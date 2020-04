Kaksi viikkoa sitten se pelätty tieto tuli.

Jarkko Miettinen sai työnantajalta viestin, että edessä on määräaikainen lomautus. Seuraava työpäivä olisi viestin mukaan juhannuksen jälkeen.

Miettinen työskentelee tavallisesti Original Sokos Hotel Vantaan ravintolapäällikkönä, jonka vastuulla on kolme ravintolaa. Joukossa on myös Tulisuudelma-yökerho, joka tunnetaan ympäri pääkaupunkiseutua villinä juhlapaikkana.

Nyt töihin ei tarvitsisi tulla. Se tuntui pitkiin päiviin ja viikonlopun yövuoroihin tottuneesta Miettisestä oudolta.

Hän päätti ryhtyä välittömästi toimeen ja kirjoitti tilanteestaan Facebookiin: nyt pitäisi löytää töitä.

Moni suomalainen on saanut viime viikkoina saman viestin kuin Miettinen. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoi perjantaina, että edellisten viikkojen aikana 77 000 suomalaista on lomautettu nimenomaan koronan vaikutusten vuoksi.

Vähitellen myös muut kuin palvelualojen yritykset ovat joutuneet hankalaan tilanteeseen. Esimerkiksi työnantajajärjestö Teknologiateollisuus ilmoitti torstaina, että 70 prosenttia alan yrityksistä on jo lomauttanut henkilöstöä tai kertoo suunnittelevansa lomautuksia.

Yt-neuvottelujen piirissä on jo yli 350 000 suomalaista Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan. Luvuissa eivät ole mukana alle 20 henkilöä työllistävien yritysten yt-neuvottelut.

HS otti yhteyttä eri alojen työntekijöihin ja kysyi, mitä lomautetuksi joutuminen käytännössä tarkoittaa palkkansa menettäneen taloudelle.

Jarkko Miettinen kertoi ystävilleen tilanteesta juuri niin kuin se oli: hän ei kuulu ammattiliittoon tai työttömyyskassaan, joten töitä olisi tehtävä tulojen takaamiseksi myös lomautuksen aikana.

Miettinen olisi voinut hakea työmarkkinatukea Kelasta, mutta siihen hän ei mielellään lähde.

”Olen aina tehnyt töitä, enkä nytkään aio jäädä kotiin”, Miettinen sanoo.

Ensimmäinen lomautuspäivä oli maaliskuun viimeinen tiistai. Se oli sama päivä, jolloin Miettinen teki ensimmäisen työvuoronsa uudessa työssään.

Nyt hän kuljettaa pakettiautolla tilauksia, jotka ovat tulleet sähköpostin kautta Tapiolan K-Supermarketille.

Työ on tällä erää osa-aikainen ja satunnainen. Se sopii Miettiselle: kotona ovat 6- ja 10-vuotiaat lapset, jotka tarvitsevat seuraa ja valvontaa kotikouluopetuksessa. Kun sairaanhoitajana työskentelevällä puolisolla on työvuoro, on Miettinen kotona.

Hän sanoo olevansa onnekas: töitä on löytynyt ja puoliso on edelleen töissä. Työttömyyskassaan hän olisi aikoinaan liittynyt, jos nykyisen kaltainen tilanne olisi ollut ennustettavissa.

Nyt hän kuitenkin luotti siihen, että töitä löytyy.

”Työtarjouksia tuli useita. Kun olen työskennellyt monella alalla ja ollut mukana joukkueurheilussa, olivat verkostot kunnossa”, Miettinen sanoo.

Espoolainen Mia Vehkaoja otti vastaan Jarkko Miettisen tuoman ruokakuljetuksen Tapiolan K-Supermarketista. Kuva: Kalle Koponen / HS

Hänet töihin palkannut kauppias on vanha tuttu. Mutta tarjouksia tuli myös muualta, ja melko pian Miettinen joutui kieltäytymään hyvistäkin tarjouksista.

Hän uskoo perheen talouden kestävän. Sen sijaan hän on huolissaan kollegoistaan ja omista työntekijöistään ravintoloissa. Moni tekee tuntitöitä, eikä heille ole nyt mitään tulonlähdettä tarjolla, kun ravintolat ovat kiinni.

