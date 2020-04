Öljyn hinta on sukeltanut yhtäältä koronaviruspandemian aiheuttaman kysyntäromahduksen ja toisaalta Saudi-Arabian ja Venäjän hintasodan vuoksi. Kuva: Sergei Karpukhin

Suurvaltojen keskinäisessä pokerissa nähdään yksi merkittävä erä torstaina, kun öljyntuottajamahdit kokoontuvat videokonferenssiin. Sen on tarkoitus alkaa kello 17 Suomen aikaa.

Pyrkimyksenä on saada Saudi-Arabian ja Venäjän yli kuukauden kestäneeseen hintasotaan vähintäänkin välirauha leikkaamalla öljyntuotantoa merkittävästi.

Käsillä voi olla jopa historiallinen tilanne, jossa Yhdysvallat lähtisi epäsuorasti mukaan maailmanlaajuiseen öljykartelliin. Ajoitus vain on mahdollisimman huono, ja odotettavissa on korkeintaan laiha sopu, uskoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

”Trump on useamman vuoden tavoitellut maailmanlaajuista öljyntuottajamaiden liittoa. Koronaviruksen vuoksi tätä historiallista käännettä ollaan tekemässä aikana, joka ei suosi sitä. Öljyntuottajamaissa on suuri paine maksimoida omat tuotot enemmän kuin miettiä yhteistä etua.”

Öljymahtien korttipakka sekoitettiin jo helmikuussa, jolloin merkittävin mustan kullan kuluttaja Kiina otti käyttöön rajoitustoimet koronaviruksen leviämistä vastaan. Talousmahdin teollisuustuotanto supistui merkittävästi, ja samalla romahti öljyn maailmanlaajuinen kysyntä.

Hintaromahduksen välttääkseen Saudi-Arabia kutsui maaliskuun alussa koolle öljynviejämaiden kartellin Opecin edustajat. Mukaan osallistui myös öljyntuotannon jättiläinen Venäjä, kuten viime vuosina on ollut tapana. Voimakkaasti kasvanut amerikkalainen liuskeöljyn tuotanto kun on nakertanut Opecin valtaa, joten entisten kilpailijoiden on täytynyt yhdistää voimansa kyetäkseen ohjailemaan öljymarkkinoita.

Hintaromahduksen välttääkseen Saudi-Arabia tavoitteli merkittäviä tuotannon leikkauksia. Venäjä ei niihin suostunut, ja wahhabistien kuningaskunta vastasi lisäämällä voimakkaasti omaa tuotantoaan.

Mustan kullan arvonpudotus on hyökkäys Yhdysvaltojen liuskeöljyntuotantoa vastaan. Liuskeöljy pitää irrottaa kiviaineksesta säröttämällä, minkä vuoksi sen tuotanto on edelleen vaikeampaa – ja kalliimpaa – kuin Saudi-Arabian öljyvarannoista.

”Saudi-Arabia käyttää sitä korttia, mikä heillä on. He heittävät uppoavasta laivasta markkinoille niin paljon öljyä kuin vain mahdollista. Se ei vain käy kaupaksi, kun jalostus- ja varastoimiskapasiteetti alkaa olla täynnä”, Aaltola sanoo.

Asiat eivät menneet suunnitelmien mukaan. Koronavirus alkoi riehua yhä suuremmassa osassa maailmaa, ja sen leviämistä ehkäisevät toimet ovat koskettaneet miljardeja ihmisiä. Sitä hintapukarit eivät eivät ennakoineet. Vaikutuksia öljyn maailmanlaajuiseen kysyntään ovat olleet päätähuimaavat, kun tehtaat, lentokoneet ja ajoneuvot ovat pysähdyksissä. Kysynnän on arvioitu romahtaneen karkeasti noin kolmanneksella.

Brent-laatuisen raakaöljyn hinta barrelilta sukelsi maaliskuussa alimmillaan 25 dollarin tietämille. Niin alhaisia hintoja ei ole nähty sitten 2000-luvun ensimmäisten vuosien.

