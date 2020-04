Tavarataloyhtiö Stockmann jättää hakemuksen yrityssaneerausmenettelyyn, koska yhtiön kassavarat ovat ehtyneet.

”Koska yhtiön liiketoiminta on jatkamiskelpoista ja tervehdytettävissä on Stockmannin hallitus päättänyt, ottaen huomioon yhtiön rahoitusrakenteen, jättää Stockmann Oyj Abp:n osalta yrityssaneeraushakemuksen. Koronaviruksella sekä sen seurauksena annetuilla rajoituksilla on ollut ja tulee olemaan olennainen vaikutus yhtiön asiakasmääriin ja kassavirtaan”, pörssiyhtiö tiedotti maanantaina aamulla.

Yrityssaneeraus eli velkasaneeraus on tuomioistuimen hyväksymä toimenpide, jolla tervehdytetään ylivelkaantuneen yrityksen toiminta. Yrityssaneeraukseen hakeutuminen on usein vaihtoehto konkurssille.

Stockmann perustelee hakemusta koronaviruspandemialla.

”Maaliskuun ensimmäisen viikon jälkeen Euroopassa puhjennut koronavirusepidemia (COVID-19) on aiheuttanut merkittävän muutoksen Stockmann-konsernin liiketoimintaympäristöön ja on alentanut asiakasmääriä äkillisesti”, yhtiö kirjoittaa verkkosivuillaan.

Stockmannin mukaan tavarataloliiketoiminnan ja Lindexin verkkokauppa on jatkanut kasvuaan viime viikkoina voimakkaasti, mutta digitaalisen asioinnin kasvu ”ei tässä poikkeuksellisessa tilanteessa” riitä korvaamaan asiakasmäärien erittäin voimakasta laskua.

Yhtiö ei kuitenkaan hakeudu konkurssiin, koska yhtiön liiketoiminta on sen hallituksen mukaan jatkamiskelpoista ja tervehdytettävissä. Siksi Stockmannin hallitus päättänyt jättää Stockmann Oyj Abp:n osalta yrityssaneeraushakemuksen.

Yrityssaneerausmenettely ei koske konsernin tytäryhtiöitä eli Stockmann-tavarataloja Baltiassa eikä Lindexiä.

Stockmann on ollut syvässä kriisissä jo jonkin aikaa. Viime vuonna apuun on kutsuttiin yrityselämän kovimpana pidetty kriisinratkaisija Lauri Ratia. Ratia kertoi Helsingin Sanomissa viime syksynä, miten hän aikoo pelastaa tavaratalon.

Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia kertoo yhtiön tiedotteessa maanantaina, että Stockmannilla ja Lindexissä on tehty erittäin rajusti töitä yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi ja uudistamiseksi, jotta molempien liiketoimintojemme tulos käännetään kasvuun vuoteen 2021 mennessä.

Hänen mukaansa keväällä 2019 tehdyt strategiset valinnat ovat osoittautuneet oikeiksi, ja konsernin liiketoiminta on kehittynyt niin vuonna 2019 kuin tammi–helmikuussa 2020 tavoitellulla tavalla.

”Koronaepidemian aiheuttama ennennäkemätön tilanne johti kuitenkin tilanteeseen, jossa asiakasmäärien lasku on ollut erittäin voimakasta ja yhtiön kassavarat ovat ehtyneet. Tässä erittäin vaikeassa tilanteessa yhtiön hallitus on päättänyt Stockmannin hakeutumisesta yrityssaneeraukseen”, Ratia kirjoittaa.

Hänen mukaansa yhtiön selkeä näkemys on, että Stockmann-konsernilla on yhä olemassa edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen sanoo yhtiön tiedotteessa, että tavoitteena on nyt turvata yhtiön toimintaedellytykset ja säilyttää työpaikat.

”Koronaepidemian vuoksi olemme valitettavasti tilanteessa, jossa joudumme etsimään uusia keinoja viedä Stockmann-konsernia eteenpäin”, Latvanen muotoilee.

Stockmann kertoo, että se on keskustellut ”pankkisyndikaattinsa ja tiettyjen muiden suurten velkojien kanssa aikomuksestaan jättää hakemus yrityssaneerausmenettelyn aloittamiseksi”. Stockmannin mukaan yli viidennes yhtiön kaikista tunnetuista velkojista on alustavasti ilmaissut suhtautuvansa myönteisesti yrityssaneeraushakemuksen jättämiseen.

Yhtiö kertoi maanantaina, että sen hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yrityssaneeraushakemuksen jatkamisesta ”myöhempänä erikseen ilmoitettavana ajankohtana”. Varsinaisen yhtiökokouksen Stockmann kutsuu koolle erikseen myöhemmin.