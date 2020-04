Euroalueen talousministerit miettivät parhaillaan kuumeisesti, miten koronakriisin talousvaikutuksia voitaisiin lieventää. Osa jäsenmaista haluaa lisää yhteistä vastuuta, osa taas vastustaa lisäsitoumuksia. Mikä tilanne euroalueella on ja millaisia keinoja on pöydällä? HS keräsi vastaukset tärkeimpiin kysymyksiin euroalueen taloustoimista.

Millaiset ovat euroalueen talousnäkymät?

Koronaviruskriisi aiheuttaa euroalueen talouksille ison šokin. Useat euroalueen talouskasvua mittaavat indikaattorit kertovat jo hälyttävästä kehityksestä. Arviot talouden supistumisesta vaihtelevat viidestä kymmeneen prosenttiin.

”Tiedot viittaavat siihen, että euroalueen talous olisi supistumassa kymmenen prosentin vauhdilla tänä vuonna ja pahin on väistämättä vasta edessä”, arvioi markkinatutkimusyhtiö IHS Markitin ekonomisti Chris Williamson perjantaina ostopäälliköiden indeksin romahdusta.

Italian valtiovarainministeri Roberto Gualtieri arvioi keskiviikkona, että ennusteet bruttokansantuotteen kuuden prosentin romahduksesta tänä vuonna saattavat hyvin pitää paikkansa. ”Valitettavasti ennusteet ovat realistisia”, hän sanoi uutistoimisto Reutersille.

Mikä vaikuttaa talouskriisin syvyyteen?

Hallituksen uuden talouskriisiryhmän johtoon nimetty ekonomisti ja professori Vesa Vihriälä nostaa esille kaksi ratkaisevaa kehityskulkua.

Paremmassa vaihtoehdossa yritykset pystyvät jatkamaan valtion ja keskuspankin tuella vähän huonommallakin taseella. Toisessa vaihtoehdossa tulee paljon konkursseja ja investointikyky loppuu. Tästä seuraa lisää työttömyyttä eikä kulutuskaan kasva, Vihriälä kuvaa.

Euroalueen kohtalonkysymys on, miten maat pystyvät tukemaan liiketoimintaa. EU on löysännyt vakaus- ja kasvusopimuksen ehtoja, joten julkista velkaa voi nyt kasvattaa. Tämä on helpotus erityisesti Italialle ja Ranskalle, joiden julkinen velka on jo suuri.

Vihriälän mukaan hyvää on, että euroalueen maat pystyvät vielä saamaan markkinoilta melko pienellä korolla lainaa.

Millaisia keinoja Euroopan unioni ja euromaat ovat pohtineet taloushuolien ratkaisemiseksi?

Euroopan unioni, euroalue ja Euroopan keskuspankki (EKP) pyrkivät kukin helpottamaan koronaviruskriisin taloudellisia vaikutuksia.

Euroalue keskustelee talousratkaisuista kokouksessaan ensi viikon tiistaina. Käytössä on muun muassa vuoden 2011 ja 2012 eurokriisin jälkeen luotu Euroopan vakausmekanismi, joka on 500 miljardin euron kriisirahasto. Kriisirahastoa on käytetty muun muassa Kreikan rahoittamiseen. Keskustelussa ovat olleet myös jäsenmaiden yhteiset joukkolainat, kuten euro- tai koronabondit.

EU on suunnannut budjettirahaansa kuten alue- ja kehitysrahaa uudestaan ja siirtänyt 37 miljardia euroa koronavirustoimiin. Lisäksi komissio on ehdottanut sadan miljardin euron työttömyysturvatakuuta. Myös valtiontukisäädöksiä on löysätty.

Voiko koronaviruksesta selvitä ilman yhteisvastuun lisäämistä?

Koronakriisin talousvaikutuksien torjuntaan sisältyy jo nyt yhteisvastuun ajatus. Mikäli vakausmekanismia käytetään, sitä rahoittavat kaikki euroalueen jäsenmaat suhteessa omaan talouteensa. Lisäksi jäsenmaat pääomittavat ja kantavat EKP:n mahdolliset tappiot.

Koronakriisi on tuonut esiin eurokriisistä tutut jännitteet. Eteläiset jäsenmaat ovat vedonneet yhteisen velan ja vakausmekanismin ehtojen höllentämisen puolesta. Pohjoiset maat, kuten Suomi, Saksa ja Hollanti, ovat torjuneet yhteisvastuun lisäämisen.

