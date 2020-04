Risteilyala on yksi koronakriisin pahiten runtelemista aloista, mutta uudet tiedot risteilyjen varauksista antavat toivoa risteily-yhtiöiden pärjäämisestä.

Käytännössä kaikki risteilyt on toistaiseksi peruttu, mutta UBS-pankin mukaan kolme neljäsosaa peruutettujen lähtöjen matkustajista on hyväksynyt risteilyjen siirron sen sijaan että he olisivat vaatineet rahojen palauttamista. Myös kokonaan uusia matkustajia on tehnyt varauksia ensi vuoden risteilyille.

UBS kirjoitti analyysissään, että varaukset vuodelle 2021 olivat edellisen kuukauden aikana yhdeksän prosentin kasvussa verrattuna viime vuoden samaan aikaan.

Myös matkavarausyhtiö Cruisecompete.com kertoo huomanneensa varauksissa selvää kasvua.

”Ihmiset varaavat yhä risteilyjä ja haluavat päästä vesille, kun tämä kaikki on ohi”, Cruisecompete.comin johtaja Heidi Allison sanoi Los Angeles Timesille.

Risteily-yhtiöiden osakekurssit ovat romahtaneet koronakriisin aikana noin 75 prosenttia. Ne ovat joutuneet hankkimaan korkeakorkoisia lainoja.

Suurten risteily-yhtiöiden selviäminen kriisistä on tärkeää Suomelle, koska yhtiöiden laivatilaukset kannattelevat Suomen meriteollisuutta.

Turun telakan vuoteen 2025 ulottuva tilauskirja koostuu käytännössä kokonaan kahden suurimman risteily-yhtiön eli Royal Caribbeanin ja Carnivalin tilauksista. Myös useita aluksia Turusta tilannut Tui Cruises on puoliksi Royal Caribbeanin omistama. Parhaillaan Turussa valmistetaan Carnivalin uutta lippulaiva-alusta Mardi Grasia.

Cruise Industry News -lehden mukaan risteilyalan uudet laivatilaukset on mitoitettu sillä oletuksella, että matkustajamäärät kasvavat tulevina vuosina 4,5 prosentin vauhdilla.

Risteily-yhtiöiden ajautuminen maksukyvyttömiksi tulisi kalliiksi myös Suomen valtion erikoisrahoitusyhtiö Finnveralle. Finnvera on taannut risteily-yhtiöiden lainoja, joilla ne ovat ostaneet Suomesta uusia aluksia.

Risteily-yhtiöt ovat Finnveran suurimpia yksittäisiä asiakkaita. Finnveralla on 3,7 miljardin edestä takauksia Suomesta maailman merille lähteneistä aluksista. Jos mukaan lasketaan rakenteilla tai suunnitteilla oleville aluksille luvatut takaukset, määrä nousee noin 13 miljardiin.

Yhdysvaltojen massiivisesta 2 000 miljardin dollarin elvytyspaketista ei näillä näkymin ole herumassa rahaa Carnivalin ja Royal Caribbeanin pelastamiseen. Paketin ehtojen mukaan tuettavien yhtiöiden kotipaikan pitäisi olla Yhdysvalloissa ja niillä tulisi olla huomattavaa toimintaa ja työntekijöitä Yhdysvalloissa.

Carnivalin emoyhtiön kotipaikka on Panamassa ja Royal Caribbeanin kotipaikka Liberiassa. Yhtiöiden rakenne ja laivojen kotipaikat on järjestetty niin, että yhtiöt joutuvat maksamaan niukasti veroja Yhdysvaltoihin. Niiden työvoiman hankinta painottuu alhaisen tulotason maihin.