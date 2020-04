Talous | Lainsäädäntö

Stockmann hakeutuu yritys­saneeraukseen: Mitä se tarkoittaa?

Yrityssaneerauksen tarkoituksena on tervehdyttää liiketoiminta, jolla on edellytyksiä menestyä tulevaisuudesta. Sitä ei pidä sekoittaa eikä verrata konkurssiin, joka on hyvin eri asia.