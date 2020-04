Maailmantalous

Keskiviikkona Kiinan Wuhan avasi porttinsa maailmalle kahden ja puolen kuukauden eristyksen jälkeen.

Koronavirus sulki 11 miljoonan asukkaan kaupungin ulkomaailmalta tammikuun 23. päivänä. Samalla käytännössä sulkeutui Kiinan talous.

Luvut ovat tyrmääviä: Kiinan teollisuustuotanto supistui helmikuussa 14 prosenttia, vähittäiskauppa 24 prosenttia ja investoinnit 25 prosenttia, Suomen pankki arvioi.

Kiina oli ensimmäinen epidemian kouriin joutunut valtio. Se myös sai epidemian ensimmäisenä hallintaan, ja nyt se on ensimmäinen, joka jo purkaa rajoituksia ja elvyttää talouttaan. Miten Kiina pääsee jaloilleen?

Kysymyksellä on merkitystä koko maailman kannalta. Kiina on maailman toiseksi suurin talous, jonka toiminta säteilee kaikkialle hyvässä ja pahassa.

Alkuun on päästy. Kiinan raskasta teollisuutta alettiin ajaa ylös heti maaliskuussa.

”Valtion teollisuusyrityksiä on kehotettu käynnistymään. Ainakin valot on päällä ja joku on töissä, mutta isoissakaan yrityksissä kapasitetti ei ole viime vuoden tasolla”, sanoo Suomen pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen.

Tieto on kuitenkin hajanaista ja tavallistakin epävarmempaa, Nuutilainen sanoo.

Teollisuuden ostopäällikköindeksissä helmikuun jyrkkää pudotusta seurasi yhtä nopea nousu – siis juuri sellainen V-kirjaimen muotoinen käyrä. Indeksi kuitenkin kertoo vain odotuksista, eikä sen perusteella olla edes viime vuoden tasolla, saati kasvussa.

Ensin Kiinassa siis loppuivat työntekijät ja sitten loppui kysyntä. Jotkin alat pysähtyivät kuin seinään. Autojen myynti putosi 80 prosenttia edellisvuoden tasosta.

”Helmikuun täydellisestä stopista on tultu ylös. Helmikuussa huutava työvoimapula pysäytti käytännössä kaiken”, sanoo Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.

”Samaan hengenvetoon täytyy todeta, että toiminta on ollut paljon hitaampaa, katsotaan melkein mitä tahansa indikaattoria kuten ravintoloita tai liikennemääriä. Kyllä se [elpyminen] kauan kestää”, Koivu sanoo.

Esimerkiksi epidemian keskuksessa Hubein maakunnassa 30 prosenttia työntekijöistä ei vielä maaliskuussa ollut palannut työpaikoilleen, Suomen pankki arvioi.

Paluu normaaliin on ollut hidasta. Kiinalaiset ovat jääneet koteihinsa, ja vielä hitaampaa on ollut paluu kuluttamaan. Se on ollut pieni yllätys ja huono uutinen.

Kiinan nousu perustui vientiin ja teollisuuteen, mutta painopiste on siirtynyt kohti kulutusta.

”Kiina on yhä enemmän palveluvaltainen talous, ja palveluiden tilanne on huolestuttava. On ongelma, miten palvelutalous saadaan käyntiin”, Nuutilainen sanoo.

Kiina suhtautuu epidemian uuteen aaltoon erittäin varovasti. Esimerkiksi elokuvateattereita avattiin, mutta suljettiin pian uudestaan. Kun valtio on varovainen, ihmisetkin ovat. Ravintolat pitävät oviaan suljettuina, vaikka enää ei pitäisi.

Kansalaisille on jaettu ostokuponkeja, joita voi käyttää vaikkapa ravintoloissa. Mutta kysyntää on vaikea taikoa, jos ihmiset pelkäävät liikkua.

Mistään helikopterirahasta ei ostokupongeissa ole kyse: kupongit ovat olleet esimerkiksi sadan juanin eli noin 13 euron arvoisia ravintolalahjakortteja, Nuutilainen sanoo. Pikkurahalla on vaikea patistaa ihmisiä ostamaan autoja tai asuntoja, joiden kauppa pumppaisi talouteen kunnolla rahaa.

Kasvosuojainta käyttänyt mies käveli Shanghaissa maaliskuun 24. päivänä. Kuva: Hector Retamal

Samaan aikaan asiakkaita on menettänyt myös Kiinan vanha tukijalka, vientiteollisuus. Kumpi on Kiinalle vakavampi ongelma, ulkomaisen vai kotimaisen kysynnän hiipuminen?

Molempi pahempi, sanovat Riikka Nuutilainen ja Tuuli Koivu. Kysyntä on alamaissa molemmilla rintamilla.

”Kiina on tullut vähemmän riippuvaiseksi ulkomaailmasta, kun sen talous on kehittynyt. Ulkomaisen kysynnän romahduksella on silti iso vaikutus”, Nuutilainen sanoo.

