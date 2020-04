Pandemian riivaama Suomi on kuin Lewis Carrollin kuuluisan sadun Liisan ihmemaa. Syöksyimme maaliskuussa läpi oudosta kolosta, ja nyt elämme todellisuudessa, joka on vähän kuin entinen Suomi, mutta aivan perinpohjaisen outo.

Trendikkäät fast casual -ravintolat tapastarjouksineen ovat yhä olemassa, mutta kiinni. Ruokakaupassa kaikuvat tekopirteät mainokset kalatuotteista, mutta hyllyjen väleissä hiljaiset ihmiset kävelevät vähintään metrin päässä toisistaan. Moni tuntee jonkun, joka on lomautettu. Ehkä töitä ei ole enää itselläkään.

Millä maksetaan kodin ostosten osamaksut tai oman yrityksen juoksevat kulut? Mitä tulee sitten, kun rahat käyvät vähiin, työttömyyskassassa on jono ja melkein kaikkialla lomautetaan? Ei ole ihmemaan Irvikissaa kertomaan, on vain THL:n virkamies televisiossa. Vastauksia on yhtä vähän.

Viime viikkoina Suomen ja monen muun maan taloudet ovat menneet osin kiinni. Viikoissa työnsä ovat menettäneet miljoonat. Pelkästään Yhdysvalloissa työttömyyskorvauksia on hakenut noin 10 miljoonaa ihmistä. Suomessa lomautettuja on jo kymmeniätuhansia. Toistaiseksi usvan läpi on hahmoteltu kahta polkua.

Niistä ensimmäisessä pandemiarajoituksia voitaisiin purkaa ehkä touko- tai kesäkuussa. Yrityksissä olisi menetetty yksi vuosineljännes. Vaurioita tulisi etenkin pienissä yrityksissä. Silti käyttämällä valtionvelkaa tukiin ja nojaamalla keskuspankkien rahoitukseen aukko voitaisiin paikata. Ihmiset palaisivat töihin, usko tulevaisuuteen palaisi ja pyörät alkaisivat taas pyöriä. Pörssitkin elpyisivät. Tätä vaihtoehtoa kutsutaan V-nousuksi: nopea lasku, nopea nousu.

Osa sijoittajistakin uskoo tähän: vaikka osakkeet Yhdysvalloissa ovat halventuneet nopeasti, ne ovat yhä vasta suunnilleen kesän 2017 arvossa – hintatasolla, jonka kestävyyttä aprikoitiin jo tuolloin.

Talous ei ole vain taloutta, se on myös elämää.

Juuri nyt usko V:hen on koetuksella. Pandemia venyy Yhdysvalloissa, joka on talouden moottori. Euroalueella Espanja ja Italia ovat taudin kurimuksessa. Myös talouden riskit kasvavat. Kuluttajien laskut kasautuvat, eikä yrityksillä ole asiakkaita. Pahimmillaan yritykset kaatuvat joukolla ja lomautukset muuttuvat irtisanomisiksi. Inhimillinen lasku koko maailmassa olisi valtava: se tiedetään 1990-luvun laman nähneessä Suomessa.

Vaikka Suomi säästyisi taudissa pahimmalta, maailmantalouden tuulilta se ei voi sulkea rajojaan. Jos esimerkiksi Yhdysvallat kaartaa rajuun taantumaan, seuraukset voivat olla arvaamattomia. Vuoden 2008 finanssikriisi näytti, että jos järjestelmä tökkii Amerikassa, myös Suomi kärsii. Syvästä kriisistä maailma ei nousisi V:n muodossa, vaan tulisi ”oikeinmerkki-elpyminen”: jyrkästi alas mutta vuosien ajan hitaasti ylöspäin. Se tarkoittaisi, että talouden murheista olisi nyt nähty vasta ensimmäinen aalto. Luvassa voi olla toinen.

Pandemiassa talous ei ole sivuseikka, se on kriisin ydintä. Tautia on kyettävä torjumaan, mutta talouden hiillosta – yrityksiä ja työpaikkoja – ei saa päästää sammumaan. Jos yritys kaatuu, tilalle ei tule tyhjästä samanlaista: liekki ei syty, kun unelmat on kerran murskattu. Talous ei ole vain taloutta, se on myös elämää.

Hallitukset ympäri maailmaa ovat nyt vaikean ja eettisesti raastavan yhtälön äärellä. Mikä on oikea tautia tukahduttavien toimien keston, yrityksiä tukevien toimien ja talouden vaurioiden suhde? Suomen hallitus on jo perustanut pohdintaa varten työryhmän, jossa mukana on nobelisti Bengt Holmström. Ongelma on, että pohtimiseen ei ole juuri aikaa: jo lähiviikot voivat olla ratkaisevia.

Kun kulkee oudoksi muuttuneessa ruokakaupassa tai miettii isompia hankintoja verkkokaupan äärellä, herää pelko, palaako helmikuun todellisuus lähiaikoina lainkaan. Katoavatko tapaspaikat lopullisesti? Houkutus uskoa V-nousuun on iso.

Sellainen lopputulos olisi juuri kuin Carrollin sadussa. Siinä Liisa herää hullujen teekutsujen ja muiden outojen näkyjen jälkeen unesta ja elämä jatkuu. Nyt voi kuitenkin olla, että synkkä ihmemaa on ympärillämme pidempään kuin kukaan haluaisi.