Timo Miettinen on eurooppalaiseen aatehistoriaan, filosofiaan ja politiikkaan erikoistunut yliopistotutkija. Kuva: Heidi Piiroinen

Suomi on viime viikkoina siirtynyt koronaviruksen vuoksi lähes täydelliseen sulkutilaan. Se näyttää tällä hetkellä välttämättömältä: maissa, jotka rajoittivat liikkumista ja julkista elämää myöhemmin, ollaan nyt pahassa pulassa.

Ruotsissa koronakuolemien määrä lähestyy uhkaavasti tuhannen tapauksen rajaa, ja Britanniassa oli torstaihin mennessä kuollut koronavirukseen yli 7 000 ihmistä.

Suomessa oli pääsiäisen alla raportoitu 42 kuolemantapausta. Se on väkilukuun suhteutettuna vähemmän kuin monessa muussa maassa.

Silti yhteiskunta on kovalla koetuksella. Juuri nyt vaikuttaa siltä, että jotkut yhteiskunnat kestävät koronan aiheuttaman iskun paremmin kuin toiset.

”Arvioimista vaikeuttaa se, että korona on iskenyt aalloissa ja eri tahdilla eri maihin. Toisilla mailla on ollut enemmän aikaa varautua”, sanoo Timo Miettinen.

Hän on eurooppalaiseen aatehistoriaan, filosofiaan ja politiikkaan erikoistunut yliopistotutkija, joka työskentelee Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa.

Esimerkiksi Italian korkeat tautiluvut eivät välttämättä kerro koko totuutta yhteiskunnan kriisinsietokyvystä, Miettinen sanoo.

”Toisaalta Britannialla olisi ollut enemmän aikaa varautua, mutta nyt sielläkin kuolleisuusluvut lähentelevät Italian lukuja.”

Miettiselle soitetaan usein silloin, kun tarvitaan laajempaa näkemystä eurooppalaisesta politiikasta ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Hän on ollut usein kommentoimassa esimerkiksi Britannian EU-eron vaikutuksia.

Koronakriisin osalta hän arvioi, että parhaiten selviävät sellaiset maat, joissa yhteiskunnan turvaverkot ovat olemassa ja erikoisryhmiä, kuten iäkkäitä pystytään suojelemaan.

”Italiassa ja Espanjassa asutaan usein ylisukupolvisesti, eli isovanhemmat saattavat asua omien lastensa perheiden kanssa. Se selittää osittain taudin leviämistä iäkkääseen väestöön”, Miettinen sanoo.

Koronaa leimaa hänen mukaansa ennen kaikkea epäsymmetrisyys. Taloudessa se iskee kovemmin toisiin tuotannonaloihin, kuten palveluihin.

Samalla kun koronaviruksen välittömiä vaikutuksia pyritään torjumaan, nousee esiin laajempi kysymys.

Miltä näyttää yhteiskunta silloin, kun pandemia joskus hellittää?

Suomessa koronavirus on osoittanut, että yhteiskunnassa on monia ryhmiä, jotka ovat kriisin iskiessä huomattavan heikossa asemassa. Etenkin palvelualoilla monen pienyrittäjän tulot ovat katkenneet kuin seinään.

Solidaarisuus on näkynyt esimerkiksi siten, että suomalaiset ovat lähteneet hanakasti auttamaan ja tukemaan paikallisia pienyrittäjiä esimerkiksi tilaamalla noutoruokaa kotiin.

”Ihmiset ovat voineet tehdä helposti pieniä solidaarisuuden osoituksia, mikä on hyvä asia. Mutta kokonaisuudessa tällaiset teot jäävät aika pieniksi, ja kriisi tulee iskemään kovaa pienyrittäjiin”, Miettinen sanoo.

Hän kaipaa laajempaa keskustelua siitä, mitä koronakriisi tarkoittaa länsimaiselle ihmiskäsitykselle ja talousjärjestelmälle.

”Tämä on myös yksilökeskeisyyden ja markkinatalouden kriisi”, Miettinen sanoo.

Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Koronavirus on saanut aikaan poikkeuksellisen voimakkaita puheenvuoroja, joissa otetaan kantaa eurooppalaisen poliittisen järjestelmän tulevaisuuteen.

”Tarvitsemme Eurooppaan uuden Marshall-suunnitelman”, kirjoitti EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Welt am Sonntag -lehdessä julkaistussa tekstissä.

Hän viittasi Marshall-apuun, joka oli Yhdysvaltojen taloudellinen tukiohjelma Euroopan jälleenrakentamiseksi toisen maailmansodan jälkeen.

Talouslehti Financial Timesin pääkirjoituksessa todettiin reilu viikko sitten, että koronakriisi on nostanut esiin uudenlaista solidaarisuutta ihmisten välillä. Samalla lehti muistuttaa, että kriisi näyttää vain syventävän taloudellisia jakolinjoja länsimaisissa yhteiskunnissa.

FT:n mukaan nyt tarvitaan radikaalia talouden reformia, jossa on harkittava uusia keinoja, kuten perustuloa. Valtion on otettava jälleen aktiivisempi rooli taloudessa, lehti kirjoittaa.

Miettisen mukaan koronakriisi koettelee liberaalia maailmanjärjestystä, joka perustuu pitkälti markkinoiden ja yksilöiden vapauteen.

Suomessa ollaan totuttu siihen, että ihmiset saavat liikkua, asua ja tehdä töitä vapaasti. Kukapa olisi vuosi sitten kuvitellut, että maaliskuussa 2020 kielletään vaikka laskettelukeskuksiin ja omalle mökille matkustaminen?

