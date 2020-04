Työttömyys

Kantar TNS:n mukaan kaksi prosenttia työllisistä eli noin 50000 suomalaista on joutunut pandemian vuoksi työttömäksi. Kuva: Jonne Sippola

Lähes joka kymmenes työelämässä mukana oleva suomalainen on tällä hetkellä lomautettuna, kertoo tutkimusyhtiö Kantar TNS:n tuore kyselytutkimus. Tämä vastaa noin 230 000 suomalaista.

Kantar TNS selvitti koronaviruksen vaikutuksia suomalaisten työtilanteeseen ja -oloihin maalis–huhtikuun taitteessa. Tulosten mukaan kaksi prosenttia työllisistä eli noin 50 000 suomalaista on joutunut pandemian vuoksi työttömäksi.

Yli 17 prosenttia suomalaisista uskoo lomautuksen olevan edessä lähiaikoina.

Myös muunlaiset yritysten sopeutustoimet näkyvät monien suomalaisten elämässä: yhdeksän prosenttia suomalaisista on joutunut suostumaan palkanalennukseen ja kuutta prosenttia on pyydetty pitämään palkatonta lomaa tai kehotettu siirtymään vuosilomalle.

Kantarin kyselytutkimuksella saama tieto lomautettujen määrästä on merkittävästi suurempi kuin työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämissä tilastoissa oleva määrä.

TEM:n seurannan mukaan maaliskuun 16. päivän jälkeen Suomessa on alkanut 105 000 uutta lomautusjaksoa. Näin moni ihminen on ilmoittautunut työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja kertonut joutuneensa lomautetuksi. Ministeriön arvio on, että näistä noin 85 000 johtuu koronavirusepidemiasta.

Lukuun eivät kuitenkaan sisälly lomautusjaksot, jotka ovat alkaneet ennen 16. päivää ja joita on jatkettu koronavirusepidemian vuoksi. Lukuun eivät myöskään sisälly osa-aikaisesti lomautetut. Moni yritys on tiedottanut järjestelyistä, joissa henkilöstö tekee lyhennettyä työaikaa.

Kantarin kyselyn mukaan 36 prosenttia työvoimasta eli runsaat 900 000 suomalaista on siirtynyt etätöihin.

Erityisen yleistä etätyö on johtajien ja ylempien toimihenkilöiden keskuudessa. Heistä 63 prosenttia kertoo tekevänsä työtä etänä.

Työntekijöistä vain 18 prosenttia on etätyössä. Heidän hiukan yli puolet jatkaa työtään tavanomaiseen tapaan työpaikalla.

Eri yritykset ovat kertoneet lomautuksista ja yt-neuvotteluista lähes päivittäin.

Tiistaina nosturivalmistaja Konecranes ja teräsyhtiö SSAB kertoivat lomauttavansa koko henkilöstönsä Suomessa. Yhtiöiden yt-neuvottelut on saatu päätökseen.

SSAB:llä lomautetaan yli 4 000 työntekijää. Yhtiö sulkee Raahen toisen masuunin.

Konecranesin lomautuspäätös koskee noin 2 000 työntekijää.