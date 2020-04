WarnerMedia toivoi pääsevänsä käynnistämään uuden striimauspalvelunsa nimeltä HBO Max ensi kuussa uudella erikoisjaksolla Frendit-hittikomediasta. Se ei ehdi valmiiksi ajoissa.

Samalla tavalla keskeytettynä on The Flight Attendant -sarja. Tuotantoa tuntevien lähteiden mukaan se on uusi draama lentoemännästä, joka pelkää ehkä tappaneensa jonkun humalapäissään. Pääosassa on Kaley Cuoco. HBO Max oli suunnitellut sitäkin avauksensa keskeiseksi sisällöksi.