Osa kuuluu kuitenkin työttömyyskassoihin.

Koronapandemian vaikutukset koskettavat tällä hetkellä lähes kaikkia suomalaisia. Erityisen tukala tilanne on palvelualoilla, joilla liikkumisrajoitukset ja asiakaskato ovat vieneet monelta yritykseltä kassavirran lähes kokonaan.

Suurista pörssiyhtiöistä Finnair on joutunut sopeuttamaan toimintaansa rajusti.

Sen tietää lentoemäntänä työskentelevä Ami Niemelä. Nelihenkisessä vantaalaisperheessä molemmat vanhemmat ovat Finnairin palveluksessa. Niemelä on näillä näkymin lomautettuna 90 päivää, kun lentoliikenteen suunnittelussa työskentelevä puoliso on ainakin vielä täysipäiväisesti töissä.

”Kyllä tässä on jo asuntolainaa järjestelty uudestaan”, Niemelä sanoo.

Hän on työskennellyt alalla 31 vuotta, mutta ei ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Tulevaisuus näyttää pelottavalta ja epävarmalta.

Niemelän mukaan työnantaja on kuitenkin toiminut tilanteessa mallikkaasti: henkilökunta on pidetty lomautuksista ajan tasalla, ja taloudellisessa ahdingossa olevat työntekijät ovat voineet hakea yhtiöltä lainaa poikkeusajasta selviämiseksi.

Monelle lomautus on silti kova isku. Niemelän mukaan etenkin nuoremmissa kollegoissa on paljon sellaisia, jotka eivät ole ammattiliiton tai työttömyyskassan jäseniä.

Tulojen raju lasku on tullut yllätyksenä.

Toisaalta Finnairissa on Niemelän mukaan totuttu toimimaan silloin, kun apua tarvitaan. Yleensä tällainen tarmo kohdistuu esimerkiksi hyväntekeväisyyteen. Nyt Niemelä on ollut puuhaamassa listaa työntekijöistä, jotka haluavat työllistyä lomautuksen ajaksi esimerkiksi hoitoalalle.

”Minulla on pelkästään Helsingissä asemapaikkaansa pitävistä ylhäällä 50 nimeä, joista kaikki haluaisivat töihin Uudenmaan alueen terveydenhuollon yksiköihin”, Niemelä sanoo.

Esimerkiksi Sipoo on palkannut ainakin yhden finnairilaisen töihin hoivapalveluihinsa. Tähän mennessä parhaiten töitä ovat löytäneet sellaiset, joilla on ennestään hoitoalan kokemusta.

Niemelä itse vielä odottaa, olisiko hänen työpanokselleen käyttöä esimerkiksi läheisessä Peijaksen sairaalassa.

”Ei tällainen sapatti sovi minulle ollenkaan. Töitä saa tarjota”, Niemelä sanoo.

Kotimaisessa perusteollisuudessa koronapandemia ei vielä toistaiseksi ole aiheuttanut yhtä tuntuvaa lomautusaaltoa kuin esimerkiksi palvelusektorin yrityksissä.

Silti esimerkiksi lastinkäsittelykoneita ja -laitteita valmistava Cargotec on jo joutunut sopeuttamaan toimintaansa epävarmojen näkymien vuoksi. Suomessa toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt ovat osa-aikaisesti lomautettuina maanantaista alkaen ja tekevät nelipäiväistä työviikkoa.

Samanlainen sopeuttamistarve on alkanut HS:n tekemän soittokierroksen perusteella näkyä myös sellaisilla aloilla, jotka ovat vain epäsuorasti kytköksissä palvelusektorin yrityksiin.

Saila Sinokki työskentelee pienessä teknologia-alan yrityksessä projektipäällikkönä.

360Visualizer -yrityksen tärkeimpiä asiakkaita ovat hotellit, joille yritys tarjoaa lisenssimaksulla toimivia, interaktiivisia virtuaaliesittelypalveluja. Käytännössä kyseessä on verkkosivuille lisättävä ominaisuus, jolla hotellin asiakas pääsee katsomaan esimerkiksi huonettaan tarkemmin kuin tavallisten kuvien kautta.