Suomen valtiovarainministerin Katri Kulmunin (kesk) mukaan ”Suomi on vastuullinen euroalueen toimija, joka hakee eurooppalaisia ratkaisuja”.

”Jokaisella maalla on kuitenkin vastuu omasta talouspolitiikastaan. Kriisin takia tuskin mielipiteet muuttuvat senkaltaisista asioista, joista on vuosikymmen kiistelty.”

Vihriälä muistuttaa, että vakausmekanismi luotiin alun perin akuuttiin rahoituskriisiin, jossa jäsenmaan rahoitusvaikeudet uhkaisivat koko euroalueen vakautta. Nyt keskustelua käydään siitä, voiko välinettä käyttää ennaltaehkäisevästi ja millä ehdoin.

Kulmunin mukaan Suomi on ”valmis tutkimaan, kuinka olemassa olevia mekanismeja voidaan käyttää”.

Ovatko koronabondit ratkaisu?

Koronakriisi on nostanut keskusteluun eurokriisin ajoilta tutut eurobondit eli jäsenmaiden yhdessä takaamat joukkolainat. Keskustelua ”koronabondeiksi” nimetyistä joukkovelkakirjoista käydään parhaillaan.

Eurobondien osalta merkittävä kysymys oli aikanaan se, millä tavalla riskejä jaetaan. Vihriälä muistuttaa, että eurobondeihin haluttiin laaja yhteisvastuu. Se olisi tarkoittanut, että Saksalla suurimpana taloutena olisi ollut merkittävin takaajavastuu.

Hollanti, Saksa ja Suomi ovat ilmoittaneet vastustavansa koronabondeja siksi, koska riski tietyn maan huonosta taloudenpidosta tulisi muiden maksettavaksi.

”Koronabondit eivät ole tarpeellisia”, Kulmuni linjaa HS:lle.

Vihriälä ei sulje uudenlaisiakaan toimia pois, ja esimerkiksi komission uusi työllisyystoimien lainajärjestelmä vaikuttaa hänen mielestään järkevältä. Se toimii samalla mekanismilla kuin mahdolliset koronabondit, eli lainoja tuetaan yhteisesti.

Vihriälä pitää kuitenkin yleisesti ongelmallisena, että kriisissä luodaan uusia, isoja järjestelyitä, jotka jakavat tuloja uudelleen jäsenmaiden kesken.

”Päätökset voivat johtaa isoihin ristiriitoihin maksumiehen roolista, jos isoja institutionaalisia muutoksia ajetaan pelkästään ajatuksella, että nyt siihen on myötätuulta.”

Mikä on Euroopan keskuspankin rooli taantuman lievittämisessä?

Euroopan keskuspankin merkittävin toimi tähän asti on 750 miljardin euron hätärahoitus, jolla se ostaa markkinoilta valtioiden ja yritysten joukkolainoja. EKP antoi myös ymmärtää, että rahoitusta voidaan tarvittaessa lisätä ja kaikki mahdolliset keinot ovat käytössä.

Kaikkien mahdollisten keinojen käyttö saattaisi tarkoittaa, että ainakin periaatteessa EKP voisi alkaa ostaa markkinoilta osakkeita. Suurista keskuspankeista samaan on turvautunut jo vuosia sitten Japanin keskuspankki.

Erilaisia arvopapereita ostamalla keskuspankki lisää rahan tarjontaa. Arvopaperisostoilla ja EKP:n tarjoaman pitkäkestoisen rahoituksen avulla pankit voivat lisätä rahoitustaan yrityksille ja kotitalouksille.

Mitä jos kuluttajat tai yritykset eivät enää pysty maksamaan lainojaan pankeille?

Yleisesti euroalueen pankit ovat paremmassa kunnossa kuin finanssikriisiä edeltävänä aikana. Se ei silti tarkoita, etteikö ongelmia olisi. Esimerkiksi Italiassa on monia pankkeja, joilla on runsaasti ”roskalainoja”. Ne tarkoittavat lainoja, joita velallinen tuskin pystyy maksamaan takaisin pankeille.

Pankkikriisi olisi euroalueelle vakava tilanne. Euroopan vakausmekanismin kautta eurovaltioille voitaisiin myöntää hätärahoitusta, jota valtiot voivat käyttää esimerkiksi pankkien pääomittamiseen.

Italian keskuspankki voisi myös pyytää Euroopan keskuspankilta lupaa antaa pankeille hätärahoitusta. Yksikään eurovaltion keskuspankki ei saa antaa hätärahoitusta pankeille ilman EKP:n erillistä päätöstä.