Tavarataloyhtiö Stockmann jättää hakemuksen yrityssaneerausmenettelyyn, koska yhtiön kassavarat ovat ehtyneet.

Saneerauksessa Stockmannin velkataakkaa pyritään järjestämään niin, että yhtiö olisi elinkelpoinen jatkossa.

Stockmannin mukaan sen oli pakko hakeutua saneeraukseen, koska koronavirus ja valtiovallan asettaman rajoitukset romahduttivat yhtiön kassavirrat.

”Se alensi meidän asiakasmääriä äkillisesti”, sanoo Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia. Ratian mukaan työ yhtiön tervehdyttämiseksi oli sujunut hyvin ennen kuin koronavirus iski päälle.

Stockmannin osakekurssi lähti pörssin avautumisen jälkeen kello 10 jyrkkään laskuun. Tunnin kaupankäynnin jälkeen osake oli yli 30 prosentin alamäessä.

Stockmannin osakkeen sai aamupäivällä ostettua runsaalla 90 sentillä, kun se kymmenen vuotta sitten maksoi lähes 30 euroa.

Stockmann aikoo jatkaa saneerauksen läpi toimintaansa.

Tavaratalot ovat auki koronaviruksen takia lyhennetysti. Käytännössä asiakkaita ei kuitenkaan juuri ole, kun ravintolatkin ovat nyt sulkeutuneet.

Lahjakortit ja verkkokauppa toimivat normaalisti.

”Tällä ei ole vaikutusta kanta-asiakasohjelmaan eikä myöskään ostettuihin lahjakortteihin, niitä voi käyttää normaalisti. Jos verkkokaupassa palauttaa, maksut suoritetaan normaalin käytännön mukaisesti”, toimitusjohtaja Jari Latvanen sanoo.

Stockmann jätti saneeraushakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen maanantaina aamulla. Yrityssaneeraus eli velkasaneeraus on tuomioistuimen hyväksymä toimenpide, jolla tervehdytetään ylivelkaantuneen yrityksen toiminta.

Yli viidesosa Stockmannin velkojista on ilmoittanut suhtautuvansa myönteisesti saneeraukseen, mikä mahdollistaa saneeraukseen pääsyn. Luvan ovat antaneet Stockmannille lainoja myöntänyt pankkisyndikaatti sekä tiettyjä muita suuria velkojia.

Yrityssaneeraukseen hakeutuminen on usein vaihtoehto konkurssille. Stockmannin mukaan se ei hakeutunut konkurssiin, koska toiminta yhä on tervehdytettävissä.

Saneerauksen aikana yhtiön velat jäädytetään ja sille aletaan luoda uutta velkojen takaisinmaksuohjelmaa.

”Kun velat jäätyvät, meillä on riittävät rahavarat, jotta yrityssaneerausmenettelyn läpivienti on mahdollista. Liiketoiminnan tervehdyttäminen pitkällä aikavälillä on sitä mukaa myös tehtävissä”, Ratia sanoo.

Käytännössä velkojat joutuvat luopumaan osasta saamisiaan. Parhaassa asemassa ovat velkojat, joilla on antamilleen lainoille vakuuksia. Vakuudettomien lainojen asema on heikompi.

Ratian mukaan kaikkia sidosryhmiä pyritään kohtelemaan tasapuolisesti prosessissa.

”Tarkoitus on, että asiassa kärsijöitä olisi mahdollisimman vähän. Mutta totta kai tällainen prosessi tuo mukanaan leikkauksia”, Ratia sanoo.

Stockmannin mukaan tavarataloliiketoiminnan ja Lindexin verkkokauppa on jatkanut kasvuaan viime viikkoina voimakkaasti, mutta digitaalisen asioinnin kasvu ”ei tässä poikkeuksellisessa tilanteessa” riitä korvaamaan asiakasmäärien erittäin voimakasta laskua.

Yrityssaneerausmenettely ei koske konsernin tytäryhtiöitä eli Stockmann-tavarataloja Baltiassa eikä Lindexiä.

Stockmann on ollut syvässä kriisissä jo jonkin aikaa. Yrityselämän kovimpana kriisinratkaisijana pidetty Ratia kutsuttiin apuun noin vuosi sitten.

Ratia kertoi Helsingin Sanomissa viime syksynä, miten hän aikoo pelastaa tavaratalon.

Ratian mukaan keväällä 2019 tehdyt strategiset valinnat ovat osoittautuneet oikeiksi, ja konsernin liiketoiminta on kehittynyt niin vuonna 2019 kuin tammi–helmikuussa 2020 tavoitellulla tavalla.

Hänen mukaansa yhtiön selkeä näkemys on, että Stockmann-konsernilla on yhä olemassa edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Olennaista jatkon kannalta on se, miten pitkään koronaviruksen aiheuttama talouden pysähtyneisyys jatkuu.

”Jos poikkeusolot jatkuvat pitkään, yhtälö on hankala”, Ratia sanoo.

Stockmann kertoi viime lokakuussa etsivänsä velkaongelmaansa ratkaisua strategisilla toimilla, kuten Lindexin myynnillä. Lindex on ollut Stockmannin kannattavin osa.

Koronaviruksen aiheuttama talouskriisi on luonnollisesti vaikeuttanut myös Lindexin myyntiä, kun yrityskauppojen teko on käytännössä keskeytetty.

”Näin on käynyt. Poikkeustilanne on vaikuttanut siihenkin”, Ratia sanoo.

Stockmannin toimitusjohtaja Latvanen sanoo, että tavoitteena on nyt turvata yhtiön toimintaedellytykset ja säilyttää työpaikat.

”Olemme tehneet tähän hyvät valmistelut, niin että kassavirtaa riittää menettelyn yli. Meillä on näyttöä, että viime kesänä tehty uusi strategia toimii. Viime vuoden neljännellä neljänneksellä joudumme antamaan positiivisen tulosvaroituksen, ja tammi–helmikuussa liikevaihto nousi enemmän kuin odotimme.”

Stockmannin mukaan Hullujen päivien tulos oli ”erittäin hyvä”. Kampanjaa myös jatkettiin poikkeuksellisesti viikon ajan.

”Myyjät pakkaavat myös verkkokaupan toimituksia, sillä jakelukeskus on ollut tiukoilla”, Latvanen sanoo.

Yhtiö kertoi maanantaina, että sen hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yrityssaneeraushakemuksen jatkamisesta ”myöhempänä erikseen ilmoitettavana ajankohtana”. Varsinaisen yhtiökokouksen Stockmann kutsuu koolle erikseen myöhemmin.