”Läntiset yhteiskunnat on rakennettu yksilön valinnanvapauden ehdoilla. Ajatus on, että yksilö kantaa vastuun ja riskin ennen kaikkea omista teoistaan”, Miettinen sanoo.

Valtio ei voi valvoa, pesevätkö kansalaiset kätensä.

Liberaaliin ajattelutapaan kuuluu, että ihminen on vastuussa omista valinnoistaan esimerkiksi terveyden suhteen ja kärsii valintojen seurauksista vain itse. Koronavirus on kuitenkin aiheuttanut tilanteen, joissa omilla päätöksillä on huomattava vaikutus muihin.

Tätä on monen suomalaisen vaikea hahmottaa, ja se on Miettisen mielestä ymmärrettävää.

”Monille tauti saattaa olla vaaraton tai oireeton, joten on helppo päättää, että lähdenpä tästä ulos käppäilemään. Mutta teon seuraukset eivät koske vain sinua vaan koko yhteiskuntaa”, Miettinen sanoo.

Kyse on yksilön ja valtion välisestä suhteesta: valtio ei voi valvoa, pesevätkö kansalaiset kätensä. Oleellista on, että tätä kriisiä on mahdotonta voittaa ilman, että jokainen sitoutuu kantamaan vastuun koko yhteiskunnasta.

Tarvitaan uudenlaista yhteisöllistä vastuuta, jolle ei ole vielä edes kunnollisia termejä tai ilmaisuja. Se on Miettisen mukaan liberalismin tulevaisuudelle keskeinen asia.

Toinen merkittävä taso koronan aiheuttamassa yhteiskunnallisessa kriisissä on taloudellinen. Globaalissa taloudessa etenkin pienten kansallisvaltioiden merkitys on vähentynyt, kaupunkien ja suurten ylikansallisten talousalueiden taas kasvanut.

Se on joskus johtanut käsitykseen, että valtioita ei enää tarvita.

Miettisen mukaan väite siitä, että talous toimisi parhaiten, kun valtio sekaantuu siihen mahdollisimman vähän, on osoittautunut koronakriisin mukaan tyhjäksi.

”Viimeistään nyt on selvää, että markkinatalouden pysyminen pystyssä vaatii poliittisia instituutioita”, Miettinen sanoo.

Hänen mielestään voi puhua jopa liberalismin kaksoiskriisistä, joka koskee sekä yksilöä että valtiota. Liberalismi on nojannut ajatukseen, että valtion tulee sotkeutua yksilön elämään ja markkinatalouden toimintaan mahdollisimman vähän.

”Tämän tyyppinen ajattelu tulee luultavasti väistymään ainakin hetkeksi”, Miettinen sanoo.

Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Yhdysvalloissa keskuspankki on jo ottanut käyttöön ennenkuulumattomia keinoja: se on luvannut ostaa arvopapereita ennalta määrittelemättömällä summalla. Suomessa puolestaan hallitus ilmoitti keskiviikkona, että se jakaa lisää rahaa tälle vuodelle 3,6 miljardia euroa koronaviruksen aiheuttamiin menetyksiin ja tukiin. Lisäksi ensi vuodelle lisätalousarviossa varataan puoli miljardia euroa.

Euromaiden valtiovarainministerit ovat puolestaan yrittäneet pääsiäisviikolla sopia yhteisistä, lähes 500 miljardin euron tukitoimista euroalueen yrityksille ja jäsenmaille.

Markkinat saattavat toimia itsestään, mutta yritykset, yhteisöt ja ihmiset tarvitsevat tukea selvitäkseen kriisiajasta. Ilman tällaisia toimia jopa hyvin varustautuneet yhteiskunnat olisivat vaarassa luhistua.

”Tämä kriisi nimenomaan murtaa sitä logiikkaa, että yksilö kantaa vastuun vain itsestään.”

Miettinen uskoo, että nyt käynnissä oleva kriisi tulee vahvistamaan valtioiden merkitystä. Hänen mielestään mielenkiintoisinta ei ole, kuinka suuria tukisummia jaetaan ja kuinka paljon valtioiden velka-aste nousee.

”Kyse on siitä, millaisiin muutoksiin ajattelussa kriisi johtaa. Tarvitaan syvempi uudelleen arviointi siitä, mikä on valtion ja markkinoiden välinen suhde.”

Yksilölle suhde valtioon voi muuttua siten, että valtiovalta tulee yksinkertaisesti lähemmäksi arkipäivää. Esimerkiksi teletunnistetietoihin perustuva koronaviruksen seurantasovellus edellyttäisi kansalaisilta hyväksyntää, että heitä valvotaan nykyistä enemmän.

Rajoituksiin myöntyminen tarkoittaa, että omista oikeuksista joutuu tinkimään. Se onnistuu Miettisen mukaan parhaiten maissa, joissa luottamus julkiseen valtaan on korkealla tasolla.

”Sen sijaan Espanjassa ja Italiassa luottamus valtioon ja eurooppalaiseen yhteistyöhön saattaa rapautua, jos ne eivät onnistu kriisin torjumisessa.”

Suomalaiset tuntuvat myös poikkeustilanteessa luottavan valtioon, koska sen koetaan toimivan heidän omaksi parhaakseen. Samalla syntyy tarve käydä syvällinen keskustelu siitä, minkälaista voisi olla uusi, suomalainen yhteisöllisyys.

”Tämä kriisi nimenomaan murtaa sitä logiikkaa, että yksilö kantaa vastuun vain itsestään”, Miettinen sanoo.