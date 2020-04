Lamian operatiivinen johtaja Jarkko Puumalainen on ollut koronaviruspandemian aikana etätöissä, mutta tuli käymään toimistolla Helsingin Kampissa. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Suuri osa Suomea on siirtynyt koronaviruksen aikana etätöihin, koska muuta vaihtoehtoa ei ole.

Näin on tehnyt myös Jarkko Puumalainen, joka työskentelee helsinkiläisyritys Lamian operatiivisena johtajana. Hänen työpisteensä sijaitsee tällä hetkellä oman kodin makuuhuoneessa.

Lamia on menestyvä, digitaalisiin palveluihin keskittyvä yritys. Sen asiakkaita ovat esimerkiksi energiayhtiö St1 ja Särkänniemen huvipuisto.

Työntekijöille on tarjottu parhaat mahdolliset välineet etätyöskentelyyn. Nyt olisi mahdollista tehdä muutos, jota moni on odottanut: toimistoista tulee tarpeettomia, kun teknologia mahdollistaa työskentelyn vaikka omalta mökiltä.

Tähän Puumalainen ei kuitenkaan usko.

”Ainakin meillä valtaosa töistä tehdään jatkossakin toimistolla”, hän sanoo.

Suomalaiset ainakin haluaisivat tehdä enemmän etätöitä. Ylen Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä ilmeni, että tällä hetkellä jo yli miljoona suomalaista on siirtynyt etätöihin koronavirustilanteen vuoksi.

Heistä puolet haluaisi jatkaa etätyöskentelyä myös pandemian jälkeen.

Vielä 2000-luvun alussa etätyön tekeminen oli poikkeuksellista. Sittemmin tilanne on muuttunut: esimerkiksi vuosina 2013–2018 vähintään satunnaisesti etätöitä tekevien palkansaajien määrä kasvoi 16 prosentista 28 prosenttiin, kertoo Työolobarometri.

Tutkijoiden mukaan kasvua selittää ainakin kaksi tekijää: teknologian kehittyminen ja asenteiden muutos.

”Nykyisin etätyö nähdään tapana organisoida työtä. Muutos on tapahtunut sekä työntekijöiden että työnantajien asenteissa”, sanoo vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki Työterveyslaitokselta.

Hän on tehnyt pitkän uran tietotyön ja työympäristöjen tutkijana. Ruohomäen mukaan aluksi on tarpeellista määritellä, mitä etätyö ylipäätään on: ansiotyön tekemistä päätyöpaikan ulkopuolella, työnantajan kanssa sovitulla tavalla.

”Etuja on paljon: matkustamisen vähentyminen säästää aikaa ja ympäristöä, joustavuus puolestaan helpottaa kodin ja työn yhteensovittamista”, Ruohomäki sanoo.

Hänen mukaansa pitkän ajan tutkimustieto osoittaa, että moni kokee saavansa etätöissä enemmän aikaan kuin työpaikalla. Lisäksi mahdollisuus tehdä joustavasti töitä välillä kotona tai muualla työpaikan ulkopuolella näyttäisi lisäävän työssä jaksamista ja viihtymistä.

Ruohomäki on puhunut etätyön mahdollisuuksien puolesta. Hän on esimerkiksi johtanut Kansallinen etätyöpäivä -kampanjaa, jossa on jaettu tietoa ja kannustettu yrityksiä kokeilemaan etätyöskentelyn lisäämistä.

Päivittäin etätöitä tekee vain kolme prosenttia palkansaajista. Sen sijaan lähes kolmannes tekee etätöitä vähintään silloin tällöin. Ruohomäki arvioi, että koronaviruspandemian jälkeen moni etätyöskentelyyn tottunut haluaa jatkaa kotoa työskentelyä.

”Tuo 28 prosenttia satunnaisesti tekeviä on vielä aika pieni luku, ja uskon, että se tulee kasvamaan”, hän sanoo.

Lamia on pystynyt säilyttämään liiketoimintansa myös koronaviruspandemian aikana. Yhtiö on palkannut hiljattain kahdeksan uutta työntekijää, kertoo operatiivinen johtaja Jarkko Puumalainen. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

2010-luvulla yritysmaailmasta on kuultu myös aivan päinvastaisia näkemyksiä.

Kuuluisin esimerkki on tähän mennessä ollut teknologiayritys Yahoo, jonka toimitusjohtajaksi vuonna 2013 palkattu Marissa Mayer kielsi etätyöskentelyn yhtiössä kokonaan.

