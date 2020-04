Marraskuun loppuun suunniteltu kasvuyritystapahtuma Slushin päätilaisuus Messukeskuksessa on peruttu. Järjestäjien mukaan päätöksen taustalla on muun muassa huoli koronaviruksen toisesta aallosta, joka saattaisi ajoittua myöhäiseen syksyyn.

”Haluamme toimia vastuullisesti. Slush on lähes 25 000 ihmisen tapahtuma, jonne puolet vieraista tulee ulkomailta. Nyt siihen liittyy isoja riskejä, emmekä halua vaarantaa kenenkään terveyttä”, sanoo Slushin toimitusjohtaja Miika Huttunen.

Huttusen mukaan päätöksellä halutaan myös turvata Slushin jatkuminen ylipäätään. Jos päätapahtuma pitäisi syksyllä perua lyhyellä varoitusajalla, se merkitsisi suuria taloudellisia tappioita ja samalla mahdollisesti koko Slushin loppua.

Viime vuonna Slushin liikevaihto oli noin 11,5 miljoonaa euroa. Tuloksesta Slush aikoo kertoa vasta huhti–toukokuun vaihteessa.

Perinteisesti valtaosa Slushin liikevaihdosta tulee kahden päivän päätapahtumasta. Tapahtuman suunnittelu oli jo käynnissä, mutta lipunmyyntiä ei ollut vielä aloitettu.

”Kun teimme päätöksen jo nyt, pysymme itse kuskin paikalla ja voimme paremmin määritellä koko vuoden ohjelmaa”, Huttunen sanoo.

Viime vuonna tilaisuuteen oli rekisteröitynyt noin kaksituhatta sijoittajaa ja 3 500 startupia. Näiden välisiä tapaamisia kertyi Slushin tapaamissovelluksen mukaan noin kuusituhatta.

Peruutus merkitsee myös Slushin organisaation supistamista. Syksyn lähestyessä Slush on yleensä kasvattanut organisaatiotaan noin viiteenkymmeneen palkattuun työntekijään. Messukeskuksessa vapaaehtoisia on ollut noin 2 800.

Nyt Slush on jo lomauttanut kaksikymmentä ihmistä, ja toimistossa työskentelee enää 14 ihmistä.

Huttusen mukaan Slushilla on kuitenkin mahdollisuus rakentaa startup-yrittäjille ja sijoittajille suunnattu pienempi tapahtuma, jos koronaviruksen uhat poistuvat kesän aikana.

”Tilaisuudelle olisi tarvetta, sillä monella startup-yrityksellä rahoitus on ajoitettu riittämään vuoden loppuun.”

Slushin hallituksen puheenjohtaja Timo Ahopelto sanoo, että menossa oleva kriisi auttaa osaltaan Slushia uudistumaan.

”Emme tähtää strategian muutokseen, mutta uskon että muutos tulee tapahtumaan. Kuten startupeissa, parhaat ajatuksen keksitään paineen alla.”

Toisaalta Ahopelto uskoo, että jatkossakin on tarvetta Slushin päätapahtuman kaltaisille tilaisuuksille.

”Perusajatus on ollut auttaa yrittäjiä tehokkaimmalla tavalla. Tapahtuma on siihen hyvä työkalu.”

Slushin omistaa voittoa tavoittelematon Startup-säätiö. Slushin lisäksi säätiö omistaa useita yhteisöjä: Junctionin, Wave Venturesin, The Shortcutin ja osan Maria 01 -kampuksesta.

Slush järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008.

Työ- ja elinkeinoministeriön vuosi sitten julkaiseman tilaston mukaan niin sanottujen venture capital -sijoitusten eli varhaisen vaiheen kasvuyrityksiin tehtävien pääomasijoitusten määrä on ollut Suomessa talouden kokoon suhteutettuna Euroopan huippuluokkaa.

Sijoitusten määrä oli lähes viisinkertaistunut seitsemässä vuodessa.

”Kasvuyritystapahtuma Slushin merkitys on kiistaton. Se on luonut positiivisen kierteen ja tuonut näkyvyyttä ja kun sijoitukset ovat onnistuneet hyvin, kiinnostus on kasvanut entisestään”, TEM:n erityisasiantuntija Eeva Alho sanoi HS:lle.

Huttunen nimitettiin Slushin toimitusjohtajaksi tammikuussa. Hänen visionsa tuolloin oli ohjata organisaation toimintaa yhä enemmän kohti yrittäjiä.

Slushin pitää olla se paikka, josta kasvuyrittäjän kannattaa hakea apua, oli kyseessä sitten rahoitus, mentorointi tai uusi työntekijä. Yrittäjä on kaiken huomion keskipisteessä, Huttunen linjasi.

Koronaviruspandemian takia monet suomalaiset yrittäjät ovat joutuneet poikkeuksellisen pahaan ahdinkoon ja luvassa on konkurssien aalto.

Huttunen halusi luoda päätapahtuman oheen entistä enemmän muuta toimintaa. Nyt sitä pitää luoda hyvin erilaiseen taloudelliseen ympäristöön.

”Slushille pitää nyt rakentaa uusi alku ja konsepti. Tavoitteena on yhä auttaa yrittäjää ja luoda uusia toimintatapoja. Samalla meidän pitää rakentaa tuotteita, jotka tuovat meille liikevaihtoa.”

Slush-yhtiö on jo sijoittanut rahaa omaan startup-mediaan Soaked by Slushiin ja perustanut tutkimusryhmän.

Kesällä piti käynnistyä kasvuyrittäjiksi haluaville koulutusta tarjoava Slush Academy. Sen toimintaa on pakko muuttaa suunnitellusta koronaviruksen takia.

Huttunen sanoo, että startup-yrittäjillä on nyt erilaisia haasteita kuin ennen:

”Pohdimme erityisesti, miten ihmisiä voisi tehokkaimmin yhdistää digitaalisesti, kun nyt ei pääse samalla tavalla tapaamaan kasvokkain.”