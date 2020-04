Euroalueen valtiovarainministerien tiistai-illan videokokous ratkaisee, millä tavoin Eurooppa varautuu koronaviruskriisin taloudellisiin seurauksiin. Panokset ovat kovat, ja kokouksesta odotetaan tuntien vääntöä. Erimielisyyksistä kertoo se, että kokous päästiin aloittamaan myöhässä. Jäsenmaat muotoilivat kantojaan viime hetkeen asti.

Valtiovarainministerit hakevat sopua kolmesta asiasta, joilla euroalueelle saataisiin liikkeelle lähes 500 miljardin euron tukitoimet. Keskustelussa ovat Euroopan vakausmekanismin (EVM) kautta tuleva 240 miljardin hätälainoitus, 200 miljardin euron yritystuki Euroopan investointipankilta sekä Euroopan komission ehdotus sadan miljardin euron jakamisesta väliaikaisiin työllisyysvakuustoimiin.

Tunnelmaa kiristää kysymys yhteisvastuusta, jota toimet väistämättä kasvattavat. Euroopan investointipankin rahoitukseen tarvitaan uusi takausrahasto ja työttömyysvakuutusjärjestelmä rahoitetaan jäsenmaiden ja komission takaussopimuksilla, joita vastaan komissio ottaa lainaa.

Euroopan vakausmekanismin osalta nykyiset järjestelyt riittävät, mutta keskustelu käydään lainan ehdoista. Italia, Espanja ja Ranska ovat vaatineet lainojen ehtojen väljentämistä. Esimerkiksi Hollanti ja Suomi ovat pitäneet kiinni tiukoista ehdoista.

Aiemmin tiukkoja kantoja ilmaissut Saksa kertoi kokouksen kynnyksellä, että voisi suostua vakausmekanismin käyttöön lievemmin ehdoin. Saksan valtiovarainministeri Olaf Scholzin ja ulkoministeri Heiko Maasin useissa eurooppalaislehdissä julkaistussa kirjoituksessa he sanoivat, että kannattavat ”kohdennettua ja nopeaa tukea” ja joustoa tavanomaisissa myöntöehdoissa.

Vakausmekanismi on euroalueen kriisirahasto, joka luotiin eurokriisin jälkeen, ja se on rahoittanut muun muassa Kreikkaa. Suomi on pääomittanut rahastoa 1,44 miljardilla eurolla. Mikäli EVM:n käyttöä lisätään, Suomen rahoitusvastuu kasvaa. Rahoitusmäärän näkee vasta sovituista lainaehdoista.

Kokousehdotuksessa mekanismin kautta myönnettäviä lainoja voisi käyttää esimerkiksi terveydenhuollon kasvaneisiin menoihin, ja lainoitus voisi olla enintään kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta.

Italia ja Espanja nostavat kokouksessa todennäköisesti kysymyksen niin kutsutuista koronabondeista eli euroalueen joukkolainoista. Italia kertoi maanantain ja tiistain välisenä yönä 400 miljardin lainantakuista pienille ja keskisuurille yrityksille. Tiedotustilaisuudessa Italian pääministeri Giuseppe Conte sanoi kannattavansa euroalueen joukkolainoja eurobondeja ja sanovansa ei EVM:n käytölle.

Valtiovarainministerien tehtävänä on tiistaina löytää ratkaisu, joka etenee jäsenmaiden johtajien hyväksyttäväksi.

Euroryhmän puheenjohtaja, Portugalin valtiovarainministeri Mario Centeno kuvasi koronarahoitusta ”suurimmaksi ja kunnianhimoisimmaksi paketiksi, jota euroryhmä on koskaan valmistellut”.

”Tarvitsemme eurooppalaisen suunnitelman suojellaksemme haavoittuvimpia. Meidän on myös taattava, että sisämarkkinat selviävät vahingoittumattomina tästä kriisissä”, Centeno sanoi kokousta edeltäneessä videolausunnossa.

Centenon mukaan koronarahoituspaketti tarjoaa suojaverkon niin työntekijöille, yrityksille kuin jäsenmaille.

”Näillä toimilla taataan, että jokaisella maalla on riittävät resurssit vastata [kriisiin]. Tämä suojaa talouksiamme ja yhteiskuntiamme, kun sukellamme taantumaan”, Centeno sanoi.

Centeno vetosi jäsenmaihin, jotta kokouksesta saataisiin selkeä lupaus toimista, jotka olisivat koordinoituja ja riittävän suuria.

Suomi on suhtautunut ehdotuksiin nihkeästi. Valtiovarainvaliokunta on korostanut, että sitoumuksia arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota Suomen omiin mahdollisuuksiin huolehtia velvoitteistaan ja vastuistaan.

Kokoukseen osallistuvan valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) mukaan Suomi on ”valmis tutkimaan, kuinka olemassa olevia mekanismeja voidaan käyttää”.

”Koronabondit eivät ole tarpeellisia”, Kulmuni linjasi HS:lle viime viikolla.