Hotellialan pysähdys tuli yritykselle pahaan aikaan. Kolme viikkoa sitten Sinokki sai viestin, jossa kerrottiin yt-neuvottelujen aloittamisesta ja mahdollisesta kokoaikaisesta lomautuksesta.

”Ensimmäisenä tuli mieleen, miten saan maksettua vuokran. Asumme miesystäväni kanssa kolmiossa Pasilassa, keskeisellä paikalla, ja vuokra on korkea”, Sinokki sanoo.

Saila Sinokki on osa-aikaisesti lomautettu ja työskentelyy nyt koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi kotona. Kuva: Saila Sinokin kotialbumi

Hän on jo muuttanut ajatteluaan kulutuksen suhteen: ensin hoidetaan laskut ja katsotaan, jääkö rahaa mihinkään ylimääräiseen.

Nyt tilanne on hieman parempi kuin aluksi vaikutti: tällä hetkellä yhtiön henkilökunta on osa-aikaisesti lomautettuna ja tekee nelipäiväistä viikkoa. Yrityksen asiakkaat maksavat vuosittaista lisenssimaksua, joka pitää ainakin tällä hetkellä kassavirran päällä.

Muutamat hotellit ovat kuitenkin jo karsineet ulkoisia palveluja, ja monet suuret asiakkaat ovat ostokiellossa. Siksi myös kokoaikainen lomautus on mahdollinen.

”Tässä voi tapahtua ihan mitä tahansa. Toisaalta on myös mahdollista, että liiketoiminta lähtee uuteen nousuun. Korona on myös herättänyt monet hotellit siihen, kuinka vanhanaikaisia niiden verkkopalvelut ovat”, Sinokki sanoo.

Yrityksessä tehdään myös lomautuksen aikana töitä, jotta toiminta jatkuisi poikkeustilan jälkeen. Tällä erää sitä vain tehdään vähemmän, pienemmällä palkalla.

Ravintola-alalla moni yritys on muuttanut toimintaansa nopeasti esimerkiksi ruuan toimitusten suuntaan. Silti joukossa on paljon yrityksiä, joissa normaalin lounasliikenteen loppuminen on johtanut tuhansien työntekijöiden lomautukseen.

Merja Stenman-Björn työskentelee tarjoilijana Compass Groupissa, joka osti hiljattain Fazer Food Services -yhtiön liiketoiminnan.

Yhtiöön kuuluu yli 500 ravintolaa. Osa niistä on vielä auki, mikäli kyseessä on työpaikan sisäinen ruokala.

Stenman-Björn sen sijaan työskentelee tavallisesti Ruoholahdessa useiden yritysten yhteisessä lounasravintolassa, johon voi tulla asiakkaita myös ulkopuolelta. Nyt sen kaikki työntekijät on lomautettu kolmeksi kuukaudeksi.

”Mieheni on jo eläkkeellä, mutta meillä ei ole hätää. Suurempi huoli minulla on yksinasuvista kollegoista”, Stenman-Björn kertoo.

Hän on toiminut aikaisemmin usean vuoden ajan pääluottamusmiehenä. Nyt hän kertoo auttavansa parhaansa mukaan kollegoita, jotka ovat lomautuksen vuoksi tukalassa tilanteessa.

Moni heistä ei halua puhua tilanteestaan julkisesti.

Eräs lomautettu kollega on yksinhuoltajaäiti, jolla on kaksi lasta tällä hetkellä kotikoulussa. Hänen pitää olla kotona lasten kanssa, joten mahdollisuutta lähteä töihin ei oikeastaan ole.

Toinen on nelikymppinen mies. Kun Stenman-Björn oli alkuviikosta yhteydessä kollegaan, oli tällä käytännössä kukkaro tyhjä. Ruokarahaa loppuviikoksi oli 2,6 euroa.

Monelle lomautus on hyvä tilaisuus tehdä hetken aikaa jotain muuta kuin yleensä. Pienituloisille perheille ja yksinasuville korona on katastrofi, jonka toivoisi menevän ohi mahdollisimman nopeasti.