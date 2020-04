HS kertoo uutisista ja ilmiöistä, jotka ovat jääneet koronakriisin taakse.

Maailmantalouden ainoa murhe ei viime viikkoina ole ollut koronavirus. Toinen keskeinen puheenaihe on ollut öljyntuotanto ja öljyn hinta. Öljymarkkinoiden herruudesta käydään kulisseissa raivokasta taistelua, jossa toisistaan ottavat mittaa Saudi-Arabia, Venäjä ja vähintään välillisesti Yhdysvallat.

Kamppailu sai alkunsa maaliskuun alussa, kun Kiinan ensimmäiset koronatoimet alkoivat leikata selvästi öljyn kysyntää. Öljyn hinnan tukemiseksi monet Opec-öljyntuottajamaat halusivat Saudi-Arabian johdolla pienentää öljyntuotantoa.

Opecin ulkopuolinen Venäjä kuitenkin vastusti tuotannon leikkauksia. Tuloksena Opecin ja Venäjän useita vuosia jatkunut yhteistyö katkesi, ja öljymarkkinolla alkoi avoin nokittelu.

Venäjän ilmoituksen jälkeen Saudi-Arabia vastasi ilmoittamalla lisäävänsä omaa tuotantoaan. Tuloksena öljyn hinta maailmanmarkkinoilla käytännössä puolittui.

Nokittelulle on monta syytä, joista vähäisin ei ole Yhdysvallat. Yhdysvaltain öljyntuotanto on viime vuosina lisääntynyt nopeasti erityisesti liuskeöljyn hyödyntämisen vuoksi. Yhdysvallat on viime vuosina noussut maailman suurimmaksi öljyntuottajamaaksi, ja sen vahva asema uhkaa sekä Opecin että Venäjän asemaa.

Asetelmassa kaikki kolme tekijää pelaavat öljyn hinnalla toisiaan vastaan ja yrittävät saada osuutta markkinoista. Venäjällä ja Saudi-Arabiassa tuotanto on vahvasti valtioiden kontrollissa, mutta Yhdysvalloissa siitä vastaavat yksityiset yritykset.

Niiden toiminta on suoremmin riippuvaista öljyn hinnasta, kun taas Opec tai Venäjä voivat sinnitellä hintasodassa pidempään.

”Pelissä on Saudi-Arabia vastaan Venäjä ja Venäjä vastaan Yhdysvallat”, analyytikko Daniel Yergin sanoi uutiskanava CNBC:lle maaliskuun alussa.

Tämä suuri peli öljymarkkinoista tuskin ratkeaa heti. Jo pääsiäisenä markkinoilla voi kuitenkin tapahtua: Opec-mailta ja Venäjältä odotetaan päätöksiä siitä, leikataanko tuotantoa kuitenkin.