Kun Kiinan tuotanto oli helmikuussa poikki, tilaajat joutuivat miettimään alihankkijaketjujaan uudestaan. Tällä voi olla Kiinalle myöhemmin dramaattinen vaikutus. Mittaluokkaa on vielä mahdoton arvioida, kun kriisi edelleen jyllää lännessä täydellä teholla.

Euroopassa valtiot ovat luvanneet massiivisia tukipaketteja talouden pelastamiseksi. Kiinassakin elvytetään. ”Veroja on alennettu, sosiaaliturvamaksuja poistettu, maksuaikoja pidennetty, ja alueet ovat laskeneet liikkeelle velkakirjoja”, Riikka Nuutilainen luettelee. Eri alueilla on tehty hieman eri asioita.

Suuri osa toimista on erilaisia lupauksia. Liikepankkeja on kehotettu panemaan rahaa liikkeelle, mutta pankit ovat olleet penseitä rahoittamaan yrityksiä, joiden kysyntä on heikkoa.

Missään nimessä Kiinan elvytystoimia ei voi kutsua massiivisiksi. ”Finanssikriisiin 2009 verrattuna ne ovat olleet paljon rajallisemmat”, Tuuli Koivu sanoo.

Miksi? Se on hyvä kysymys, jota mietitään nyt kovasti. Kiinan toiminta näyttää erikoiselta. ”Kiina-ekonomistit ovat aika ihmeissään, että mitä Pekingissä oikein touhutaan”, Koivu sanoo.

Pakka näyttää olevan Pekingissä pahasti sekaisin. Korkealtakin tasolta annetaan lausuntoja, joiden mukaan mitään syytä huoleen ei ole – vaikka Kiinassa ei ole nähty yhtä pahaa pysähdystä sitten vuoden 1976.

Koivun analyysin mukaan Kiinalla ei yksinkertaisesti ole rahaa käynnistää valtavaa elvytystä. Eväät on syöty.

Kiina on nyt aivan eri tilanteessa kuin finanssikriisin jälkeen 2009. Silloin taantuma tuli Kiinan kannalta otolliseen paikkaan.

2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Kiina oli joutunut jarruttamaan taloutta, jottei se olisi ylikuumentunut. Kun finanssikriisi iski 2008, kuumenemisen pelossa hyllylle pannuista satamaprojekteista ja moottoritiesuunnitelmista oli helppo pyyhkiä pölyt.

Nuoriso tapasi toisiaan Shanghaissa maaliskuun 24. päivänä. Kuva: Hector Retamal

Koivu kertoo, kuinka oli alkuvuodesta 2009 Pekingissä tapaamassa erästä investointipankkiiria. Pankkiiri kehotti häntä katsomaan ikkunasta alas kadulle. Näetkö nuo mustien autojen letkat, pankkiiri kysyi. Ne ovat maakuntien viskaaleja, jotka jonottavat leimoja rakennuslupahakemuksiinsa, pankkiiri sanoi Koivulle.

”Nyt Kiinassa ei ole tarvetta [jättihankkeisiin], eikä ole myöskään rahaa”, Koivu sanoo.

Kiinan budjettivaje on vähintään 10 prosenttia, ja valtio on velkaantunut. Velkakuplaa pelätään joka puolella. Samaan aikaan kauppasota Yhdysvaltojen kanssa on heikentänyt liikkumavaraa, ja väestön ikääntyminen on Kiinassakin aina taustalla.

Ilman koronakriisiäkin Kiina olisi ollut tänä vuonna kiperässä tilanteessa. Siis kiinalaisittain kiperässä: Talouskasvu hiipui vuoden 2019 lopussa kuuteen prosenttiin ensimmäistä kertaa 30 vuoteen.

Maailman mittakaavassa kuuden prosentin talouskasvu olisi edelleen erittäin kova. Mutta Kiina ei ole niin kuin muut valtiot. Kommunistipuolue on ostanut kovalla talouskasvulla itselleen vakauden ja oikeutuksen yksinvaltaansa.

Virallisten viisivuotistavoitteiden täyttäminen on puolueelle henki ja elämä, ja ensi vuonna on vieläpä puolueen satavuotisjuhla. Silloinen presidentti Hu Jintao asetti vuonna 2010 tavoitteeksi, että bruttokansantuote kaksinkertaistuu kymmenessä vuodessa. Tässä olisi ilman koronavirusta saatettu juuri ja juuri onnistua. Nyt se on tietenkin mahdotonta.

Tuuli Koivu arvioi, että Kiina ei millään kehtaa peukaloida tilastojaan niin räikeästi, että väittäisi tavoitteen pitävän koronan jälkeenkin. Presidentti Xi Jinping on muutenkin siirtänyt fokustaan suunnitelmien orjallisesta seuraamisesta esimerkiksi ympäristötavoitteisiin.

