saudi-Arabian ja Venäjän välille.

Tämän jälkeen Saudi-Arabia kutsui ensi viikon maanantaille öljynviejämaiden laajennetun kartellin eli Opec+ -maiden videokokouksen. Kutsulistalla on myös Venäjä.

Toiveet sovusta heijastuivat myös öljyn hintaan, joka perjantaina jatkoi nousuaan. Perjantaina Brent-viitelaadun hinta kohosi yli 10 prosenttia reiluun 33 dollariin barrelilta.

Vielä alkuvuodesta hinta oli liki kaksinkertainen, mikä tosin on kaukana joidenkin vuosien takaisesta yli 100 dollarin hintatasosta.