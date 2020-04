Maailmantalous vajoaa tänä vuonna koronaviruspandemian takia pahimpaan taantumaan sitten 1930-luvun suuren laman, arvioi Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) uudessa suhdanne-ennusteessa.

Ennusteen perusteella maailmantalous supistuisi tänä vuonna 3,0 prosenttia. Esimerkiksi vuonna 2008 kärjistyneen rahoitusmarkkinoiden kriisin jälkeen maailmantalous supistui 0,1 prosenttia vuonna 2009.

Pääekonomisti Gita Gopinath perustelee arviotaan pahimmasta taantumasta 1930-luvun laman jälkeen sillä, että ennustetta on muutettu 6,3 prosenttiyksikköä huonommaksi kolmessa kuukaudessa. Vielä tammikuussa IMF arvioi, että maailmantalous kasvaisi tänä vuonna 3,3 prosenttia.

”Ensimmäisen kerran suuren laman jälkeen sekä kehittyneet että kehittyvät kansantaloudet ovat taantumassa”, Gopinath sanoo tiedotteessa.

Vuodesta 1951 alkaen maailmantalous on supistunut vuositasolla vain yhden kerran. Näin tapahtui vuonna 2009. IMF:n määritelmän mukaan maailmantalous on taantumassa jo silloin, kun sen kasvuvauhti on alle 2,5 prosenttia vuodessa.

Kehittyneiden kansantalouksien bruttokansantuotteen IMF arvioi supistuvan tänä vuonna 6,1 prosenttia ja kehittyvien kansantalouksien bruttokansantuotteen 1,0 prosenttia. Bruttokansantuote tarkoittaa loppukäyttöön tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettua arvoa.

Pääekonomisti Gopinath korostaa, että koronaviruspandemian taloudelliset vaikutukset ovat ainutlaatuiset, mutta ennusteessa on huomattavaa epävarmuutta.

IMF:n lähtökohtana on, että pandemian pahin vaihe ja suurimmat liikkumisen rajoitukset olisivat ohitse kesäkuun loppuun mennessä. Jos pandemian pahin vaihe ja liikkumisen rajoitukset pitkittyvät, maailmantalous voisi supistua vielä kolme prosenttia lisää tänä vuonna.

”Paljon riippuu viruksen epidemiologiasta, eristyksen tehokkuudessa sekä hoidon ja rokotteen kehittämisestä, joita on vaikea ennustaa. Lisäksi monissa valtioissa on useita kriisejä kuten terveyskriisi, rahoitusmarkkinoiden kriisi ja raaka-aineiden hintojen romahdus, jotka vaikuttavat toisiinsa hyvin monimutkaisella tavalla.”

Maailmantalouden yhteenlaskettu bruttokansantuote supistuisi ennusteen mukaan 9 000 miljardia dollaria vuosina 2020–2021. Se olisi enemmän kuin Saksan ja Japanin yhteenlaskettu bruttokansantuote. Arvio perustuu siihen, että vielä ensi vuonna taloudellinen toimeliaisuus olisi ennustettua vähäisempää.

Myönteistä kuitenkin on se, että IMF pitää ainakin toistaiseksi talouden elpymistä kohtalaisen voimakkaana. Ennusteen mukaan maailmantalous kasvaisi ensi vuonna 5,8 prosenttia.

Maantieteellisesti koronaviruspandemian taloudelliset vaikutukset ovat pahimmat euroalueella, jossa IMF ennustaa talouden supistuvan tänä vuonna 7,5 prosenttia. Euroalueen suurimmista kansantalouksista pandemia ruhjoo eniten Italian taloutta, jonka IMF arvioi supistuvan 9,1 prosenttia tänä vuonna. Italia on euroalueen kolmanneksi suurin kansantalous.

Suomessa sen sijaan taloudelliset vahingot olisivat tänä vuonna pienemmät kuin euroalueella keskimäärin. IMF arvioi, että Suomen talous supistuisi tänä vuonna 6,0 prosenttia.

Jos ennuste toteutuu, Suomen bruttokansantuote supistuisi vähemmän kuin yhdessäkään muussa Pohjoismaassa. Ruotsin bruttokansantuotteen IMF arvioi supistuvan tänä vuonna 6,8 prosenttia, Tanskan 6,5 prosenttia, Norjan 6,3 prosenttia ja Islannin 7,2 prosenttia.

Pääekonomisti Gopinathin kehotukset valtioille eri puolilla maailmaa ovat selviä.

”Valtioiden pitäisi jatkaa terveydenhuoltojärjestelmän runsasta rahoittamista, tehdä laajamittaisesti testauksia ja pidättäytyä lääketieteellisten tarvikkeiden kaupan rajoittamisesta. Maailmanlaajuisilla toimilla on varmistettava, että kun uusia hoitomenetelmiä ja rokotteita on kehitetty, rikkaat ja köyhät valtiot voivat ottaa ne käyttöönsä.”

Hän myös korostaa, että poliittisten päättäjien olisi jo syytä laatia suunnitelmia, millaisiin toimiin ryhdytään pandemian jälkeen. Keskeistä on vahvistaa kysyntää, kannustaa yrityksiä palkkamaan työntekijöitä ja korjaamaan taseitaan.

”Eri valtioiden välillä koordinoitu finanssipoliittinen elvytys niissä valtioissa, joilla on siihen on finanssipoliittista liikkumavaraa, vahvistaisi sen hyötyä kaikille valtioille. Lainojen lyhennysten lykkäämistä ja velkajärjestelyjä voidaan tarvita vielä talouden elpymisvaiheessa.”

Finanssipolitiikka tarkoittaa julkisen talouden tulojen ja menojen säätelyä kokonaiskysyntään vaikuttamiseksi. Finanssipolitiikan keventämisessä julkisen talouden menoja lisätään ja verotusta yleensä kevennetään, jotta kokonaiskysyntä kasvaisi ja talouskasvu vauhdittuisi.