Taloustieteilijät haluavat tarjota poliittisten päättäjien ja virkamiesten käyttöön uusia työkaluja sen ymmärtämiseksi, millä eri tavoin koronaviruspandemia vaikuttaa Suomen talouteen.

Helsinki Graduate School of Economics perustaa ”tilannehuoneen”, joka tuottaa mahdollisimman ajan tasalla olevaa tietoa talouden tilasta. Tietoa hankitaan ja tuotetaan yhteistyössä esimerkiksi Tilastokeskuksen, valtiovarainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Pankin, Verohallinnon ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) kanssa.

”Maaliskuun puolivälissä aloimme pohtia, miten voisimme olla avuksi koronaviruskriisin taloudellisten vaikutusten ymmärtämisestä. Kysyimme valtiovarainministeriöstä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä, olisiko meistä taloustieteilijöistä apua kriisin taloudellisten vaikutusten hahmottamiseen. Vastaus oli myönteinen, joten ryhdyimme töihin”, sanoo Helsinki Graduate School of Economicsin tieteellinen johtaja Otto Toivanen.

Otto Toivanen Kuva: Sami Kero / HS

Helsinki Graduate School of Economics on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Svenska Handelshögskolanin yhteinen taloustieteen opetus- ja tutkimusyksikkö.

Toivasen mukaan keskeinen ajatus on ”murskata” tietoa, jota on tarjolla valtavasti, mutta pirstaleina. Se tarkoittaa eri lähteistä hankittujen tietojen yhdistämistä ja erottelua sen ymmärtämiseksi, mikä on talouden kokonaiskuva.

”Voisimme esimerkiksi yritysten rahoittamista varten selvittää, millä toimialoille tarve sille on suurin.”

Osa tiedoista tulee suuren yleisön saataville opetus- ja tutkimusyksikön verkkosivuille, jos tietosuojasäännökset sen sallivat.

Kaikki tieto on lähtökohtaisesti muutettu tunnistamattomaksi eli sitä voida yhdistää yksittäiseen yritykseen, yhteisöön tai ihmiseen.

”Olemme myös valmistautuneet tarvittaessa antamaan ehdotuksia, miten tiettyyn taloudelliseen ongelmaan olisi syytä puuttua tai ehkäistä sitä.”

Hankkeessa on mukana myös yksityisiä yrityksiä ja yhteisöjä, joita Toivanen ei voi tässä vaiheessa kertoa.

”Kaikki, joihin olemme olleet yhteydessä, ovat suhtautuneet hankkeeseemme myönteisesti. On ollut todella hienoa havaita, että suomalaiset todella haluavat kantaa kortensa kekoon tämän kriisin hillitsemiseksi.”

Viime viikolla avattiin yrittäjien perustama talouskriisisivusto, joka pyrkii myös hahmottamaan kokonaiskuvaa talouden ongelmista koronaviruspandemiassa.