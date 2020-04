Koronavirus syö nyt monen suomalaisyrityksen liiketoimintaa, mutta se on saanut aikaan myös uudenlaista toimeliaisuutta.

Oululaisyritys Screentecin talousjohtaja Mikko Paakkolanvaara alkoi kaksi viikkoa sitten pohtia, miten yritys voisi reagoida muuttuneeseen tilanteeseen. Hän soitti toimitusjohtaja Antti Tauriaiselle ja ehdotti, että he kokeilisivat terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitetun suojavisiirin valmistamista.

Laitteet siihen oli jo olemassa. Tavallisesti yritys valmistaa ammattielektroniikkaa sairaaloihin ja muihin vaativiin ympäristöihin. Esimerkiksi sairaalalaitteissa käytettävät kalvonäppäimistöt ovat usein Screentecin valmistamia.

Nyt yritys halusi kuitenkin auttaa nopeasti kovalla rasituksella olevaa terveydenhuoltoalaa.

Suojavisiirin prototyyppi syntyi yhden viikonlopun aikana. Lisäksi sen valmistukseen tuli ohjeita Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä.

Visiiri valmistetaan muovikalvosta, ja sen idea on suojata työntekijät kasvot kokonaan pisaratartunnalta. Tuotanto on jo käynnissä, ja ensi viikosta alkaen Screentecillä on valmius tehdä visiirejä 10 000 tuotteen viikkovauhdilla.

Sitä varten reilun 30 hengen yritys on jo palkannut viisi uutta määräaikaista työntekijää.

”Epäilen, että työntekijöiden määrää pitää vielä kasvattaa”, Paakkolanvaara kertoo puhelimessa.

Hänen mukaansa myös yrityksen muu toiminta on edelleen hyvässä vauhdissa, sillä monet Screentecin tuotteista tehdään sopimusvalmistuksena hyvinvointialalle.

Muulla yrityksen tuotteita voi nähdä esimerkiksi VR:n junissa, joiden alumiiniset radiopaneelit ovat Screentecin tekemiä.

Suojavisiiri on yhtiön ensimmäinen omalla tuotemerkillä valmistettava tuote. Suunnitteilla on myös hengityssuojaimien valmistaminen.

Antti Tauriainen

”Lähtökohta on, että saadaan Suomen terveydenhuoltoa tuettua ja vaikeassa tilanteessa omalle porukalle töitä. Yrittäminen kannattaa edelleen”, toimitusjohtaja Tauriainen sanoo.

Suojavisiirejä olisi hänen mukaansa mahdollista tehdä jopa nopeammalla vauhdilla, mikäli tilausten määrä näin edellyttää.