”Virallinen tavoite voisi Kiinassa olla vaikka se, että vuoden 2020 lopun bkt-taso on kaksinkertainen vuoteen 2010 verrattuna. Silloin koronan alkuvuoteen aiheuttama rotko jäisi vertailusta pois”, Koivu sanoo.

Kiinan talouslukujen tulkitseminen on aina salatiedettä, sillä viralliset kasvulukemat ovat hieman yläkanttiin. Länsimaiset ekonomistit seuraavat esimerkiksi hiilen kulutusta ja ilmansaasteita arvioidakseen, millä tasolla tehtaat suunnilleen pyörivät ja ihmiset liikkuvat.

Maailmanpankin ennusteen mukaan Kiinan talous kasvaisi tänä vuonna 2,3 prosenttia. Uutistoimisto Bloomberg julkaisi huhtikuun alussa 17 ennusteen mediaanin, jonka mukaan talous kasvaisi 2,9 prosenttia.

Kaikki ennusteet ovat nyt tietenkin poikkeuksellisen epävarmoja. Missään ei voida olla varmoja siitä, että pandemia olisi lopullisesti ohi, ei edes Kiinassa.

Maailmanpankin heikommassa skenaariossa kasvu on vain 0,1 prosentti. Suomen pankki ennusti Kiinan talouden jopa supistuvan tänä vuonna.

Jos loppukevät ei tuo Kiinaan nopeaa kasvua, Kiinaa voisi kohdata vuosikymmeniä poissa ollut vitsaus, työttömyys. Suomen pankin mukaan koronakriisi lisäsi Kiinan työttömyyttä alkuvuonna noin prosenttiyksiköllä 6,1 prosenttiin. Jos Kiina ei onnistu ajamaan talouttaan ylös, työttömyysprosentti voisi kesään mennessä kohota jopa kaksinumeroiseksi, taloussanomalehti The Financial Times (FT) arvioi.

Qingdaon sataman työntekijöitä Shangdongin maakunnassa Itä-Kiinassa maaliskuun 31. päivänä. Kuva: Str

Mitä siitä seuraa, kun kasvun veturina toiminut maailman toiseksi suurin talous ajautuu epävarmuuden aikaan?

Kukaan ei vielä tiedä kriisin vaikutuksia, saati sitten seurauksia. Koivu sanoo, että varmaa on vain se, että pudotus on ennennäkemätön.

Kiinassa vertailukelpoinen data ulottuu vuoteen 1990. Mitään vastaavaa ei ole koettu finanssikriisin aikana eikä edes 1990, kun Kiinalle langetettiin ankarat pakotteet Tiananmenin verilöylyn jälkeen.

Näin hidasta kasvu oli Kiinassa viimeksi 44 vuotta sitten, vuonna 1976. Silloin Kiina alkoi etsiä tietään ulos kymmenen vuoden täystuhosta. Kansantasavallan perustajan Mao Zedongin vuonna 1966 aloittama kulttuurivallankumous tuhosi maan talouden ja yhteiskunnan, ja miljoonia kiinalaisia kuoli.

Kun pandemia joskus saadaan hallintaan, muualla maailmassa arvioidaan tarkkaan, miten pitkälle Kiinan kanssa on viisasta mennä.

”Kun tehtaat olivat kiinni, monet havahtuivat siihen, miten riippuvaisia Kiinasta tuotantoketjut olivat. Ei ole turvallista olla niin riippuvaisia yhdestä lähteestä”, Riikka Nuutilainen sanoo.

Riippuvuus ei ole hyväksi, oli kohde mikä hyvänsä. Mutta ei ole yhdentekevää, että kyse oli juuri Kiinasta. Maailman on mietittävä, kuinka paljon autoritaariseen kommunistivaltioon voi luottaa.

”Keskustelun avauksena voin sanoa, että talouskehitys voi riippua siitä, mitä tapahtuu Kiinan ulkosuhteiden kannalta. Seuraavan kerran me varmasti haluamme tehdä itse maskimme”, Koivu sanoo.

Koivu muistuttaa, että yksi asia on vielä lähes kokonaan käsittelemättä: Kiinan antamat tiedot epidemian alkuvaiheista tuskin voivat pitää paikkaansa, niin lujasti virus on lännessä iskenyt.

”Jos länsimaiden työntekijät pannaan pitkäksi aikaa kärsimään, syntipukkia [pandemiaan] voidaan lähteä etsimään uudestaan. Veikkaan, että olisimme osanneet valmistautua paremmin, jos olisimme aikaisemmin tienneet koko totuuden”, Koivu sanoo.

”Länsimaissa ehkä aletaan vaatia, että poliitikot tiukentavat suhtautumistaan Kiinaan. On toinen asia, mitä se sitten tarkoittaisi talouden kannalta. On tietenkin liian aikaista sanoa.”