”Venäjä ja Saudi-Arabia pelasivat öljypeliä, eikä ymmärretty, että koronapeli sekoittaa asiat. Ehkä se oli Saudi-Arabian turhautumista vakauttavaan rooliin, kun muut maat eivät ole lupauksista huolimatta toteuttaneet aiempia tuotannonleikkauksia”, Aaltola sanoo.

Tavanomaisesti kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan huokeampien hintojen pitäisi kasvattaa kysyntää. Koronaviruspandemian vuoksi näin ei käy.

Yhdysvallat on nyt poikkeuksellisen vahvasti mukana hieromassa sopua Opec+-maiden välille. Opec kutsui öljyntuottajamaat koolle sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump ilmoitti Twitterissä saaneensa sovun Venäjän ja Saudi-Arabian välille.

Alhaiset hinnat kurittavat Venäjän taloutta. Opec toivoo saavansa sen takaisin tuotannonrajoitusten ruotuun.

Sovulle on kuitenkin merkittäviä esteitä. Presidentti Vladimir Putin on sanonut, että tuotannonrajoitukset ovat kyllä mahdollisia – mutta vain sillä ehdolla, että mukaan tulevat muut merkittävät öljyntuottajamaat, Yhdysvallat mukaan lukien.

Amerikkalaisille mukaan lähteminen on vaikeaa. Kilpailulainsäädännön vuoksi öljy-yhtiöt eivät voi tehdä tällaisia sitoumuksia, ainakaan julkisesti.

Trump on kuitenkin tuonut esiin, että amerikkalaisten osallistuminen voisi tapahtua vapaiden markkinoiden kautta. Liuskeöljyn tuotanto laskee, koska amerikkalaiselle öljyteollisuudelle hinnat ovat tällä hetkellä sietämättömän alhaisia – ja edessä voi olla irtisanomisten ja velkaisten öljyntuottajayhtiöiden konkurssien aalto.

”Luulen, että leikkaukset ovat automaattisia, jos uskot markkinoihin”, Trump sanoi uutistoimistojen mukaan tiedotustilaisuudessa maanantaina.

”He leikkaavat jo tuotantoaan tosissaan.”

Venäjä kuitenkin saattaa vaatia Yhdysvalloilta jotakin konkreettisempaa kuin pelkkiä lupauksia markkinaehtoisista öljyntuotannon supistuksista, jotka tapahtuisivat pitkän ajan kuluessa.

Aaltolan mukaan se Venäjä voi havitella lievennyksiä sitä vastaan suunnattuihin pakotteisiin.

Yhdysvallat otti pakotteiden piiriin helmikuussa Venäjän suurimman öljy-yhtiön Rosneftin, minkä lisäksi esimerkiksi Nord Stream 2 -kaasuputken rakennustyöt ovat pysähtyneet kuukausiksi aivan hankkeen viime metreillä. Samalla Venäjälle on tärkeää saada öljylleen mahdollisimman korkea hinta, sillä myöhemmin edessä on kansanäänestys, jolla Putinin valtakausia voisi pidentää.

Hintarauhan syntyminen torstaina on hyvin epävarmaa. Aaltola myös suhtautuu epäillen siihen, kuinka kestävä välirauhasta voisi tulla. Kukaan ei tiedä, kuinka pian koronavirustilanne hellittää ja öljymarkkina elpyy. Lisäksi hinnan korottamiseksi leikkausten vaadittaisiin Aaltolan mukaan jopa 40 prosentin leikkauksia.

Jos koronavirustilanne pitkittyy, presidentti Trumpilla on yhä enemmän kannusteita suojella kotimaista tuotantoa osoittamalla varoja joko kahden tuhannen miljardin elvytyspaketistaan tai asettamalla tulleja ulkomaiselle öljylle.

”Jos neuvotteluissa saadaan sovinto, se voi olla hyvin hauras. Vaikka sopu ja näyttäviä lehtiotsikoita saataisiin, voi olla, ettei se ole kovin järkevä kenenkään kannalta”, Aaltola sanoo.

”Win-win-tilannetta eli vakaita markkinoita, joihin on totuttu, on vaikea saavuttaa.”