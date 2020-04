Outokummun hallitus on nimittänyt Heikki Malisen yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Malinen aloittaa Outokummun palveluksessa 1. toukokuuta 2020 ja toimitusjohtajana 16. toukokuuta.

Malinen on aiemmin toiminut konsernijohtajana Posti Group Oyj:ssä ja toimitusjohtajana Pöyry Oyj:ssä.

Viime lokakuussa Heikki Malinen ilmoitti irtisanoutuvansa Postin toimitusjohtajan tehtävästään. Syynä oli välirikko silloisen pääministerin Antti Rinteen (sd) kanssa.

Postin hallitus nimitti Malisen toimitusjohtajaksi vuonna 2012. Malisen tehtävänä oli muuttaa monopoliyritys kannattavaksi yhtiöksi, joka toivottavasti joskus tulevaisuudessa listattaisiin pörssiin.

Suunta muuttui viime kesäkuussa, kun Antti Rinteen hallitus nimitettiin. Rinteen näkemys Postin kehityssuunnasta ja -vauhdista oli erilainen, ja samaan aikaan julkisuudessa oli kohuttu Malisen ansioista.

Lopulta tilanne päätyi Malisen eroon. Voit lukea analyysin Malisen erosta ja Postista tästä.

Malinen on ollut Outokummun hallituksen jäsen vuodesta 2012 lähtien, ja nimityksensä myötä hän eroaa yhtiön hallituksesta huhtikuun lopussa.

Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan sanoi tiedotteessa, että Malinen valittiin mittavan kansainvälisen hakuprosessin jälkeen.

”Hänellä on toimitusjohtajakokemusta vaativissa toimintaympäristöissä, minkä lisäksi hänellä on kansainvälistä kokemusta myynnistä ja prosessiteollisuudesta. Malisen pitkä jäsenyys Outokummun hallituksessa on luonnollisesti lisäetu, jonka ansiosta hänellä on laaja tietämys ja ymmärrys Outokummun liiketoiminnasta”, Jordan ilmoitti.

”Yhtiössä viimeisen neljän vuoden aikana toteutetun muutoksen ansiosta yhtiö on hyvässä kunnossa – yhtiön tuotantolaitokset ovat maailmanluokkaa ja henkilöstö motivoitunutta ja osaavaa”, sanoi Malinen tiedotteessa.

Roeland Baan jättää tehtävänsä Outokummun toimitusjohtajana 15.5 2020. Hän aloitti Outokummussa vuoden 2016 alussa.