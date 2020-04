Koronavirus iski Stockmanniin karmealla hetkellä.

Tavarataloyhtiön pelastusoperaatio eteni muutenkin hataralla pohjalla, kun asiakasmäärät romahtivat koronavirusepidemian takia aloitettujen poikkeustoimien takia.

Maanantaina Stockmann hakeutui yrityssaneeraukseen. Muuta keinoa yhtiön 150-vuotisen tarun jatkamiseksi ei ollut.

Stockmannin selviäminen on yrityssaneerauksessa veitsenterällä. Seuraavat asiat ratkaisevat, miten yhtiön käy:

1. Kauanko kauppa on pysähdyksissä?

Monilla erikoiskaupan liikkeillä myynti on pudonnut poikkeusaikana 80–90 prosenttia. Stockmannin luvut voivat olla samankaltaiset.

Verkkokauppa on jatkanut kasvuaan, mutta tavarataloissa ei ole nyt asiakkaita juuri lainkaan. Viimeisen niitin kävijäliikenteeseen iski ravintoloiden sulkeutuminen hallituksen päätöksen myötä viikonloppuna.

Myynnin putoaminen murto-osaan aiemmasta vetää minkä tahansa kaupan ahtaalle. Erityisen tiukkaa se tekee velkaantuneelle yhtiölle kuten Stockmann.

Vaikka Stockmann karsi menojaan nopeasti, niitä rullaa koko ajan tuloja enemmän. Stockmannin hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia sanoi tänään HS:lle, että yhtälö on vaikea, jos poikkeustilanne jatkuu pitkään.

2. Löytyykö velkojen armahduksesta sopu?

Velkasaneeraus kokoaa Stockmannin keskeiset velkojat yhden pöydän ääreen – tai ehkä nykytilanteessa videokokoukseen.

Velkojien tarkoituksena on tehdä suunnitelma, jolla Stockmann selviää ja pystyy maksamaan osan veloistaan. Osa veloista annetaan anteeksi ja lopuista tehdään uusi maksusuunnitelma.

Stockmannin korolliset velat olivat vuodenvaihteessa noin 940 miljoonaa euroa. Tästä noin puolet on vuokravastuita ja puolet varsinaista velkaa.

Velkaantuminen on jo tullut Stockmannille kalliiksi. Se on joutunut turvautumaan korkeakorkoiseen hybridilainaan, jota kasvatettiin viime vuoden lopulla. Lainan korko nousi 7,75 prosentista 10,75 prosenttiin. Rahoittajat tietävät Stockmannin ongelmat ja haluavat ottamalleen riskille kunnon korvausta.

Velkojien pitää löytää velkasaneerauksessa näkemys siitä, että he saavat saneerauksen kautta lainoistaan enemmän takaisin kuin yhtiön konkurssipesästä. Neuvotteluissa vahvimmilla ovat velkojat, joiden luotoissa on vakuuksia.

3. Onnistuuko Lindexin myynti?

Viime kesänä Stockmann päätyi ratkaisuun, jota se pitkään yritti välttää. Yhtiö alkoi etsiä ostajaa voitolliselle Lindex-ketjulle.

Lindexin myynnistä saatavilla rahoilla Stockmann olisi voinut hankkiutua eroon kalliista hybridilainastaan ja maksaa muita velkojaan.

Koronavirus pilasi kuitenkin Lindexin myyntisuunnitelman, tai ainakin viivästytti sitä. Isot yrityskaupat ovat pitkälti seisahtuneet viruksen aiheuttaman epävarmuuden takia.

Stockmann tähtää edelleen Lindexin myymiseen nopeasti. Yhtiöllä ei ole aikaa odottaa tilanteen normalisoitumista, koska myyntituloja tarvitaan kipeästi kriisitilassa olevan yhtiön rahoittamiseen.

Ei ole kuitenkaan takeita siitä, että myynti onnistuu. Vaikka kauppoihin päästäisiin, koronakriisin keskellä myytynä Lindexistä tuskin saa samanlaista hintaa kuin ennen kriisiä.

4. Kuka ostaisi huippukiinteistön?

Stockmannilla on merkittävää kiinteistöomaisuutta. Yhtiön johto on pohtinut myös kiinteistöjen myyntiä, koska kaikki vaihtoehdot ovat kriisitilanteessa pöydällä. Ensisijainen ratkaisu on kuitenkin Lindexin myynti.

Kiinteistöjen kruununjalokivi on keskustan tavaratalo. Edes kuuluisan talon myynti ei kuitenkaan ole helppo tehtävä. Kiinteistön sijainti on loistava, mutta se ei ole helposti muokattavissa mihin tahansa käyttötarkoitukseen.

Hyvää on Stockmannin kannalta se, että ulkomaisten sijoittajien kiinnostus Helsingin keskustan toimisto- ja liiketiloihin on viime vuosina kasvanut. Tämä on nostanut keskustakiinteistöjen hintojen voimakkaasti ennen koronakriisin iskemistä.

Silti Stockmannin kiinteistöjen arvo putosi hieman, kun se laskettiin vuodenvaihteessa uusiksi.

Keskustan tavaratalon hintaa laskee se, että keskustan lähelle on noussut uusia kauppakeskuksia, joiden myötä kilpailu on lisääntynyt. Mahdollisilla vuokralaisilla on entistä enemmän vaihtoehtoja. Etenkin Pasilan Triplaa pidetään kovana haastajana ydinkeskustan kivijalkojen liiketiloille ja Stockmannille.

Stockmannin kiinteistöjen arvo oli arvonalennuksesta huolimatta yhä hulppea: 668 miljoonaa euroa.

5. Saadaanko kauppa kannattamaan?

Mikään yhtiö ei pärjää, jos sen toiminta on jatkuvasti tappiollista. Stockmannin pitää ensin selvitä velkasaneerauksesta ja koronakriisistä, mutta sen jälkeen liiketoiminnan tervehdyttämisen pitäisi jatkua.

Stockmann yrittää strategiassaan olla maksukykyisten työikäisten muotitalo numero yksi. Samalla se pyrkii vahvistamaan asemaansa verkkokaupassa, jonka osuus muotikaupasta kasvaa vuosi vuodelta.

Kummankaan tehtävän onnistumisesta ei ole takeita.

Stockmannin verkkokauppa on kasvanut, mutta varsinainen läpimurto on tekemättä. Viime vuonna tavaratalojen verkkokauppa kasvoi vain 11 prosenttia, kun kasvu vuotta aiemmin oli 15 prosenttia. Lindexin verkkokaupan kasvuprosentti putosi edellisvuoden 47 prosentista 24 prosenttiin.

Verkkomyynnin kasvun pitäisi olla kovempaa, koska lähtötaso on vaatimaton.

Stockmannin tavaratalojen kilpailijoita ovat yhä useammin Zalandon kaltaiset kansainväliset muodin verkkokaupat, joita työikäiset kaupunkilaiset käyttävät sujuvasti.

Jos Stockmann ei onnistu kilpailemaan verkkokauppaa vastaan, ei edes koronakriisin selättäminen välttämättä pelasta yhtiötä kuitenkaan.