Hän perusteli päätöstä sillä, että moni työntekijä käytti etuoikeuttaan väärin. Lisäksi hän uskoi luovan työn onnistuvan paremmin, kun ihmiset ovat paikalla yhdessä tilassa.

Mayer on sittemmin vaihtanut tehtävää, mutta myös muissa alan suurissa yhtiöissä on tehty vastaavanlaisia päätöksiä. IBM:ssä tehtiin vielä kymmenen vuotta sitten paljon etätöitä, mutta vuonna 2017 käytännöstä luovuttiin valtaosin.

Miksi edistyneissä teknologiayhtiöissä halutaan karsia etätyöskentelyä?

Jarkko Puumalainen tuli töihin Lamialle vuonna 2019. Sitä ennen hän ehti työskennellä Applen Pohjoismaiden yksikössä 11 vuoden ajan, joista viimeiset neljä vuotta liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana johtajana.

”Kuulin vastaavanlaisia tarinoita sieltä täältä. Mutta ei Applella ketään kielletty tekemästä etätöitä. Sen sijaan suositeltiin vahvasti, että tiimien jäsenet tulevat työpaikalle”, Puumalainen sanoo.

Hän teki yhteistyötä myös ohjelmistoyhtiö SAP:n ja verkkolaitteita valmistavan Ciscon kanssa, jotka kuuluvat omilla aloillaan maailman suurimpiin. Niissäkin etätyö oli sallittua.

Sen sijaan toimistolla työskentelyä arvostettiin ja siihen suorastaan kehotettiin.

Lamia on teknologia-alan jättiläisiin verrattuna pieni toimija, mutta suomalaisella mittapuulla voi puhua menestystarinasta: kahden armeijakaveruksen, Lauri Järvenpään ja Henri Halmelahden, perustama yritys on kasvanut pienestä nyrkkipajasta lähes 70 henkeä työllistäväksi teknologiayhtiöksi.

Yritys tekee esimerkiksi verkkokaupparatkaisuja, ohjelmistokehitystä ja pilvipalveluita.

Liikevaihto kasvoi vuosina 2016–2019 runsaasta 1,8 miljoonasta eurosta lähes seitsemään miljoonaan euroon. Nopeasta kasvusta huolimatta liiketoiminta on ollut kannattavaa: liikevoittoprosentti on noussut useampana vuonna yli kolmenkymmenen.

Puumalainen on ehtinyt nähdä alalla paljon, mutta Lamialle tullessaan hän ihastui nimenomaan yrityksen kulttuuriin. Siihen kuuluu se, että työntekijät viettävät paljon aikaa toimistolla.

Mikä yhteys sillä on yrityksen menestykseen?

Puumalainen tietää yleisimmän syyn siihen, miksi väki ei halua tehdä töitä toimistolla: monelle avokonttori ei yksinkertaisesti sovi.

”Muistan itsekin eräästä aikaisemmasta työpaikasta, kuinka ympäristö oli vain liian meluisa, jotta siellä olisi voinut kunnolla keskittyä.”

Hän tekee itsekin edelleen joskus töitä kotona, jos työn alla on esimerkiksi keskittymistä vaativa kirjoitustehtävä. Mutta useimmiten hän tulee toimistolle.

Näin on koko yrityksessä laajemmin. Työntekijöitä ei haluta paikalle siksi, että heitä pitäisi jotenkin erityisesti valvoa. Sen sijaan ajatuksena on, että tietyt asiat sujuvat tehokkaammin, kun niitä tehdään paikan päällä yhdessä.

”Meillä on matala hierarkia, ja monet päätökset tehdään tiimeissä. Haluamme kulttuurin, jossa yksittäinen työntekijä voi tulla minun työpisteelleni juttelemaan jostain ideasta”, Puumalainen sanoo.

Lamialla on hänen mukaansa panostettu erityisesti siihen, että toimistolla viihdytään ja henkilöstö tuntee toisensa myös sellaisissa porukoissa, jotka eivät tee keskenään töitä.

”Ei meillä tarvitse ketään pakottaa toimistolle. Päinvastoin, ihmiset nimenomaan haluavat tulla työpaikalle”, Puumalainen sanoo.

Työssä, jossa keskustellaan, kehitetään ja ”sparrataan”, on hyödyllistä, että ihmiset voivat tavata toisiaan vaivattomasti.

Samanlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta on vaikea saavuttaa videopalaverien kautta.

Tutkija Virpi Ruohomäen mukaan etätyö on hyödyllistä, mikäli työntekijä kokee sen parantavan hänen hyvinvointiaan ja työskentelyn tuloksia. Kaikkea ei kuitenkaan jatkossakaan kannata tehdä vain tietokoneen ruutujen välityksellä.

”Tiedämme tutkimustiedon perusteella, että etäpalavereissa on vaikeampi tulkita ihmisten eleitä, äänensävyjä ja ilmeitä. Tai ne voivat puuttua kokonaan, jolloin väärinkäsitysten riski kasvaa”, Ruohomäki sanoo.

Hänen mukaansa työyhteisössä, jossa kaikki tuntevat toisensa ennestään, on vaivatonta jatkaa yhteydenpitoa videokuvan välityksellä. Sen sijaan uusiin ihmisiin tutustuminen tapahtuu tehokkaammin kasvotusten.

”Jos nyt ollaan pidempään etätöissä, niin kyllä tässä työkavereiden kaipuu tulee osumaan. Ihmiset kaipaavat kontaktia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta”, Ruohomäki sanoo.

Hänen mukaansa etätyöskentelyssä koronaviruspandemian aikana on syytä kiinnittää erityistä huomiota myös muiden kuin työasioiden läpikäymiseen. Kun normaalisti omista arkipäivän huolista voisi jutella kollegan kanssa käytävällä, ei etätyöskentely tarjoa siihen välttämättä mahdollisuutta.

Jarkko Puumalainen näkee toimistotyön keskeisenä arvona sen, että työyhteisö hioutuu yhteen aivan eri tavalla kuin silloin, kun kaikki työskentelevät kotona.

Lamialla työntekijät viettävät aikaa myös työn ulkopuolella: on kirjakerhoa, illanviettoja ja liikuntaharrastuksia. Se näkyy työntekijöiden motivoitumisessa, Puumalainen sanoo.

Toimistotyö ei hänen mukaansa ole katoamassa mihinkään. Etätyön hän uskoo lisääntyvän etenkin sellaisilla aloilla, joilla sitä ei ole tähän mennessä kokeiltu.

”Monelle kyse on epäilemättä myös uutuudenviehätyksestä. Jossain vaiheessa iskee sitten se todellisuus, ettei etätyö ollutkaan niin hienoa kuin oli kuvitellut”, Puumalainen sanoo.

Hän teki itse Apple-vuosinaan pääosin etätöitä reissatessaan ympäri Eurooppaa. Silloin hän tuli havainneeksi yhden oleellisen epäkohdan: etätyöpäivää on todella paljon vaikeampi katkaista kuin työpaikalla.

Ensin tehdään normaali työpäivä palavereissa ja sitten toinen työpäivä illalla, kun aletaan purkaa sähköposteja hotellihuoneessa.

Puumalaisen mukaan onkin yleinen harhaluulo, että etätyö olisi aina helpompaa kuin toimistotyö. Sen sijaan hyvien etätyöolosuhteiden järjestäminen vaatii vaivannäköä ja taloudellisia panostuksia.

Lamialla on esimerkiksi kuljetettu työtuoleja ja jopa sähköpöytiä työntekijöiden koteihin.

”Etätöissä alkaa ihmisiltä mennä selät rikki, jos tehdään töitä huonoilla välineillä”, Puumalainen sanoo.

Teknologiayhtiö IBM:ssä oli parhaimmillaan tilanne, jossa yli 40 prosenttia työntekijöistä oli päivittäin etätöissä. Pääasiallinen perustelu oli, että toimistoista luopuminen säästäisi vuosittain miljardeja dollareita kiinteistökuluissa.

Sittemmin yhtiössä huomattiin, että myös teknologiayhtiöiden työntekijät kaipaavat samoja asioita kuin muutkin: kollegoiden tapaamista, käytäväkeskusteluja ja yhteisöllisyyttä.

Toimistot tuskin katoavat jatkossakaan kokonaan. Koronaviruspandemia on kuitenkin tarjonnut työyhteisöille kuin vahingossa tilaisuuden pohtia, miten etätyön mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää jatkossa.

”Tähän mennessä olemme järjestäneet etätyöpäiviä. Nyt meillä on käynnissä kansallinen etätyökuukausi”, Virpi Ruohomäki sanoo.